Oprava památkově chráněného obchodního centra Grand v Pardubicích jde po roce a půl do finále. Nová restaurace otevírá už příští týden. Obchody v nových prostorách pak na podzim.

Kamiony by měly postupně zmizet z některých silnic třetí třídy. Už příští rok chce Pardubický kraj zákazovou značku instalovat v Břehách u Přelouče. Další by měly následovat v okolí nové dálnice...

Josef Ševčík ze Slovácka je pět let je upoután na invalidním vozíku s roztroušenou sklerózou, a protože nemá žádnou rodinu, starají se o něj jeho devadesátiletí rodiče. Nedávno se seznámil se ženou,...

Do šesté prvoligové sezony v řadě v pátek vstoupí hráči FK Pardubice. Čeká je obtížný start soutěže, ve kterém potkají největší favority ligy. To je jeden z důvodů, proč je bookmakeři a odborníci...

Pardubický kraj chce nasadit bateriové vlaky, začal je soutěžit

Není to tak dlouho, co se radní pardubického hejtmanství svezli bateriovým vlakem z Pardubic do Červené Vody, který jim z produkce plzeňské Škoda Group představily České dráhy. Jízda je zřejmě...