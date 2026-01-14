Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

Milan Zlinský
  15:41
Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout pravidelným cestujícím v MHD jako bonus slevy na půjčovném sdílených kol. Radnice však zatím nevyřešila, jak nastavit právní podmínky.
O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem. | foto: Rekola

Pohozené koloběžky nebo stroje blokující stojany na kola je možné v Pardubicích...
Sdílené koloběžky v Pardubicích často blokují stojany pro kola nebo stojí či...
Sdílené koloběžky v Pardubicích často blokují stojany pro kola nebo stojí...
Sdílené koloběžky v Pardubicích často blokují stojany pro kola nebo stojí...
13 fotografií

Půjčit si třeba na Dubině jízdní kolo, vyrazit na nádraží na vlak a tam stroj zanechat. Vše za pár korun nebo dokonce zadarmo.

Poměrně lákavá nabídka, která byla už před lety v Pardubicích k mání. Pak ji politici odmítli podpořit a sdílená kola skončila. Nyní se ale mají vrátit zpět. „Je to dobře, projekt má určitě svůj smysl. Jen mne zlobí, že jsme ztratili zbytečně několik roků a nyní vše dáváme složitě zpátky do pořádku,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Kvaš z ODS.

Sdílená kola se do Pardubic vrátí ještě letos, na koloběžky už nedojde

Ten byl v minulém volebním období náměstkem primátora pro dopravu a sdíleným kolům fandil. Byl tak docela naštvaný, když zejména kvůli postoji politiků z hnutí ANO musela služba skončit.

„Důvodem, proč to kolegové v zastupitelstvu tehdy nepodpořili, bylo to, že se jim roční dotace ve výši 1,5 milionu korun zdála moc. A nyní v klidu odhlasovali, že na to dáme 3,6 milionu za necelý rok. Inu, všichni se vyvíjíme, máme právo na změnu názoru,“ uvedl Petr Kvaš a dodal, že je rád za změnu přístupu u dnešních radních.

Ostatně zastupitelé už zmíněnou sumu v prosinci schválili, a tak se zdá, že do Pardubic se letos sdílená kola skutečně vrátí. Službu připravuje dopravní podnik. První čtvrthodinu chce zavést pro uživatele stejně jako v minulosti bezplatně. Ovšem spuštění projektu zatím brzdí byrokracie.

„Spuštění služby brání to, že radnice nevyřešila, jak nastavit právní podmínky s městskou společností,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Smluvní ujednání řeší magistrát už více než rok. Ředitel Pelikán už tak nechce slibovat další termíny, kdy sdílená kola začnou ve městě skutečně jezdit. Celá řada jich totiž už padla. „Pak mi někdo vynadá, že jsme to nesplnili. Nemohu za to, že se nemůžou právníci domluvit, jak smlouvu postavit. Firmy zájem mají, každý čtvrtrok mi píšou, jak to vypadá. Už jim raději nechci slibovat nějaké přesné datum,“ řekl Tomáš Pelikán.

Město v rozpočtu na příští rok nicméně už má oněch 3,6 milionu korun na bikesharing. Se službou napevno počítá. „Je to rozpočtově pokryté, abychom to mohli spustit na jaře. Jestli to tak skutečně bude, je otázka. Částka je teoretický výpočet úhrady pro 15 minut zdarma, jestli bude tolik uživatelů, jako je v okolních městech, suma je odpovídající,“ řekl Pelikán.

Slevy na půjčovném pro cestující MHD

Podnik loni na jaře navrhl, že by službu provozoval on. Až bude hotová smlouva s městem, vypíše výběrové řízení na bikesharingovou společnost. Právníci nejdřív musí smluvně vyřešit, proč město přesune peníze z rozpočtu do městské firmy na službu, kterou by mohlo vybírat samo a zadat jako zakázku napřímo.

Dopravní podnik by podle Pelikána mohl nabídnout pravidelným cestujícím v MHD jako bonus slevy na půjčovném sdílených kol. Prvních 15 minut jízdného by mělo být zdarma. „To je za mne nyní klíčové, aby se dobře podařilo propojit fungování sdílených kol právě s dopravním podnikem. Nebudeme si totiž nic nalhávat, kola budou konkurencí pro městskou hromadnou dopravu,“ uvedl Petr Kvaš.

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.
Pohozené koloběžky nebo stroje blokující stojany na kola je možné v Pardubicích na Karlovině vidět téměř každý den.
Sdílené koloběžky v Pardubicích často blokují stojany pro kola nebo stojí či leží rovnou uprostřed chodníku.
Sdílené koloběžky v Pardubicích často blokují stojany pro kola nebo stojí rovnou uprostřed chodníku.
13 fotografií

Služba už v Pardubicích fungovala dvakrát. Kola si mohli lidé poprvé půjčit v roce 2014, kdy je nabízela společnost Rekola. Od roku 2020 provozovala sdílená kola v Pardubicích společnost nextbike, která měla prvních 15 minut zdarma. V roce 2021 firma žádala o 1,5 milionu jako podmínku pro to, aby nadále bylo půjčení kola první čtvrthodinu zadarmo. Město to odmítlo. V květnu 2024 tak společnost skončila. „Za mne to byla velká chyba. Mohli jsme být nyní dál, prohospodařili jsme dva roky. Snad se to brzy vše dořeší,“ doplnil Kvaš.

Ve městě za něj fungovaly i sdílené koloběžky. Jenže ty také nakonec zmizely, protože se zástupci dvou firem, které stroje do města dovezly, nebyli schopni domluvit s politiky na rozumném a bezpečném provozování strojů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Netušili jsme, že zemře, hájil se vrah. Přitom oběť mučili, mrtvolu pak uvařili

U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...

Ústavní soud neshledal důvod k zásahu do pravomocného rozsudku v případu umučení muže na Svitavsku. Podle soudců si Pavel Jireček i jeho komplic Alexandr Golubničenko museli být vědomi toho, že...

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:41

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

14. ledna 2026  10:06

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Úsek D35 s nejdelším tunelem v Česku je blíž. Stavba začne letos, řekl šéf ŘSD

Stavbaři v Pardubickém kraji nyní pracují na stavbě dálnice D35 kolem...

Dostavba dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice se přiblížila. Ministerstvo dopravy vyzvalo tři zájemce, aby předložili své nabídky do léta. V druhé polovině roku by mohla být stavba zahájena....

13. ledna 2026  10:11

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je...

Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá....

12. ledna 2026  10:24

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.