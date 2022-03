Do Senátu chce primátor Charvát i náměstek Kvaš, favoritkou je Horská

Senátní volby se většinou odehrávají ve stínu těch komunálních či krajských. Málokoho kampaň zájemců o post v horní komoře parlamentu vtáhne.

Ovšem letos by to v Pardubicích nemuselo platit. Rýsuje se totiž poměrně netradiční souboj dvou politiků, kteří jsou zároveň nejvýše postavení v hierarchii radnice.

Ještě se ve městě nikdy nestalo a zřejmě hned tak nestane, aby proti sobě šli primátor Pardubic a jeho první náměstek.

„Musím uznat, že jsem o ambicích pana primátora neměl tušení, a také řeknu, že mi neudělal radost. Přibyl další těžký soupeř,“ uvedl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš z ODS.

Ten zatím sbírá nominace v modré straně a rád by do boje vyrazil. Zatím se nezdá, že by měl mít v partaji soupeře.

Senátorka Miluše Horská

„Myslím, že je na čase, aby ODS postavila v Pardubicích vlastního kandidáta do Senátu. Je to výzva, kterou chci zkusit, věřím, že nominaci od kolegů dostanu,“ hlásí bývalý šéf městské policie Kvaš.

O zájmu primátora Pardubic Martina Charváta stát se senátorem psala MF DNES už před několika dny. Sám politik totiž tuto možnost naznačoval už na lednové tiskové konferenci pardubické buňky hnutí ANO.

„Jistě postavíme silného kandidáta. Stávající senátorka Miluše Horská je určitě silným soupeřem, ale věřím, že náš kandidát ji má šanci porazit,“ uvedl Martin Charvát. Až později se ukázalo, že mluví vlastně sám o sobě.

Kolegové primátora zrazovali

Nyní se jen čeká, až jeho kandidaturu potvrdí hnutí ANO na konferenci, která se má konat 28. března. „Mám o post zájem, beru to jako velkou výzvu,“ uvedl Charvát, který nedbal ani na názor několika kolegů, kteří jej od souboje s Horskou odrazovali. Vnímají ji totiž jako těžko překonatelného soupeře.

Ostatně tak se na senátorku Horskou, která dostala z prestižní funkce v roce 2010 bývalého primátora Jiřího Stříteského z ODS, dívá i Petr Kvaš. „Paní Horská bude velkým favoritem, má v Pardubicích obrovský kredit. Ale to neznamená, že ji nezkusím porazit,“ uvedl Kvaš.

Horská ve městě dlouhá léta vede školu Svítání pro znevýhodněné děti. Navíc senátorkou je už téměř 12 let a tím, že seděla i v čele instituce, je poměrně viditelná.

O tom ostatně svědčily i poslední komunální volby v Pardubicích, kdy se dostala do zastupitelstva za Koalici pro Pardubice z totálně nevolitelné pozice. Nakonec se vzdala mandátu ve prospěch radního Víta Ulrycha z KDU-ČSL.

„Situace tak může vypadat, na druhou stranu my Češi se často necháme ve volbách ošálit něčím novým, něčím neokoukaným, takže bych to zase tak jednoznačně neviděla. Nikdy nemůžete brát volby jako samozřejmost. Vždy jdete hrát vabank – buď to vyjde, nebo ne,“ řekla loni v létě na otázku, zda vidí v Pardubicích možného soupeře pro letošní volby.

Nutno dodat, že nové tváře ji tedy zřejmě neohrozí. Primátor Charvát je ve funkci už druhé volební období a Petr Kvaš díky působení u městské policie se ve veřejném prostoru pohybuje hezkou řádku let.

„Taky se může stát, že už budu lidi po těch letech trochu nudit a vyberou jiného kandidáta, což by bylo naprosto v pořádku. To je základ demokracie,“ není si však dopředu ničím jistá Miluše Horská, byť je zřejmé, že sázkové kanceláře na její úspěch vypíšou nejnižší kurz.

Kandidatura Martina Charváta však zároveň znamená, že hnutí ANO musí alespoň pro plakáty najít jiného lídra do komunálních voleb. Nevypadalo by totiž dobře, aby Charvát kandidoval na post primátora i senátora. A zatím se zdá, že volba padne na stávajícího náměstka primátora Jana Nadrchala.

„Není pro mne tou hlavní metou stát se prvním primátorem Pardubic, který bude ve funkci tři období po sobě. Stát se senátorem vidím jako vyšší metu,“ uvedl Charvát, který však v případě senátního neúspěchu dost pravděpodobně bude chtít v čele radnice zůstat.