Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Autor: ,
  10:58
Na téměř dokončený severovýchodní obchvat Pardubic se mohli v pátek podívat lidé. Na stavbu, která městu částečně uleví od tranzitní dopravy, dorazil lidé pěšky, na kole nebo bruslích. Obchvat je výjimečný i díky největšímu zavěšenému lanovému mostu v Česku.
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...
18 fotografií

Na stavbu v pátek odpoledne dorazilo podle ŘSD zhruba 10 tisíc lidí, přišli si poslechnout i koncert zpěvačky Moniky Absolonové.

Stavbu silničáři dají do provozu 5. prosince. Bude to o několik měsíců později, během stavby se vyskytlo několik komplikací, které původní jarní termín 2025 oddálily.

Většina hlavních staveb na okruhu už je dokončená, hotové jsou okružní křižovatky na Bohdanečské a Poděbradské ulici. Stavební firma vybudovala i přeložky silnic druhé a třetí třídy. Kromě toho stavěla podchody, odvodnění, pracovala na přeložkách vodovodů, plynovodů, horkovodů nebo instalovala veřejné osvětlení.

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat Pardubic, který se otevře na konci roku. (19. září 2025)
18 fotografií

„Dokončena je sanace skládky tuhého komunálního odpadu. Hotovy jsou téměř všechny mostní objekty, včetně mostů přes Spojilský odpad, Brozanský odpad a obslužného mostu přes náhon Halda. Dokončeno je také trakční vedení a většina protihlukových stěn,“ řekla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

Dokončit ještě zbývá pokládku obrusných vrstev vozovky na trase I/36 a osadit silnici svodidly a značkami. „Probíhá montáž veřejného osvětlení a dokončovací práce na chodnících a polních cestách. Na mostě přes Labe bylo dopnuto všech sedm závěsů, probíhá jeho osazování vybavení a připravuje se zatěžovací zkouška. Následovat bude pokládka obrusných vrstev vozovky,“ uvedla Drkulová.

Zbývají už jen poslední úpravy. Největší lanový most v Česku pak vydrží sto let

Stavební práce provázely zdržení. V trase silnice byla například skládka komunálního odpadu. Změny nastaly i kvůli plánované multifunkční hale, která má stát v lokalitě Nová Cihelna. Silničáři kvůli stavbě museli vyvlastňovat pozemky.

„Největší zdržení způsobily komplikace s vyvlastněním pozemků, sanace skládky, změny polohy a dimenze stávajících inženýrských sítí přeložek kvůli výstavbě nové hokejové haly. Pozemky potřebné pro stavbu jsou majetkově vypořádány. Probíhá soudní přezkum, který ale nemá vliv na pokračování stavby,“ uvedla mluvčí.

Stavební firma musela bourat už hotové nosné pole konstrukce mostu přes Haldu. Kvůli odchylkám od projektové dokumentace a technologicky nepřesně provedené betonáži to nařídil dozor stavby.

Příprava silnice trvala od roku 2006. Vede na silnici I/36 u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Vede pak volným terénem u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí na kruhovém objezdu na Dubině. Stavba za 1,5 miliardy korun bez DPH je dlouhá 4,2 kilometru.

Kolem silnice povede cyklostezka, kterou postaví město. Pravomocné stavební povolení na cyklostezku mají Pardubice od listopadu 2023. „Finišujeme s přípravami zadávací dokumentace tak, aby cyklostezka mohla být vysoutěžená,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože...

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Devět lidí, z toho dva těžce, se zranilo při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Musíme je dostat do standardního režimu, řekl Pavel k lidem ve vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítal i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho mohli pozdravit při...

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Na téměř dokončený severovýchodní obchvat Pardubic se mohli v pátek podívat lidé. Na stavbu, která městu částečně uleví od tranzitní dopravy, dorazil lidé pěšky, na kole nebo bruslích. Obchvat je...

20. září 2025  10:58

Firma narazila při stavbě D35 u Litomyšle na skálu. Geologové s masivem nepočítali

Premium

Stavba dálnice D35 kolem Litomyšle, která začala letos, se potýká s první vážnou komplikaci. Místo hlíny a štěrku narazily bagry na tvrdý skalní masiv. „O skalní hornině z průzkumu víme, jen jsme ji...

20. září 2025

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Zničí půdu a je zbytečná, říká ministr Výborný o odbočce VRT do Pardubic

Obce na západ od Pardubic, které odmítají výstavbu vysokorychlostní trati (VRT), získaly spojence. Proti odbočce na Pardubice je ministr zemědělství a lídr SPOLU v kraji Marek Výborný, podle něhož...

19. září 2025  15:43

Jeho traverza zaujala na Expu i prezidenta, do bazénu však umělce Rataje nepustili

Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu blíží ke konci a jednou z výrazných tváří české účasti se stal známý pop-artový malíř Josef Rataj. Jeho malby a performance si získaly velkou...

19. září 2025  11:54

Ještě jednou ovládnout Zlatou přilbu. Milík se vrací a hned má cíle nejvyšší

Ačkoliv by se mohlo zdát, že má plochodrážník Václav Milík své nejlepší sportovní dny už za sebou, motivace mu rozhodně nechybí. O úspěch se chce porvat jak v neděli na domovském pardubickém oválu...

19. září 2025  11:11

Proti Slovácku vyměním hezký fotbal za tři body, hlásí kouč Pardubic

Trenéři pardubických fotbalistů za sebou mají další týden vysvětlování a pilování. Tentokrát hráčům předkládali chyby z utkání v Jablonci, kde Východočeši vyhořeli v první půli, po níž prohrávali...

19. září 2025  8:39

Jeden z nejcennějších na Moravě. Restaurátoři mají svatostánku vrátit zašlý lesk

Město Moravská Třebová zachraňuje cenný hřbitovní kostel, který v loňském roce převzalo od církve. Restaurátoři dnes představí, co s dříve upozaďovanou památkou s původními lavicemi z období baroka...

19. září 2025  8:31

U České Třebové v noci vykolejil vagon nákladního vlaku, poškozená je i trať

Na železničním koridoru mezi Českou Třebovou a Opatovem v noci na čtvrtek vykolejil kontejnerový vagon nákladního vlaku. V úseku se v průběhu dneška jezdilo po jedné koleji, nikdo se nezranil....

18. září 2025  8:36,  aktualizováno  18:21

Elektrárny v Opatovicích přejdou z uhlí na plyn. Změna přijde na deset miliard

Elektrárny v Opatovicích nad Labem (EOP) podepsaly smlouvy s hlavními dodavateli na výstavbu nových paroplynových bloků. Investice se bude pohybovat přibližné hodnotě deseti miliard korun, uvedla...

18. září 2025  18:17

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

18. září 2025  17:44

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Devět lidí, z toho dva těžce, se zranilo při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...

18. září 2025  15:49,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.