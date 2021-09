Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic letos nezačne, oznámilo ŘSD

Pardubice si na zahájení stavby obchvatu počkají do příštího roku. Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo prodloužit soutěž na výběr stavební firmy. To znamená, že stavba může odstartovat nejdříve na jaře příštího roku.

„Věřím, že to je poslední problém,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl během čtvrteční dopravní konference.



Jde o pouhé čtyři kilometry, ovšem svým významem je severovýchodní obchvat Trnová – Fáblovka – Dubina pro město Pardubice a okolní obce klíčový.

Odvedl by totiž část tranzitní dopravy mimo střed města a také by pomohl místním. Cesta od hypermarketu Globus na sídliště Dubina by se dala ve špičce stihnout podstatně rychleji než nyní. Pardubicím, které momentálně žijí ve stavu permanentního dopravního kolapsu, by se podstatně ulevilo.

Výběrové řízení na zhotovitele obchvatu vypsalo ŘSD už letos v lednu v režimu Design and Build. To znamená, že vítězná firma bude postupovat podle projektu, který sama zpracuje.

Kvůli dodatečným dotazům firem ŘSD prodloužilo lhůtu pro podání nabídek, která byla původně stanovena na letošní květen. Podle informačního letáku ŘSD je novým termínem konec října.

Soutěž komplikují rostoucí ceny

„Výběrové řízení není jednoduché, v současné době velmi narůstají ceny komodit. Narychlo proto na přání zhotovitelů budeme dodávat valorizační koeficient do podmínek, aby zohledňoval valorizaci budoucích let. Z tohoto důvodu se výběrové řízení prodlouží,“ řekl Mátl.

Ředitel předpokládá, že stavební firmy podají nabídky ke konci roku, během zimy ŘSD vybere vítěze a na jaře se začne stavět.

„Do té doby bude stavba vyčištěna, archeologické průzkumy budou dokončeny, budou hotové veškeré přípravné práce i z hlediska zeleně, stavba se bude moci rozjet úplně naplno,“ dodal Mátl.

ŘSD ve svém informačním letáku počítá s tím, že obchvat uvede do provozu v roce 2023. Náklady mají dosáhnout půldruhé miliardy korun. Stavba nazvaná I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina propojí kruhový objezd v Poděbradské ulici u Globusu na příjezdu ve směru od Hradce Králové s kruhovou křižovatkou na Dubině na výpadovce na Holice.

Součástí stavby má být i most přes Labe, který povede v místě u slepého ramene řeky a spojí sídliště Cihelna a Dubina.

Severovýchodní obchvat dlouho brzdily potíže s výkupy pozemků, které jejich majitelé nechtěli prodat. Od Nového roku ale vstoupila v platnost novela liniového zákona, která umožňuje, aby se dálnice i silnice první třídy mohly budovat i na pozemcích, jejichž vyvlastňování nebylo ukončeno.

Letos na jaře na trase pardubického obchvatu začal záchranný archeologický výzkum.

Pomůže také jihovýchodní obchvat

Pardubice si slibují, že by dopravě pomohl také jihovýchodní obchvat, který nedávno získal uzemní rozhodnutí. Obchvat propojí místní část Pardubičky se silnicí II/324 na Chrudim. Napojí se na ni na kruhové křižovatce u Dražkovic. Měl by odvést tranzitní dopravu mimo centrum Pardubic.

„Pokračují další stupně projektové dokumentace. Zároveň začneme vykupovat pozemky, to bude alfa omega celé přípravy. Když se podaří v letech 2022 až 2023, pak by stavba mohla být připravena k realizaci,“ řekl Mátl.

V současnosti ještě pokračuje v Pardubicích dostavba nadjezdu Paramo, kterou mají silničáři označenou jako mimoúrovňová křižovatka Palackého. Stavba má mírné zpoždění a komplikuje dopravu směrem do centra, na Chrudim i Hradec Králové. Podle Mátla se ale otevře 27. září.

Mátl stejně tak slíbil, že druhá část obchvatu Chrudimi se i po komplikacích otevře podle plánu do konce letošního roku.