Vyvlastnění pozemků pro obchvat Pardubic řeší soud, jde o miliony

Mezi řekou Labe a místním tokem Halda v Pardubicích leží kus pole, kudy má vést za pár let severovýchodní obchvat města z Trnové na Dubinu.

Jenže cena, za kterou chtějí někteří majitelé prodat své pozemky, se státu zdá nepřiměřeně vysoká. S několika vlastníky tak bylo zahájeno vyvlastňovací řízení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nabízí lidem za metr čtvereční ze zákona osminásobek ceny stanovené znaleckým posudkem. Ovšem jeho znalec došel k částce, která se zásadně liší od sumy dopočítané znalcem nespokojených majitelů.

Rozdíl je přes 15 milionů

Mezi ně se řadí Josef Foršt z Dolní Čermné a Jarmila Hanušová z Pardubic. Dvojice společně vlastní podle katastru nemovitostí v trase tři pozemky o celkové rozloze 4 655 metrů čtverečních. Podle potvrzených informací nabídli silničáři majitelům za parcely zhruba 2,5 milionu korun.

Jenže ti si nechali zpracovat svůj vlastní posudek, který ohodnotil polnosti na přibližně osmnáct milionů. V přepočtu by tak dvojice chtěla přes 3 800 Kč za metr čtvereční pole.

ŘSD jim nabízí 537 korun za metr, což je částka, za kterou silničáři vykupovali například i pozemky pro dálnici D35. S touto cenou za pole pro pardubický obchvat zatím nemělo problém přes šedesát procent dotčených vlastníků půdy.

„Moji klienti jsou připraveni pozemky prodat, ale ne za částku určenou ŘSD. Pozemky je třeba ocenit tržně podle aktuální nabídky a poptávky na trhu nemovitostí,“ uvedl právní zástupce dvojice Jan Najman.

Ačkoliv se soudce Pavel Tureček pokoušel přimět obě strany ke smíru, neuspěl. ŘSD trvá na tom, že cena je spočítána správně.

„Snaha o dohodu byla. Vyhotoveny byly dokonce dva posudky. Z naší strany smírné řešení sporu není možné,“ řekla právní zástupkyně ŘSD Ivana Saňáková.

Výrazný rozdíl v ceně stanovené posudkem ŘSD a znalcem vyvlastňované dvojice byl daný rozdílnou metodou výpočtu.

Kompromis spočívá v tom, že by měl soud určit nestranného a nezávislého znalce, který by vytvořil vlastní posudek, s nímž by už měly obě strany souhlasit.

Jenže toho se ŘSD zřejmě obává, jelikož takový „neutrální“ posudek by mohl určit vyšší cenu, než kterou ŘSD od počátku výkupů nabízelo. Vůči ostatním, kteří již polnosti prodali, by bylo značně nespravedlivé, pokud by se cena v průběhu vykupování zvedla.

Rozhodnout má vyvlastňovací úřad, tvrdí ŘSD

I proto přišla zástupkyně ŘSD před soud s námitkou, že soud nemá pravomoc v této věci rozhodovat. Důvodem má být i to, že se celou záležitostí již zabývá i vyvlastňovací úřad. A právě ten v březnu určil svého znalce, který má pozemky ocenit.

S takovým postupem ovšem nesouhlasí žalovaní, kteří namítají, že nebyla dodržena časová a zákonná posloupnost v otázce určování znalců. Výkupy polností pro severovýchodní obchvat Pardubic na silnici I/36 byly zahájeny na konci roku 2017. Zpočátku běžely vcelku solidním tempem, nyní se zdá, že nové plochy přibývat jen tak nebudou.

Vyvlastňování se začalo týkat i dalších lidí a také jedné z firem. Nespokojení majitelé si v obdobných případech většinou chtějí vymoci vyšší náhradu s argumentem, že prodávají stavební parcelu, jelikož na ní bude stát silnice.

Jenže zákon mluví jasně: „Při oceňování nemovitosti se nepřihlíží k jejímu zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s realizací stavebního záměru (tj. zejm. se nepřihlíží ke změně druhu pozemku v souvislosti s územním rozhodnutím pro stavbu dopravní infrastruktury), zemědělská půda se vždy oceňuje jako zemědělská, nikoliv stavební.“