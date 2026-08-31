Je brzy ráno. Děti ještě spí, ale Gabriela už jim připravuje svačiny a chystá se do práce. Potřebují vyrazit ideálně bez zpoždění, protože každá minuta navíc může znamenat problém. Pracovní den samoživitelů provází jedna společná obava, telefon ze školy nebo školky „Péťovi není dobře, přijeďte si pro něj.“ Jenomže kdo? Co na to zaměstnavatel? A co potom výplata nebo nájem?
Po návratu domů přitom pracovní den zdaleka nekončí.
Ani stabilní zaměstnání a slušný výdělek nemusí být pro pronajímatele zárukou. Obešla jsem několik bytů a vždy mi dali určitým způsobem najevo, že se jim děti vůbec nezamlouvají.