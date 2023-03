Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Australský spisovatel Thomas Keneally, jehož román Schindler’s Ark objevil pro mnohé do té doby kontroverzního hrdinu, si prohlédl místa spjatá se světoznámým příběhem. Autor Schindlerova seznamu, který se stal námětem k oscarovému filmu Stevena Spielberga, však není v Česku poprvé. Do bývalé Löw-Beerovy textilky v Brněnci, kde Oskar Schindler zachránil 1 200 Židů, se chtěl podívat už na začátku 80. let.