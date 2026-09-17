Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jako Boubín, zlobí se starosta. Rizikové stromy zavřely klíčovou silnici

Autor:
  12:41

Fotogalerie21 Premium

Dva roky se v přírodní rezervaci Hřebečovský les táhne spor s ekology o kácení vzrostlých buků, které podle Lesů ČR ohrožují bezpečnost na silnici. Objízdná trasa přes Hřebeč, která je klíčová při uzavření tunelu, je už čtvrt roku zavřená. (17. září 2026) | foto: Radek Latislav, iDNES.cz

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku, která slouží jako důležitá objízdná trasa při uzavření tunelu na páteřním silničním tahu I/35, je kvůli sporu o kácení v přírodní rezervaci už skoro čtvrt roku zavřená. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že se otevře.

Předloni v létě na klikaté silnici přes Hřebečovský hřbet prorazil čelní sklo autobusu strom. Řidič děsivě vypadající nehodu přežil, cestující vyvázli bez zranění. Od té doby na někdejší silnici první třídy, kterou řidiči proklínají pokaždé, když je na vytíženém tahu z Čech na Moravu nutné uzavřít nedaleký tunel, spadlo několik dalších a mohutnějších stromů.

Řešení přitom na první pohled vypadá jednoduše: vykácet podél silnice nebezpečné stromy, které představují riziko pro silniční provoz.

Jenže stromy by se nesměly nacházet v přírodní rezervaci Hřebečovský les.

Kdyby se něco stalo v tunelu, jsme odříznutí od veškerého IZS.

Pavel Charvát (ODS)starosta Moravské Třebové

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Po nehodě zmizel beze stopy. Rodina i policie hledají muže už čtvrtý měsíc

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Po sedmadvacetiletém muži, který letos v květnu na Chrudimsku boural a zmizel, pátrá policie už čtvrtý měsíc. Z auta se po nehodě vypařil bez dokladů a osobních věcí. Dodnes o něm nemá žádné zprávy...

Baník - Pardubice 1:2, hosté mají první ligovou výhru, trefili se Drchal s Tankem

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole Chance Ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi...

Slavia jde v poháru dál, Schranz zapsal hattrick. Postup slaví i Zbrojovka či Hradec

Hráči Slavie se radují z gólu v pohárovém utkání proti Varnsdorfu.

Slávističtí fotbalisté s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Ve třetím kole porazili třetiligový Varnsdorf 5:1, přičemž hattrickem k tomu pomohl Ivan Schranz. Postup slaví i dalších...

Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...

Každý, kdo šel od pardubické nemocnice směrem ke zvonici, kostelu sv. Jiljí a hřbitovu v Pardubičkách, minul pár domků, školu a také obrovskou neudržovanou plochu v podobě plevele a keřů za drátěným...

Jako Boubín, zlobí se starosta. Rizikové stromy zavřely klíčovou silnici

Premium
Dva roky se v přírodní rezervaci Hřebečovský les táhne spor s ekology o kácení...

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku, která slouží jako důležitá objízdná trasa při uzavření tunelu na páteřním silničním tahu I/35, je kvůli sporu o kácení v přírodní rezervaci už skoro čtvrt roku...

17. září 2026  12:41

Ligou mistrů začíná nová éra, věří v pardubickém klubu. Navýšili rozpočet

Pavel Stara, předseda představenstva BK KVIS Pardubice, s mikrofonem na...

Byly to úplně jiné kulisy předsezonní tiskovky pardubických basketbalistů než obyčejně. A vyhlídka letiště pro ni věru nebyla vybrána náhodou - naopak v tom vězel velký kus symboliky. „Za námi stojí...

17. září 2026  8:42

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Slavia jde v poháru dál, Schranz zapsal hattrick. Postup slaví i Zbrojovka či Hradec

Hráči Slavie se radují z gólu v pohárovém utkání proti Varnsdorfu.

Slávističtí fotbalisté s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Ve třetím kole porazili třetiligový Varnsdorf 5:1, přičemž hattrickem k tomu pomohl Ivan Schranz. Postup slaví i dalších...

16. září 2026  15:45,  aktualizováno  18:28

Dva měsíce skluz. Modernizaci železnice v České Třebové komplikuje podloží

Nově vybudovaná trať se sklonem přibližně 3,4 procenta u vjezdové skupiny...

Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se jeho část sesunula. Dokončení se se kvůli tomu opozdí přibližně o dva...

16. září 2026  17:24

Start východočeským derby. Liga mistrů nás dobře připravila, věří Pardubice

Lukáš Radil před poloprázdnou brankou Hradce.

Začátek Ligy mistrů už mají zdárně za sebou, ve čtyřech kolech uhráli tři vítězství. Ve středu se pardubičtí hokejisté vrhnou na obhajobu titulu v domácí soutěži: v enteria areně hostí od 18 hodin v...

16. září 2026  12:20

Řidič ráno převrátil auto na cyklostezku, vyvázl s lehkým zraněním

Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)

Nehoda osobního auta v půl sedmé ráno ráno zkomplikovala provoz na silnici od Lázní Bohdaneč k pardubickému Globusu. Havarovaný vůz skončil převrácený na střeše na cyklostezce. Řidič utrpěl lehčí...

16. září 2026  10:06

Slavia nástupcem Nymburka, nováček z Plzně a medailisté do Ligy mistrů

Momentka z tiskové konference k zahájení nového ročníku Maxa NBL

Duelem nováčka Plzně s Děčínem odstartuje ve čtvrtek nový ligový ročník nejvyšší domácí soutěže basketbalistů. Zbylých pět zápasů 1. kola Maxa NBL je na programu o víkendu, přičemž v sobotu zahájí v...

15. září 2026  20:10

Bezdomovec si ustlal ve vjezdu do podzemních garáží, donesl si i matraci

Nocležníka na matraci probudili strážníci. (11. září 2026)

Na dost nebezpečném místě si ustlal bezdomovec v Pardubicích. Matraci si položil přímo ve vjezdu do podzemních garáží, kde jej mohli kvůli sklonu rampy přehlédnout přijíždějící řidiči. Jeden z...

15. září 2026  17:05

Dělník na stavbě obchodního centra spadl ze šesti metrů, hasiči k němu slanili

Dělník se na stavbě obchodního centra zřítil z šestimetrové výšky, hasiči se k...

Závažné poranění hlavy utrpěl mladý dělník, který v úterý odpoledne spadl ze šestimetrové výšky na stavbě obchodního centra v Pardubicích. Z těžko přístupného místa ho vytáhli hasiči. Záchranáři jej...

15. září 2026  15:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...

Každý, kdo šel od pardubické nemocnice směrem ke zvonici, kostelu sv. Jiljí a hřbitovu v Pardubičkách, minul pár domků, školu a také obrovskou neudržovanou plochu v podobě plevele a keřů za drátěným...

15. září 2026  10:58

Státní zástupce posílá před soud čtyři lidi a firmu kvůli zakázkám v Pardubicích

ilustrační snímek

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého vedoucího dopravního odboru pardubického magistrátu Vladimíra Bakajsu. Podle spisu zadával v letech 2017 až 2021 veřejné zakázky spřízněné firmě....

14. září 2026  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×