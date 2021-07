Obchvat Pardubic by mohl začít růst už letos, odpadne jízda centrem města

Jde o pouhé čtyři kilometry. Ovšem svým významem je severovýchodní obchvat pro město Pardubice a okolní obce klíčový. Odvedl by totiž část tranzitní dopravy mimo střed města a také by pomohl místním.

Cesta od hypermarketu Globus na sídliště Dubina by se dala ve špičce stihnout i desetkrát rychleji než nyní.

„Stavba má pravomocné stavební povolení, letos se koná výběr zhotovitele. Začít stavět by se mohlo na konci roku,“ uvedl pro agenturu ČTK ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr.

Stavbu nazvanou I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina plánují silničáři mnoho let. Dá se dokonce říct, že je to snad nejvíce odkládaná silniční stavba v Pardubicích.

Stačí se podívat do novinového archivu, aby se ukázalo, jak moc vousaté jsou první zmínky o stavbě silnice. A to včetně těch, které v dané době vyvolávaly dojem, že se za pár měsíců jde stavět.

„Schválení investičního záměru je velmi důležitý krok. Můžeme konečně začít připravovat projektovou dokumentaci. Když půjde vše dobře, tak začneme stavět někdy v roce 2010. Spíše to bude ale později,“ řekl v listopadu 2006 Jiří Jedlička z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

To je 15 let. Od té doby se na radnici vystřídali tři primátoři, tři různé koalice, ve vládě zasedl velký počet ministrů dopravy

„Je to hlavně otázka peněz, ale z našeho pohledu se zbývá domluvit s Pardubickým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic, kdo připraví dokumentaci a kdo bude vykupovat potřebné pozemky,“ uvedl v roce 2006 tehdejší primátor Pardubic Jaroslav Deml z ODS s tím, že podle něj by samotnou výstavbu už nemělo nic překazit. Mýlil se.

Do práce se zatím pustili alespoň archeologové

Až nyní se zdá, že se konečně dal proces do pohybu. Jasný důkaz podali archeologové, kteří v pásu silnice už hledají historické artefakty. V tichosti pak probíhají i další přípravné práce. Nicméně samotná stavba stále nezačala i kvůli náročnému procesu jejího schvalování.

„Je hodně velké množství dotazů, proto se posouvá termín, obálky bychom mohli otevírat v září, na konci roku bychom mohli stavět, což znamená dělat některé přípravné práce, v zimě můžeme kácet, něco už je pokácené,“ řekl Vebr.

Severovýchodní obchvat by měl odvést část automobilové dopravy z širšího centra města. Propojí kruhový objezd v Poděbradské ulici u Globusu na příjezdu ve směru od Hradce Králové s kruhovou křižovatkou na Dubině na výpadovce na Holice.

Součástí stavby má být i most přes Labe, povede v místě u slepého ramene řeky a spojí sídliště Cihelna a Dubina.

U slepého ramene, kde jsou blízko zahrádky s chatkami a lidé tam chodí na procházky, je už silnice vykolíkovaná. „Také tam chodím na procházky, pro mě je to jediná zeleň blízko centra, kde bydlím. Ale bohužel silnice jinudy vést nešla,“ řekl Vebr.

Výstavba obchvatu omezí cyklostezku do Kunětic

Pravdou je, že stavba nepříjemně zasáhne možná nejoblíbenější trasu pro cyklisty a bruslaře v okolí Pardubic. Zmíněný most, po kterém denně projedou tisíce aut, se bude klenout i nad cyklostezkou, která vede ve směr na Kunětice nebo Ráby. Dá se navíc počítat s tím, že během stavby bude provoz na stezce minimálně komplikovaný.

Obchvat by měl stát kolem 1,5 miliardy korun, výsledná cena vzejde z nabídek stavebních firem, které se o zakázku ucházejí. Zhotovitel bude mít na starosti i projekt, tendr je v takzvaném režimu Design&Build.

Obchvat bude měřit necelých 4,2 kilometru. Někteří pardubičtí politici chtěli využít toho, že prakticky celý obchvat povede dnešními poli, a prosadit, aby se kolem nové silnice mohly stavět nové byty.

Podle náměstka primátora Petra Kvaše, který je odpovědný za územní plán, však nic takového není možné.

„Já bych vlastně proti zástavbě okolí obchvatu také nebyl, ale vím, že by to neprošlo přes nadřazené orgány státní správy. Ta nám totiž už jednou jasně řekla, že rozvojových ploch je v Pardubicích a okolí dost a že řada z nich není využita. Proto nám nepovolily otevřít další a určitě by to stejně dopadlo i u severovýchodního obchvatu,“ řekl Kvaš zvolený za ODS.