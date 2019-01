Silničáři začnou dohánět resty. Růst má D35 a Chrudim se dočká obchvatu

Celkem 134 kilometrů. To je délka, o kterou se má v příštích letech rozrůst dálniční a silniční síť v kraji.

Vyjma Středočeského kraje nemá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) větší stavitelské ambice, než právě v našem kraji.

V něm by se v ideálním případě mělo letos stavět bezmála 34 kilometrů nových dálnic a silnic prvních tříd. Kterých staveb se plán konkrétně týká a jaký je současný stav?

D35 v úseku Opatovice – Časy

Připravovaná trasa budoucí dálnice D35 v úseku Opatovice-Časy.

Patrně nejočekávanější událostí bude zahájení první 12,6 kilometru dlouhé části, která naváže na dosavadní konec D35 na opatovické křižovatce. Tamní dostavba třetího patra mimoúrovňové křižovatky skončila již v prosinci 2016.

Nuceně sjíždět z dálnice však musí tisíce řidičů již od roku listopadu 2009, kdy byl zprovozněn úsek ze Sedlic do Opatovic. Po deseti letech má začít vznikat navazující kus, za nímž poté dálnice nebude končit v polích.

V přípravě zbývá jediný krok, kterým je finální výběr stavitele. Pokud ŘSD uzavře brzy smlouvu a některý z neúspěšných uchazečů se proti výsledku neodvolá, plánují silničáři rozjet práce na jaře.

D35 v úseku Časy-Ostrov

Připravovaný úsek nové dálnice D35 z Časů do Ostrova.

Ačkoliv má ŘSD tuto stavbu zařazenou již mezi budovanými, v terénu se to zatím nijak neprojevilo. Formální klepání na základní kámen se sice uskutečnilo na počátku prosince, ovšem v reálu se technika pustí do akce až po zimě. Ale stane se tak jen na několika místech.

Silničáři totiž mají platné stavební povolení pouze na dílčí objekty, nikoliv na hlavní trasu, která má po dokončení měřit 14,7 kilometru a naváže na předchozí úsek z Opatovic.

Sjezd ke Globusu

Takto má v budoucnu vypadat křižovatka u Globusu v Doubravicích.

Čekání v kolonách a následné nebezpečné odbočování křižující hlavní silnici ve směru od Bohdanče. To má odstranit dostavba samostatného odbočovacího pruhu z takzvané Hradubické silnice I/37.

Řidiči sjíždějící od Hradce Králové do centra Pardubic na křižovatce v Doubravicích poté pocítí plynulejší cestu při odbočení směrem ke Globusu. Přípravné práce v podobě nutné přeložky horkovodu byly v minulém roce dokončeny.

Stavitelem bude firma Eurovia, která dobuduje křižovatku do požadované podoby za bezmála 31 milionů. Stavět se má začít také na jaře. Oproti původním předpokladům však má být hotovo až v roce 2020, a to konkrétně v květnu.

Druhá část obchvatu Chrudimi

V této trase povede druhá část obchvatu Chrudimi.

Jsou tomu již tři roky od doby, kdy auta a kamiony pohodlně objíždějí takřka polovinu Chrudimi po novém dvoupruhu. Jenže, aby se motoristé při pokračování na jih po silnici I/37 vyhnuli i zbytku města, je zapotřebí dostavět druhý úsek v délce téměř 4,6 kilometru. Ten má počátek na křížení se silnicí I/17 na Vysoké Mýto a vyústí až za Slatiňany.

Při otevření prvního úseku tehdejší premiér Bohuslav Sobotka uvedl: „Uděláme za vládu všechno, aby výstavba druhé etapy byla zahájena do konce roku 2017.“ Zatím vše nasvědčuje tomu, že jeho slib se mine od skutečnosti o dva roky.

ŘSD ještě chybí vykoupit poslední parcely. V nejbližších měsících vypíše výběrové řízení na zhotovitele a zažádá o stavební povolení. První vlaštovkou blížícího se zahájení samotné stavby je probíhající archeologický průzkum, který započal v listopadu 2018.

Dostavba křižovatky u pardubického nádraží

Po dostavbě křižovatky Palackého budou úpravy silnice I/37 u pardubického nádraží kompletní.

Zatím poslední dokončenou stavbou pod taktovkou ŘSD bylo rozšíření silnice I/37 u pardubického Parama v blízkosti vlakového nádraží, k němuž došlo v prosinci 2017.

Aby se nové čtyři pruhy spojily s těmi před rosickým mostem přes Labe, je potřeba rozšířit mimoúrovňovou křižovatku Palackého, která je důležitá při sjezdu do centra města.

Také v tomto případě schází poslední pozemky i stavební povolení. Zahájen nebyl ani tendr na stavitele, takže pokud by se mělo letos stavět, stane se tak spíše ve druhé polovině roku, či v jeho závěru.

Ostatní stavby zatím jenom na papíře

U dalších silničních staveb bude nadále vše pokračovat v rovině papírové přípravy. Týká se to zejména výkupů pozemků, jejichž dokončení či posun k finální fázi se očekává na obchvatu Svitav a u severovýchodního obchvatu Pardubic z Trnové na Dubinu.

První parcely do majetku ŘSD by měly přibývat na přivaděči k budoucí D35, a to konkrétně na obchvatu Sezemic. Trasa téměř celé sedmikilometrové přeložky silnice I/36 je od poloviny loňského roku rozdělena v katastrálních mapách, ale výkupy zatím nezačaly.

Posun v přípravě lze předpokládat i u dalších úseků D35. Nejdále je část mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku, která má již platné územní rozhodnutí, takže i zde by se teoreticky letos mohly rozjet výkupy.

U zbývajících částí D35 bude ŘSD usilovat o získání platného územního rozhodnutí, po kterém již nelze stanovenou trasu nijak změnit.