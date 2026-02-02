Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii

David Půlpán
  16:06
V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry objevilo 32 nových výtluků. Silničáři je budou až do čtvrtka opravovat pomocí mikrovlnné technologie.

„Letošní zima je výraznější, střídají se mrazy a oblevy, výsledkem je větší trhací efekt mrazů na narušených místech vozovky,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová.

Silničáři při opravě u Opatovic nad Labem sáhli k technologii české společnosti Futtec, která využívá mikrovlnné záření. Stroj zahřívá povrch vozovky i použitou asfaltovou směs, což umožňuje otvor zacelit vodotěsně a bez vzniku spár.

Ve srovnání s klasickou opravou studenou obalovanou směsí je tato technologie dražší, ale lze ji s dobrým výsledkem využít při venkovních teplotách od minus 10 °C.

„Bezesporu je studená balená směs levnější, ale když ji použijete na takovýto výtluk, tak to bude stát polovinu, ale za zimu sem pojede pětkrát. Cena za opravu výtluku se pohybuje s technologií, lidmi a materiálem kolem sedmi až osmi tisíc korun,“ řekl v pondělí na místě oprav Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel Futtecu. „Když se přijedete podívat za rok, tak ta díra bude opravená tak, jak je nyní,“ dodal.

V Pardubickém kraji se tato technologie využívá už přibližně dva roky. Od ledna díky ní zmizely výtluky na silnici I/35 u Chvojence a na I/37 u Nasavrk. „Přes zimu nejedou obalovny a není možné použít plošné výspravy vozovky. Opravy provádíme za pomoci studené obalované směsi anebo právě za použitím mikrovlnné technologie,“ uvedla Drkulová.

Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4

Z výmolu se nejdříve odstraní jen malé množství poškozeného materiálu. Poté nad výtluk zajede „mikrovlnný cestář“, kterému dělníci přezdívají kočárek. „Má v sobě magnetrony, které jsou standardním vybavení jakéhokoliv mikrovlnného zařízení včetně mikrovlnné trouby. Ty mikrovlny směřují do asfaltu a rozehřívají okraj do teploty 145 stupňů Celsia,“ uvedl Rušikvas.

Do horkého povrchu se poté vpraví nová, rovněž zahřátá směs. Tím se obě části neprodyšně spojí a na okrajích nevznikne spára. Díky tomu do asfaltu nemůže vnikat voda, která při mrazech způsobuje opětovné popraskání opraveného místa. Oprava je záležitost jedné hodiny.

Povrch výtluku, jehož výspravu dnes předváděli stavbaři, vypadal téměř dokonale. Před asfaltovou záplatou ale byly ve vozovce viditelné trhliny, které nevěstily nic dobrého. Ředitelství silnic a dálnic se kompletní opravě vozovky v dohledné době patrně nevyhne.

Vstoupit do diskuse

