Sezemice se obávají kamionů z nové dálnice, od ŘSD dostanou nové semafory

„Řízení provozu křižovatky silnic I/36 a II/298 bude vybaveno inteligentním systémem snímaní dopravy. V současné době probíhá schvalovací řízení s příslušnými úřady, přičemž zkušební provoz křižovatky bude zahájen v druhé polovině listopadu a ostrý provoz bude započat k 15. prosinci,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký k novým semaforům na křižovatce silnic vedoucích od Holic a Rokytna.

Město se obává, že spuštění dálnice by mohlo vyvolat kolaps v dopravě. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl proto letos na jaře slíbil, že státní firma prozkoumá, jak lze Sezemicím pomoci.

Výsledkem je nová světelná signalizace, která podle povolení krajského úřadu může fungovat od 15. listopadu letošního roku do stejného data roku 2023. Na problémové křižovatce také přibyla nová značka, která vozidlům s délkou nad deset metrů přijíždějícím od Holic zakazuje odbočit na Rokytno doprava a posílá je doleva, kde se musí otočit na kruhovém objezdu a pokračovat dál na Rokytno.

Vedení Sezemic zároveň usiluje o to, aby byla snížena maximální povolená rychlost ve směru od Časů.

„Na světelné křižovatce jsme se dohodli, pokud jde o snížení rychlosti, záleží nyní spíše na vyjádření policie,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk.

ŘSD tvrdí, že Sezemice žádná pohroma nečeká

Je otázka, co přesně způsobí v Sezemicích chybějící obchvat po otevření D35. Názory se různí.

„Popravdě vůbec nevím, co se po otevření dálnice stane, jestli bude aut ve městě víc, nebo nám to spíše odlehčí,“ řekl Staněk. Místní se obávají, že přes město budou jezdit kamiony mířící do průmyslové zóny v Černé za Bory.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uklidňuje místní, že je žádné drama nečeká.

„Myslím, že výjezd na dálnici D35 přes Sezemice nebude pro řidiče atraktivní, aby jej využívali ve velkém počtu, nárůst dopravy přes Sezemice nebude tak razantní, jak se lidé v Sezemicích obávají,“ řekl Mátl během diskuse, kterou v říjnu připravil Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43. Ten soudí, že řidiči z Pardubic nebudou mít žádný důvod jezdit směrem na Hradec po novém úseku dálnice.

Plánek sezemického obchvatu, který bude navazovat na dálniční sjezd u Časů.

Žádná opatření v Sezemicích by nebyla potřeba, kdyby ŘSD postavilo včas dálniční přivaděč od Pardubic, který bude fungovat i jako obchvat města. ŘSD má v přípravě téměř sedmikilometrové stavby zpoždění a budovat ji začne až v roce 2023. Otevřít se má v roce 2025. Nová komunikace odvede z nynější I/36 většinu aut.

Podle posledního sčítání dopravy, které bylo provedeno již v roce 2016, využívá denně silnici I/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi v průměru přes sedm tisíc vozidel. Od Sezemic na Pardubice pak jezdilo devět a půl tisíce vozů. Nynější čísla ale budou patrně vyšší. Na druhou stranu však ze silnice zmizí řidiči, kteří se snaží po I/36 dostat na D35 do Opatovic a jezdí přes Pardubice či úzký most v Kuněticích.

Provizorní světelná křižovatka vznikne před zprovozněním prvního úseku D35 i u Časů. Při nájezdu od Pardubic na přivaděč k dálnici by jinak nastaly fronty.

První úsek dálnice z Opatovic do Časů se otevře letos 15. prosince. Zda navazující úsek D35 z Časů do Ostrova u Vysokého Mýta začne řidičům sloužit na přelomu roku 2022 a 2023, je otázkou. Na začátku týdne došlo na stavbě složitého dálničního mostu přes železniční koridor k nenadálému poklesu konstrukce.