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Sebevražda udušením? Mrtvou našli v autě, na manžela ukázal igelitový pytel

Hana Lanková
Eliška Andrlová
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  16:09aktualizováno  16:11

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ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

„Doufám, že se pravdu dozvíme,“ prohlásil dnes u Krajského soudu v Pardubicích muž obžalovaný z vraždy své manželky. Podle spisu čin maskoval jako sebevraždu a nastrčil i dopis na rozloučenou. Jednu z řady chyb ale podle kriminalistů udělal při manipulaci s igelitovým pytlem, kterým byla žena nalezená v autě na lesní cestě na Orlickoústecku udušená. Za vraždu matky svých dvou dětí dnes dostal 17 let vězení. Rozsudek není pravomocný.

„Obžalovaný se zachoval tím nejhorším možným způsobem. Zavraždil matku svých dětí a ženu, se kterou žil dvacet let. Tohle nelze nikdy odestát. Z mého pohledu doufám, že jednou obžalovaný bude schopen podívat se svým dětem do očí, a říct jim co udělal. Podívat se jim z očí do očí a nestydět se,“ řekla soudkyně Jana Bodečková.

Muž v pátek před soudem znovu odmítl, že by měl se smrtí své ženy cokoli společného. Už v době, kdy ještě žila, však udržoval vztah s vdanou milenkou, který pokračuje i nadále.

„Mrtvou ženu posadil za volant a její zmizení nahlásil policii se zpožděním.“

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Sebevražda udušením? Mrtvou našli v autě, na manžela ukázal igelitový pytel

Premium
ilustrační snímek

„Doufám, že se pravdu dozvíme,“ prohlásil dnes u Krajského soudu v Pardubicích muž obžalovaný z vraždy své manželky. Podle spisu čin maskoval jako sebevraždu a nastrčil i dopis na rozloučenou. Jednu...

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