Proklínaná silnice I/35 u Hřebče se opět uzavře, řidiče čeká několik objížděk

Páteřní silnice I/35 u Hřebče se stejnojmenným tunelem deptá nervy řidičů vždy, když musejí kvůli uzavírce tunelu odbočit na starou silnici plnou zatáček, kde jakýkoli problém ve stoupání znamená dopravní kolaps. Letní nástrahy se řidičům na pomezí Čech a Moravy nevyhnou ani letos. Předloni modernizovaný tunel je v tom však tentokrát nevinně.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se pustí do celkové obnovy asfaltového koberce od okružní křižovatky v Moravské Třebové pod estakádu vedoucí od tunelu. Práce na čtyři kilometry dlouhém úseku silnice se po etapách potáhnou takřka přes celé léto, proto by každý při cestách na dovolenou měl raději počítat s časem navíc.

„Současný stav komunikace vykazuje známky konce životnosti asfaltových vrstev a vlivem extrémního nárůstu intenzity těžké nákladní dopravy dochází mimo jiné k četným poruchám podloží. Oprava vychází z nezávislého diagnostického průzkumu a veškeré práce budou probíhat za uzavírky dle platného rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje,“ sdělil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Poslední měsíce ukazují, že jakákoli oprava na jediné alternativě k dálnici D1, po které projede každý den přes 20 tisíc aut, se rovná dopravnímu kolapsu. Loni se to ukázalo během omezení u Svitav, kde řidiči při odpolední špičce trávili čas v hodinových kolonách a stejná situace se opakovala i letos na jaře, kdy silničáři stavěli okružní křižovatku a hlavní tah u Koclířova modernizovali.

Situace se opakuje

Podobná, ne-li horší situace, čeká na řidiče nyní. „Když vynechám sprostá slova, tak k tomu nemám co říct,“ okomentoval pár slovy Jaromír Lenoch od 8. 7. platnou částečnou uzavírku silnice I/35, kterou posvětil krajský úřad společně s dopravní policí.

Problém je, že kvůli chybějící dálnici D35 pro takto důležitý silniční tah neexistují vhodné objízdné trasy. Doplácejí na to hlavně malé obce jako třeba Dětřichov nebo Kunčina, přes které si řidiči budou bez ohledu na oficiální objížďku opět hledat i s pomocí navigace nejkratší možnou trasu.

Lidé z ŘSD jsou si potíží vědomi, a i proto poslední dobou tlačí na zhotovitele, aby termíny uzavírek byly co nejkratší. Rychlejší pracovní ruch by měl být přes léto k vidění i u Moravské Třebové. Z původně celoprázdninové uzavírky by se práce měly zkrátit zhruba na měsíc.

„Teď se o tom jedná. Ale podle posledních informací by se uzavírka měla zkrátit na 34 dní,“ řekl MF DNES Jiří Lorenc ze společnosti Lets DZ, která objízdnou trasu v souladu s přechodnou úpravou stanovenou krajským úřadem navrhla.

Kromě částečné uzavírky je naplánovaná i úplná uzavírka „pětatřicítky“. Přesný termín úplné uzavírky bude závislý na postupu stavebních prací, bude však trvat nanejvýš 10 dnů. Zakázky za více než 82 milionů korun se od pondělí ujmou dělníci stavební firmy Strabag.

Najedou dvojnásobek

Nejméně nervů během stavebních prací ztratí řidiči jedoucí z Moravy do Čech. Až na několikadenní úplnou uzavírku bude totiž provoz ve směru na Svitavy od Mohelnice zachován jedním jízdním pruhem po stávající silnici. Horší to je naopak. Hlavně řidiče kamionů čeká nepříjemná trasa přes Hřebečský hřbet, která svým převýšením a množstvím zatáček připomíná spíše horskou silnici. Cesta mezi Svitavami a Moravskou Třebovou se jim navíc protáhne z 15 na 31 kilometrů.

Objízdné trasy I/35 od 8. 7. 2024 Osobní auta Směr Svitavy – Moravská Třebová: od křižovatky I/35 x I/43 přes Lanškroun zpět po silnici II/315 a II/368 do Moravské Třebové (i během úplné uzavírky) Směr Moravská Třebová – Svitavy: po stávající silnici I/35 (během úplné uzavírky přes Boršov a Hřebeč) Nákladní auta Směr Svitavy – Moravská Třebová: přes obchvat Svitav a dál po silnici II/366 přes Pohledy a Křenov zpět po silnici II/368 do Moravské Třebové (i během úplné uzavírky) Směr Moravská Třebová – Svitavy: po stávající silnici I/35 (během úplné uzavírky přes Mohelnici po silnici I/44, Zábřeh a zpět přes Štíty a Lanškroun po silnici I/11 a I/43

„Všechna nákladní auta jedoucí od Svitav na Moravskou Třebovou pojedou po celou dobu uzavírky po silnici II/366 přes Křenov. V opačném směru bude provoz pro osobní i nákladní auta veden po stavbě,“ řekl Jiří Lorenc.

Pohodlná nebude objížďka pro osobáky. Řidiči se musí na velké okružní křižovatce u Svitav vydat směrem na Lanškroun a dále po silnici II/315 přes Tatenice a Třebařov zpět do Moravské Třebové. Cesta ze Svitav do Moravské Třebové, která se dá obyčejně zvládnout za čtvrt hodinky, se tak prodlouží na třičtvrtěhodinovou vyhlídkovou jízdu dlouhou 42 kilometrů.

Kamiony po dobu úplné uzavírky, která by podle původních informací měla trvat od 2. do 11. srpna, ale její termín se může ještě měnit, si zajedou ještě víc. Dopravní značky budou už v Mohelnici řidiče nákladních aut posílat na Svitavy přes Zábřeh, Štíty a Lanškroun. Objízdná trasa bude měřit 71 kilometrů.

V řeči čísel trasa běžně zvládnutelná za necelou půlhodinku se protáhne na více než hodinu. Auta do 3,5 tun taková zajížďka nečeká. Během prací, které zcela vylučují provoz po stavbě, pojedou od Moravské Třebové přes Boršov a po klikaté silnici přes Hřebeč zpět na I/35.

Není to jediné omezení, které ŘSD na léto chystá. S blížící se dostavbou některých úseků dálnice D35 je nutné připravit stávající silnici na mnohem větší dopravní intenzitu. Silničáři proto musí v srpnu položit asfaltový koberec mezi Litomyšl a budoucí nájezd na budovanou dálnici D35 mezi Janovem a Opatovcem.

„Zakázku na opravu povrchu komunikace jsme vypisovali s velkým důrazem na termín výstavby. Z plánovaného termínu, který byl zhruba 50 dní, se nám podařilo termín zkrátit na 19 dní. Jsou to nejkratší možné termíny, během kterých je možné takovéto opravy realizovat. Do zprovoznění dálnice D35 se budeme snažit na stávající silnici I/35 dělat co nejméně činností, neboť si uvědomujeme, že jakékoli dopravní omezení způsobuje obrovské komplikace. Některé opravy však nesnesou odkladu,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.