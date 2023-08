Déšť strhl na Orlickoústecku kus kamene na silnici, hrozí další pády

Skála nad řekou Tichou Orlicí u Brandýsa nad Orlicí dělala problémy i v minulosti, a tak je ohrazena betonovými zábranami, aby uvolněné kameny neskončilo na silnici. Poslední balvan však spadl v místě, které není možné zajistit zátarasou. Ze skály se kus kamene uvolnil zhruba dvacet metrů od betonových svodidel. V místě navíc ústí frekventovaná cyklostezka z Chocně do Ústí nad Orlicí, která je nyní hojně využívaná.

Kámen skončil opřený o svodidla, stopy po jeho pádu jsou na nich patrné.

„Sháníme firmu, která provede sanaci skalního masivu, zpevní ho a zajistí,“ řekl starosta Brandýsa nad Orlicí Vít Zabranský.

Podle něj by firma měla zasáhnout na vrcholu skály, odstranit stromy a keře a skálu zajistit tak, aby se další kusy opuky neuvolnily, neboť nebezpečí pádu hrozí i nadále. Nyní tomu pomohl hlavně vydatný déšť, který masiv narušil. V místě, odkud se blok uvolnil, je stále viditelný kus kamene, který by se mohl kdykoli utrhnout.

„Nebezpečí dalšího sesuvu tady je. Padající kámen by mohl zasáhnout auto nebo projíždějící cyklisty,“ obává se starosta Zabranský.

Kvůli sesuvu půdy musel před dvěma roky Pardubický kraj uzavřít silnici mezi Běstovicemi a Skořenicemi na Orlickoústecku.

Půda se tam po deštích sesunula o několik metrů do míst, kde se kdysi těžil písek. Písčitý terén je v okolí běžný a pod svahem to dosvědčovala mohutná vrstva naplaveného písku a kamení. V místě bylo před 40 lety těžební místo. „Bohužel zpětně nezjistíme, jestli bylo zajištěno tak, jak mělo,“ uvedl tehdy náměstek hejtmana Michal Kortyš. Až do hloubky osmnácti metrů jsou navíc na místě štěrkopísky, které jsou značně nestabilní. „Intenzivní deště už půda nestíhala vsáknout a několik kubíků půdy odcestovalo pryč,“ podotkl Kortyš. Oprava sesuvu stála deset milionů korun.