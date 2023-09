Sezemice marně čekají na obchvat, přivaděči k dálnici hrozí odklad

Když se na konci roku 2021 měl otevírat první úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli chybějícímu obchvatu Sezemic na frekventované křižovatce ve městě vystavělo provizorní semafory.

Ty měly trochu zklidnit nárůst dopravy z nové dálnice do doby, než bude nový bezmála sedm kilometrů dlouhý obchvat. Termín zahájení výstavby silnice, která by Sezemicím ulevila, se však stále odkládá. Původně na konec roku 2023. Dnes už je v ohrožení i rok 2024. Loni se vedení města s ŘSD dohodlo na trvalé instalaci semaforů, neboť se osvědčily.

„Jednání pořád probíhají, ale zatím se to nedostává nikam dál. Až bude otevřený severovýchodní obchvat Pardubic, tak nevím, co se bude dít. Kamionová doprava zase narostla před pár dny, co uzavřeli Dašickou ulici. Od Černé za Bory to přes nás valí k dálnici. Nebýt semaforů na křižovatce, tak na radnici už nejsme. Lidi by nás ukamenovali,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk.

Obchvat Sezemic.

Přitom prapůvodní plány ŘSD vypadaly optimisticky. Hlavní přivaděč od Časů k Pardubicím měl být nejdříve hotový společně s dálnicí. Po dvou letech od zprovoznění prvního úseku autostrády místní termín zahájení stavby vyhlížejí marně.

„Když jsme loni měli jednání s panem generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem, přislíbil nám, že v roce 2024 se začne stavět a za dvě stavební sezony, začátkem roku 2026, bude hotovo. Sice probíhá záchranný archeologický výzkum, ale stavební povolení zatím vydané není,“ dodal starosta Sezemic.

ŘSD požádalo o stavební povolení na téměř sedmikilometrovou silnici loni v červnu. V porovnání s jinými stavbami se jeho vydání skutečně vleče. Podle informačního letáku ŘSD byla žádost o stavební povolení na dálniční obchvat Vysokého Mýta podána loni v červnu a již na konci srpna důležité povolení nabylo právní moci. Obdobná situace panovala i u probíhající stavby dálnice mezi Litomyšlí a Svitavami.

„Vydání stavebního povolení předpokládáme na jaře,“ řekla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Jednou z věcí, která přípravu rozhodně neurychlila, je fakt, že se kraj rozhodl upustit od výstavby nové silnice, která měla vést severovýchodně od města a spojovat stávající silnici II/298 na Rokytno s budoucí trasou silnice I/36. Přitom obě stavby měly být vzájemně koordinovány, a to jak technicky, tak i časově.

„Rozhodli jsme se projekt přehodnotit. Zvedající se ceny přeložku mnohonásobně prodražily, nemůžeme si ho z krajských peněz dovolit. Z výzvy IROP byl vyřazen. Jsou mnohem potřebnější stavby, hlavně opravy,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Projekt počítal se dvěma okružními křižovatkami a jednou velkou mimoúrovňovou křižovatkou. Loni v srpnu byly předpokládané náklady na kilometr dlouhou silnici 270 milionů korun.

„Děláme rešerši, jak tento projekt zlevnit, udělat silnici užší a levnější. Mezitím upřednostníme jiné projekty, kde je dopravní zátěž větší a silnice v horším stavu,“ dodal Kortyš. Kraj je s městem předběžně dohodnut, že tranzit na budoucí obchvat s napojením u Časů bude odkloněn z exitu u Rokytna tak, aby nezatěžoval Sezemice. „Dali bychom tam na sjezdu z dálnice zákaz vjezdu kamionů. Sjížděly by jen o pár kilometrů dál u Časů,“ navrhl Kortyš.

Obchvat nemá jisté peníze

Zda se obchvat Sezemic skutečně začne příští rok stavět, bude také záležet na dostatku peněz, které ve státní kase chybějí. Ještě před pár dny kvůli úsporám hrozila „stopka“ obchvatu obci Češnovice na Českobudějovicku, ministerstvo však stanovisko přehodnotilo.

Podle ředitele krajské správy ŘSD v Pardubicích Bohumila Vebra obchvat Sezemic zatím na černém seznamu není, rovněž není odsouhlasena ani realizace.

„Na celorepublikové úrovni se bude přehodnocovat, které stavby se s ohledem na jejich připravenost do realizace v příštím roce pustí a které ne. Já pořád doufám, že se stavět bude, protože je to přivaděč na dálnici. Neumím si představit, že obchvat Pardubic bude a Sezemic ne,“ řekl Bohumil Vebr.