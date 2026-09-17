Předloni v létě na klikaté silnici přes Hřebečovský hřbet prorazil čelní sklo autobusu strom. Řidič děsivě vypadající nehodu přežil, cestující vyvázli bez zranění. Od té doby na někdejší silnici první třídy, kterou řidiči proklínají pokaždé, když je na vytíženém tahu z Čech na Moravu nutné uzavřít nedaleký tunel, spadlo několik dalších a mohutnějších stromů.
Řešení přitom na první pohled vypadá jednoduše: vykácet podél silnice nebezpečné stromy, které představují riziko pro silniční provoz.
Jenže stromy by se nesměly nacházet v přírodní rezervaci Hřebečovský les.
Kdyby se něco stalo v tunelu, jsme odříznutí od veškerého IZS.