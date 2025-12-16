Aut v Pardubicích přibývá, doprava houstne. Z některých ulic se dostat na hlavní je prakticky nemožné. A tak pardubičtí radní instalují jedny semafory za druhými.
Nyní plánují změnit křižovatku u závodiště, ze které se zabočuje do Svítkova. Stavět by se mělo relativně brzy. „Podle předpokladů by se samotná stavba měla konat v kalendářním roce 2026,“ uvedla mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.
Fakt je ten, že křižovatka nedaleko sjezdu do vojenské části letiště je hlavně pro lidi ze Svítkova nebo řidiče MHD strašákem. Dostat se na hlavní silnici I/2, která vede z Pardubic na Přelouč, je zejména ve špičce téměř nadlidský výkon.
„Tato křižovatka patří mezi nejzatíženější dopravní body ve městě. Všichni víme, jak komplikovaný je výjezd ze Školní ulice směrem do centra, zejména v dopravní špičce, kdy řidiči často musejí doslova prosit, aby je někdo pustil,“ uvedl náměstek pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.
Na druhou stranu je doprava ve městě natolik zoufalá, že řidiči si v posledních letech začali vycházet vstříc. Pouštění a ohleduplné problikání, které dává najevo prostor pro odbočení, se staly vlastně běžnými jevy. Ostatně žádné dlouhé kolony na výjezdu ze Svítkova se obvykle netvoří. Naopak další a další instalace semaforů dopravu zpomaluje a problémy spíše vytváří.
To se ukazuje třeba u dopravního podniku, kde systém dvou nových světelných křižovatek dopravu ve špičce natolik zpomaluje, že auta mají problém vyjet z nadjezdu u Parama. Nicméně trend je jasný, „světla“ rostou dál a dál. Nutno dodat, že jde povětšinou o inteligentní přístroje, které do jisté míry dokážou řídit dopravu.
Pardubický Svítkov zažívá stavební boom, okolní silnice jsou přetížené
„Nově zde vzniknou odbočovací pruhy a celý prostor bude řízen světelnou signalizací. Díky tomu se občané ze Svítkova dostanou na silnici I/2 pohodlněji a bezpečněji,“ uvedl Jan Hrabal a doplnil, že na stavbě město spolupracuje se Ředitelstvím silnic a dálnic.
Právě tato organizace se stará o silnice první třídy a díky ní může vzniknout i nový vjezd do areálu dostihového závodiště. Zatím hlavně majitelé koní se svými vozíky sjíždějí z křižovatky vlastně nadivoko přes nezpevněné cesty směrem ke stájím. „Město zajistí financování stavby jižního ramene křižovatky, které v budoucnu významně zlepší dopravní obslužnost celého areálu závodiště a zároveň odlehčí dopravě na nadjezdu u Parama,“ uvedl Hrabal.
Na křižovatce vznikne i nový sjezd na závodiště
Součástí připravované stavby bude rovněž vybudování nového světelného signalizačního zařízení nebo přeložky inženýrských sítí. Dohromady akce vyjde na zhruba 60 milionů korun včetně daně. Většina z této částky ale půjde za státem.
„Město Pardubice se na akci bude finančně podílet investičním příspěvkem ve výši 16 milionů korun, který jsme zastupitelům předložili v rámci říjnové změny rozpočtu. Jedná se o prostředky určené pro Ředitelství silnic a dálnic jako investora stavby. Společné zadání nám umožní, aby byla celá akce provedena v rámci jednoho výběrového řízení a jedním zhotovitelem. Takto koordinovaný postup je pro město ekonomicky i organizačně nejvýhodnější,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice, který má v gesci ekonomiku a rozpočet města.
O potřebě něco s křižovatkou udělat se mluví už dlouho. Původní plány však říkaly, že se bude na místě stavět spíše kruhový objezd. „Už jsem to viděl namalované. Má to logiku, dopravu by to v místě udělalo plynulejší a také bezpečnější. Vojáci dokonce vymysleli, že zruší současnou hlavní bránu, ze které se jim špatně v době špičky dostává, a postaví u plánovaného kruhového objezdu nový vjezd. Křižovatka by tak měla čtyři ramena,“ řekl už v roce 2021 tehdejší náměstek pardubického primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.