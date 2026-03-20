Situaci na silnicích ovlivňuje výstavba D35, dálnice vysála dopravu z řady obcí

Nová dálnice D35 v Pardubickém kraji funguje, jak má. Přesunula se na ni velká část dopravy, a obcím se tak ulevilo. Vyplývá to z výsledků sčítání dopravy za loňský rok, které zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.
Zprovozněná část dálnice D35 na Pardubicku | foto: Martin Veselý, MAFRA

Počet aut na silnici I/35 kolem Holic a Býště spadl o desítky procent. Hlavní tahy na Svitavsku spíš stagnují nebo mírně rostou. Naopak na sjezdu z nové dálnice ve Stradouni se za pět let doprava zvýšila o 184 procent.

Data z loňského sčítání potvrzují, že situace na silnicích se mění podle toho, jak postupuje výstavba dálnice D35 napříč Pardubickým krajem. Přetížené I/35 z Hradce Králové směrem na Vysoké Mýto se výrazně ulevilo, doprava se přesunula na dálnici.

Vůbec nejzatíženějším úsekem na silniční a dálniční síti v Pardubickém kraji je část dálnice D11 mezi Chýští a Pravy, kde projede denně téměř 37 500 vozidel. Ještě před pěti lety to bylo o více než 10 tisíc vozidel méně.

Provoz kolem Parama narostl na dálniční hustotu, ukázalo sčítání dopravy

Dálnice D35 na sebe bere úlohu alternativního spojení z Čech na Moravu. První úsek mezi Sedlicemi a Opatovicemi sloužil od roku 2009 de facto jen jako přivaděč k dálnici D11 od Pardubic a Hradce Králové. V roce 2016 zde projelo 14 600 vozidel. Výrazná zátěž přišla až poté, co stát v roce 2021 a 2022 dokončil dlouhé dálniční úseky, které se propletly mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Dnes po čtyřkilometrovém dálničním úseku na dohled od opatovické elektrárny jezdí denně bezmála 33 500 aut, což je proti datům z minulého sčítání nárůst o téměř 70 procent. Jde o čtvrtý nejzatíženější úsek v kraji, předčila ho jen takzvaná Hradubická čtyřproudovka u Parama a Rosic nad Labem.

Přesun dopravy na dálnice je dobrý trend, říká šéf ŘSD

Průměrná dopravní intenzita na českých dálnicích narostla mezi lety 2020 a 2025 o 12 procent. Na silnicích prvních tříd to bylo necelých šest procent.

Výsledky sčítání dopravy v roce 2025

Největší nárůst dopravy:

Úsek / počet aut / změna oproti roku 2020

  • I/17, sjezd z dálnice
    20,3 tisíce aut za den +184 %
  • D11, Sedlice – Opatovice
    33,4 tisíce + 69 %
  • D11, Chýšť – Pravy
    37,5 tisíce +39 %
  • I/2, Přelouč 14 tisíc +20 %
  • I/43, Lanškroun 14 tisíc +18 %
  • I/14, Ústí nad Orlicí
    13,6 tisíce +14 %

Úseky bez větších změn:

  • I/37, Paramo 34,9 tisíce +5 %
  • I/35, Litomyšl – Svitavy
    22,6 tisíce +3 %

Úbytek dopravy:

  • I/35, Ostřetín 5 tisíc −62 %
  • I/43, Svitavy Lány
    4,4 tisíce −64 %
  • Slatiňany, „u zmrzliny“ 7,3 tisíce − 46 %
  • I/35, Býšť 8 tisíc −43 %
  • I/14, Česká Třebová 10,8 tisíce −15 %

Zdroj: ŘSD

To, že na dobudovávané dálniční síti intenzity dopravy narůstají mnohem více než na silnicích I. tříd, potvrdil i ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„Tento trend lze považovat za pozitivní z hlediska bezpečnosti dopravy, neboť dálnice jsou výrazně bezpečnější než silnice. Zároveň je to pro nás závazek do budoucna dostavět v co nejkratší možné době základní dálniční síť,“ uvedl Mátl.

Největší úlevu přinesla dálnice obcím Býšť, Ostřetín, Jaroslav a Chvojenec. Ještě v roce 2021 před zprovozněním dálničních úseku do Časů a Ostrova jezdilo po vytížené tepně u Týnišťka téměř 15 tisíc aut. Dnes tam jezdí o 8 500 vozů méně. O zhruba polovinu poklesly intenzity také na obchvatu Holic.

Na dalších úsecích nejvytíženějšího silničního tahu v kraji doprava proti minulému sčítání narostla jen mírně, což není ani moc překvapivé. Silnice I/35 je na hraně své kapacity, což před otevřením dálničního obchvatu Mýta dokazovaly ve špičkách každodenní kolony, kvůli kterým mnozí řidiči objížděli část města přes Vraclav. I to se na vjezdu do Mýta nepatrným poklesem dopravy projevilo.

V Hrušové, kde mají starousedlíci problém dostat se od domu na hlavní silnici, projíždí denně téměř 19 tisíc vozidel, před pěti lety to bylo asi 18 600 aut.

Celkem je v Pardubickém kraji rozestavěno 25 kilometrů dálnice D35. Dalších bezmála 35 kilometrů se formou PPP projektu začne stavět na konci roku.

Zajímavý pokles naopak nastal v centru Pardubic na Wonkově mostě, kde poklesly intenzity dopravy z více než 26 tisíc aut na bezmála 21 tisíc, což lze přičítat náročné rekonstrukci mostu a dopravním omezením.

Na poslední čísla z dopravy čekaly Slatiňany, kde před zprovozněním obchvatu jezdilo 13 459 aut, dnes to je 9 239. Úlevu přinesly v posledních letech i vybudované obchvaty kolem dalších měst.

Hodně si oddychly Svitavy, kde místní částí Lány projíždělo před vybudováním obchvatu přes 12 tisíc aut, dnes je to třikrát méně. V Lačnově ze 7 500 aut klesly intenzity o více než polovinu. Přes čtyři tisíce aut odvedl obchvat Dašic a podobný počet aut se vyhýbá také Kojicím na Přeloučsku.

