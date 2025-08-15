Výbuch v pardubické Synthesii, zřejmě několik zraněných

K výbuchu došlo dnes odpoledne v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích. Podle serveru Novinky.cz byli zraněni tři lidé.

Areál Synthesie v Semtíně | foto: Profimedia.cz

Do areálu Synthesie sídlící v pardubické části Semtín byly do areálu přivolány složky integrovanného záchranného sboru. Místní hasiči na svém webu informují, že se o události dozvěděli ve 14:17.

„Zřejmě došlo k výbuchu. Zatím nemám bližší informace. Policejní jednotka jede na místo,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Dub.

Podle informací serveru Novinky.cz následoval po výbuchu požáru. Při incidentu byli zraněny tři lidé, uvedl server.

Podle hasičů nejde o událost většího rozsahu. „Na místě zasahuje pouze podniková jednotka společnosti Synthesia. Od nás jsou tam pouze vyšetřovatelé příčin požáru,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Miroslav Polák.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Připravujeme podrobnosti.

