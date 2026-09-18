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Sníh na „jedničkách“ budou odklízet soukromníci, krajští silničáři neuspěli

  10:44

Silničáři v Pardubickém kraji se starají o více než tři tisíce kilometrů silnic II. a III. tříd. | foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

O zimní údržbu silnic prvních tříd v Pardubickém kraji by měli zájem krajští silničáři. Stát dal v soutěži přednost soukromníkům, kteří nabídli v tendru nižší cenu a splnili také přísnější požadavek na ekologická vozidla.

O zimní údržbu „jedniček“ se tak bude dalších šest let starat sdružení firem Eurovia a AVE CZ. Zakázku za 538,9 milionu korun bez DPH získalo v soutěži před krajskou Správou a údržbou silnic, která nabídla cenu o zhruba 41 milionů korun vyšší.

„Smlouva již byla podepsána,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová. Podle ŘSD soukromníci splnili požadavek na zapojení ekologicky šetrných vozidel ze sta procent, zatímco krajská společnost jen ze 76 procent.

Budoucnost zimní údržby silnic prvních tříd se tento týden řešila na Dopravní konferenci v Pardubicích.

Debatu ohledně návratu zimní údržby pod krajské silničáře otevřel dotaz z publika. „Není škoda, že stát při údržbě jedniček více nevyužívá zázemí krajských silničářů? Zimní údržba od doby, co má jedničky soukromník, není tak kvalitní jako v době, kdy údržbu prováděli krajští silničáři. Místní znalost vašich zaměstnanců je k nezaplacení,“ zaznělo z publika na adresu krajských silničářů.

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„Děkuji za tu pochvalu. Je to pochvala našim řidičům, kteří zajišťovali zimní údržbu na jedničkách do roku 2017,“ reagoval ředitel krajských silničářů Zdeněk Vašák.

Pokud by se systém změnil a ministerstvo dopravy dalo jasně najevo, že chce využívat služeb krajských organizací, dokázaly by se na to podle Vašáka krajské správy připravit.

„Dlouhodobě říkám, že v horizontu pěti let po vybudování všech SSÚD zůstanou ŘSD pouze silnice I. třídy, jejichž údržba se bude soutěžit a bude se řešit zimní i letní údržba, ať už ji bude zajišťovat soukromý subjekt, nebo krajská správa. Z mého pohledu by dávalo smysl, aby zimní i letní údržba byla rozhodnutím vlády svěřena krajským organizacím, protože mají techniku, zkušenosti i zázemí,“ doplnihl Jiří Šlachta, předseda Sdružení ředitelů Správ údržby silnic ČR.

Hlavním argumentem pro návrat údržby „jedniček“ pod krajská cestmistrovství by podle Vašáka byla lepší koordinace zimní údržby a efektivnější propojení údržbových okruhů.

Řidiči si klepají na čelo

„Vznikají samozřejmě situace, kdy my potřebujeme naším sypačem dostat se na naši komunikaci druhé třetí třídy a jedeme po té jedničce a máme pluh nahoře a lidi kroutí hlavou, proč to tak je. Je to z jednoho důvodu, protože my se o tu silnici v tu chvíli nestaráme, stará se o ni někdo jiný. Takže ve chvíli, kdy bychom okruhy mohli efektivně propojit, bylo by to i ekonomičtější,“ řekl Zdeněk Vašák.

Podle předsedy Sdružení ředitelů Správ údržby silnic ČR by převod údržby silnic I. tříd na kraje mohl přinést i další peníze na opravy silnic II. tříd. „S nadsázkou říkám, že kdyby krajské správy dostaly na údržbu silnic I. třídy stejné peníze, které na ně dnes vynakládá stát, opravily by z toho ještě třeba třetinu silnic II. třídy,“ dodal Šlachta.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nyní zajišťuje zimní údržbu více než 3 tisíc kilometrů silnic II. a III. tříd. Pro letošní sezonu je naplánováno 71 údržbových okruhů z 15 dispečerských pracovišť. Posypový materiál je rozmístěn na 18 místech a většina skladovacích hal je už naplněná.

Původně zimní údržbu silnic prvních tříd v jednotlivých regionech zajišťovaly krajské správy a údržby silnic, které peníze na odklízení sněhu a solení silnic dostávaly od státu bez soutěže. To kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, podle něhož stát mohl dosáhnout úspor. NKÚ kritizoval i nízkou míru kontroly nákladů.

Ministerstvo dopravy proto v roce 2017 vypsalo na zimní údržbu tendry na osmileté smlouvy, které přinesly stamilionové úspory.

V Pardubickém kraji se však jako v jediném regionu nepovedlo dotáhnout velký tendr do konce, řešil jej antimonopolní úřad. Nakonec osmiletý kontrakt získaly o rok později společnosti Eurovia a Sovis. A nyní Eurovia svoji pozici obhájila, tentokrát bude odklízet sníh se společností AVE CZ až do září roku 2032.

Firma AVE CZ je v Pardubickém kraji známá především v odpadovém hospodářství. Provozuje skládku v Nasavrkách a už dvě desetiletí se snaží obnovit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví. Nově se bude podílet také na zimní údržbě silnic. Není to pro ni nová aktivita, zimní údržbu zajišťuje například v Plzeňském, Jihočeském či Moravskoslezském kraji.

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