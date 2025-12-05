Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od dopravy přetíženému centru, vyjela první auta.

Je pátek půl jedenácté dopoledne. Za pár minut se bude otevírat severovýchodní silniční obchvat Pardubic. Na vozovce ještě stojí politici, dávají rozhovory, točí videa na své sociální sítě.

„Tak pomalu končit pánové. Budeme za chvílí zprovozňovat,“ nabádal k opuštění prostoru mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. A skutečně.

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Jen co hejtmana Martina Netolického a jeho náměstka Dušana Salfického z asfaltu dostal, policisté uvolnili nedalekou světelnou křižovatku a na čtyřkilometrovou cestu najely první vozy.

I/36 Trnová–Fáblovka–Dubina

Severovýchodní obchvat Pardubic.

Přes čtyři kilometry dlouhá komunikace začíná na kruhové křižovatce u Globusu, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Potom vede nezastavěnou oblastí u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí u kruhového objezdu u Lidlu na Dubině. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku.

Právo zahajovací jízdy pro sebe urval řidič velkého SUV značky Volvo s přívěsným vozíkem. Řidiči pak zdravili hosty slavnostního otevření troubením. „Doufám, že nový obchvat usnadní lidem z Pardubic život a odvede alespoň část aut z přecpaného centra města,“ uvedl končící ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

Ten nakonec na akci sklidil největší potlesk, který vyprovokoval svým projevem hejtman Netolický. Velmi procítěně promluvil o politikovi, který míří do funkce předsedy ODS. „Chtěl bych mu upřímně poděkovat za to, jak komunikoval s krajskou samosprávou i městy a obcemi, jak si dokázal dostudovat všechny odborné věci. Doufám, že nový ministr na jeho kvalitní práci naváže,“ uvedl mimo jiné Martin Netolický zvolený za stranu 3PK.

Část pozvaných hostů pak mezi řádky upozorňovala na fakt, že z mnoha důvodů nemusí být efekt nové silnice tak silný, jako třeba před lety v Chrudimi, kdy otevření obchvatu znamenalo během hodin úbytek stovek a tisíců aut v centru města.

Dají se očekávat potíže, připustil náměstek

„Budeme rádi za každé auto, které díky obchvatu nepojede kolem městské památkové zóny, které se nebude prodírat kolem Zelené brány a Východočeského divadla. Ovšem obchvat je čtyřpruhový, ale na konci i na začátku vede do dvoupruhového kruhového objezdu. Dají se očekávat dopravní potíže,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

A na jeho obavy došlo záhy. Už hodinu po otevření spojky mezi Dubinou a Polabinami stála auta v koloně v místě, kde se obchvat napojuje na starou silnici na Lázně Bohdaneč. Ostatně tamní systém kruhových objezdů podobné problémy sliboval dopředu. Toho si byli dobře vědomi i lidé z ŘSD a prý už pracují na rozšíření silnice kolem hypermarketu Globus.

„Samozřejmě ten úsek je velmi problematický, protože my bychom potřebovali rozšířit celý most přes přes silnici I/37. Kdybychom vyřešili jenom uzel Globusu, tak bychom si stejně nepomohli, protože by se nám ta doprava stejně zasekávala na těch sjezdech a rampách,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl a doplnil, že se tam začne stavět odhadem do dvou let.

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Nový obchvat se tak prakticky ihned stal hitem sociálních sítí, na kterých si lidé posílali dojmy a také fotky a videa ucpaných ulic v jeho okolí. „Před chvíli jsem tam projel a teda až tak špatné jsem to nečekal. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat ve špičce...,“ napsal jeden z řidičů už chvíli po poledni.

Nová silnice má přesto pro město nesporné výhody. Tou hlavní je další most přes Labe. Na obchvat čekalo krajské město dlouho - prakticky 20 let. Přípravné práce na severovýchodním obchvatu začaly už v roce 2006. „Jednalo se o velmi náročnou stavbu, jak v přípravě, tak v samotné realizaci. Stavba původně měla být uvedena do provozu už v březnu letošního roku, nakonec se zpozdila o 265 dní,“ řekl Mátl.

Stavbu zpozdila skládka, špatný asfalt i povodeň

Stavební firma narážela během stavby na komplikace. V trase silnice našla skládku nebezpečného dopadu, loni povodeň podemlela dočasný pylon u lanového mostu. Kvůli odchylkám v betonáži musela firma zbourat část jednoho z mostů a také jednou položila nekvalitní asfalt, proto musela úsek opravit.

Vícepráce navýšily cenu díla o 250 milionů korun, původní vysoutěžená částka byla 1,45 miliardy. „V tuto chvíli budeme cenu dopřesňovat, protože jsou zde nějaké dílčí změny během výstavby, ale ta celková cena by neměla překročit 1,7 miliardy korun,“ dodal Mátl.

