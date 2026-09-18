„Obžalovaný se zachoval tím nejhorším možným způsobem. Zavraždil matku svých dětí a ženu, se kterou žil dvacet let. Tohle nelze nikdy odestát. Z mého pohledu doufám, že jednou obžalovaný bude schopen podívat se svým dětem do očí, a říct jim co udělal. Podívat se jim z očí do očí a nestydět se,“ řekla soudkyně Jana Bodečková.
Muž v pátek před soudem znovu odmítl, že by měl se smrtí své ženy cokoli společného. Už v době, kdy ještě žila, však udržoval vztah s vdanou milenkou, který pokračuje i nadále.
„Mrtvou ženu posadil za volant a její zmizení nahlásil policii se zpožděním.“