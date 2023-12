Hřebčín zapřahal koně do saní, pro zvířata jsou nepříjemné sněhové podpatky

Co na tom, že rtuť teploměru klesá pod nulu. Koně snášejí chladné počasí rozhodně lépe, než letní tropy.

A když k tomu napadne dostatek sněhu, mohou zaměstnanci hřebčína vytáhnout z kočárovny saně a využít je pro trénink starokladrubských koní.

„Zima letos přišla brzo. V posledních čtyřech, pěti letech napadlo dostatek sněhu a podařilo se nám zapřáhnout do saní. Roky před tím to bylo tak jednou za pět let,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Kdyby zimní počasí s dostatkem sněhu vydrželo, mohl by hřebčín komerční projížďky nabízet návštěvníkům. Zájem o ně by byl.

„Bylo by to krásné. Ale také nevypočitatelné vzhledem k počasí. Není jisté, kolik sněhu napadne a jak dlouho vydrží. Bohužel toto nejsme schopni zorganizovat, byť by poptávka byla,“ říká ředitel Machek.

Saně, které bývají jindy exponáty kočárovny a postrojovny, nyní opustily svoje místo působení. Oba kusy jsou historické saně z přelomu 19. a 20. století a jsou součástí sbírky hipomobilií národního hřebčína.

Kočírovat koně v saních a v klasické zápřeži v kočáru je rozdílné. „Saně buď nemají brzdu oproti kočáru, nebo ji mají, ale není tak účinná. Druhý rozdíl je v tom, že saně nemají takzvaný rejd, tedy oproti kočáru se s nimi daleko hůř zatáčí. Kočí s tím tedy musí počítat a musí si hlídat, aby měl dostatek místa na obrat,“ říká Machek.

Pozor na mokré tělo

Ačkoli s přibývajícím odpolednem klesala teplota pod bod mrazu, koním chladné počasí nevadí. „I když teplota ukazuje hluboko pod nulu a koně projdou potokem, tak jim absolutně nic není, pokud si zmáčí jen nohy. Nebezpečné by to bylo, když měli mokré tělo a zapotili se,“ řekl Machek.

Nepříjemnou součástí pobytu koní ve sněhu, jsou takzvané nášlapky, tedy sníh nalepený v podkově, který v ní zůstává a vytvoří jakýsi podpatek, po němž se koni špatně chodí. Po chvíli ale zmrazek z podkovy vypadne.

Je sice možné použít speciální podkovy, kvůli několika dnům, kdy se koně pohybují po sněhu, ale hřebčín koně nepřekovává.

„Nepříjemné to je, když se s koňmi provádí takzvaný skijöring, když je člověk připoután ke koni lanem a nechává se se za ním táhnout na lyžích. Ze zadních kopyt vylétne nášlapek přímo na hlavu lyžaře. Je proto lepší mít přilbu a lyžařské brýle,“ řekl Machek.

V netradiční zápřeži pěti koní testuje své svěřence Jiří Nesvačil junior.

„V týdnu se s nimi chystám na mezinárodní koňskou výstavu do Salcburku, právě tuto kombinaci tam budu předvádět,“ řekl Nesvačil junior.

Národní hřebčín otevře své brány veřejnosti 26. a 27. prosince, kdy se konají tradiční vánoční prohlídky nazvané Zimní království starokladrubských koní v národním hřebčíně.