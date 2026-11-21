Starou radnici ve Vysokém Mýtě návštěvníci města dlouhá léta znali jako Muzeum českého karosářství s automobilovými veterány slavného karosáře Josefa Sodomky. Po přestěhování expozice do Krajského technického muzea hledalo vedení města pro historické prostory šatlavy nové využití.
Nakonec se dohodlo se sběratelem historických exponátů Michalem Klokočníkem a jeho partnerkou Vandou Rektorisovou, kteří už několik let rádi sbírají exponáty přibližující atmosféru dávno zapomenutého světa. Automobilové veterány tak v novém muzeu Dotek starých časů vystřídá historický nábytek, gramofony, kočárky, saně, panenky a nejrůznější salonní kuriozity.
„Na 600 metrech čtverečních představíme lidem třikrát víc věcí, než máme ve sklepení v Domě U Špuláků v Hradci Králové. Je to pro mě splněný sen. Moje prababička bydlela v nedalekých Domoradicích, kam jsem jezdil od malička. Vysoké Mýto je pro mě srdeční záležitost,“ přiblížil vznik nového muzea Michal Klokočník, který dříve působil jako novinář.
Z původní úvahy o dočasném vystavení části sbírky, podobně jako tomu bylo při předchozích výstavách na hradě Rychmburk nebo třeba na zámku v Hrochově Týnci, vznikl postupně plán na nové muzeum.
Největší sál, kde dříve stávaly automobily, připomene vysokomýtskou ulici z přelomu 19. a 20. století. Chybět nebude dobové hračkářství ani improvizovaná kavárna se secesním nábytkem, kde si návštěvníci budou moci odpočinout. Atmosféru dávno zašlých časů přiblíží také velkoformátové dobové fotografie Vysokého Mýta a projekce zachycující každodenní život.
Další části expozice vzniknou v bývalých celách historické šatlavy. Každá bude mít své vlastní téma. Návštěvníci zde uvidí například elegantní secesní pokoj, místnost plnou panenek z 19. a počátku 20. století nebo historické kočárky.
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Miluju poklady „nenapadnuté kutilem“, říká sběratel, který obdivuje staré časy
Své místo v novém muzeu dostanou také mechanické hrací stroje, fonografy a gramofony. Právě jejich renovacím a opravám se věnuje Michal Klokočník nejvíc. „Jednou jsem vyrazil na burzu do Chotusic, kde jsem od jednoho pána koupil starý gramofon. Přestože měl být nefunkční, doma mi na schodech začal hrát. A od té doby mě to úplně pohltilo,“ vzpomíná na sběratelské začátky.
Vášnivý sběratel se svou partnerkou představí v novém muzeu tisíce předmětů, které společně sbírají a restaurují od roku 2019. Část z nich už návštěvníci mohli vidět v jejich galerii v Hradci Králové.
Vystavené předměty ukrývají příběhy
Některé exponáty však budou pocházet přímo z Vysokého Mýta. Mezi nimi bude například nábytek z vily doktora Hodáně a další předměty, které si přivezl z cest. Samostatnou část expozice chtějí sběratelé věnovat také průkopníkovi fotografování, Josefu Divišovi ze Srubů. Ten v roce 1909 šel hledat štěstí na Nový Zéland, kde se stal zlatokopem.
„Nejkrásnější na tom je, když člověk ví, komu ten fotoaparát nebo hračka patřila, kdo si s ní hrál nebo jaký příběh se k danému exponátu váže. Pak už to není jen věc vystavená ve vitríně. Budeme dál vyhledávat věci z Vysokého Mýta a okolí, které by byly pro muzeum zajímavé. Může jít zdánlivě o maličkosti,“ předesílá Klokočník.
Expozice se navíc bude v průběhu roku průběžně obměňovat a doplňovat o nové exponáty, aby měli návštěvníci důvod se vracet. V plánu jsou také tematické akce, setkání se zajímavými hosty a programy pro školy.
Muzeum bude přístupné přes Turistické informační centrum, jehož otevírací dobu bude kopírovat. Návštěvníci se budou moci expozicí procházet samostatně, k dispozici budou audioprůvodci a QR kódy s dalšími informacemi. Majitelé sbírky počítají s komentovanými prohlídkami či tematickými akcemi.
Slavnostní otevření muzea se uskuteční v sobotu 28. listopadu v 15.30 hodin. První návštěvníky budou expozicí osobně provádět Michal Klokočník s Vandou Rektorisovou.