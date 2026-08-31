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Matka má nálepku, otec je hrdina. Na samoživitele se nehledí stejně, říká odbornice

Hana Lanková
  17:30
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Levnější nájem výměnou za intimnosti, obavy ze ztráty zaměstnání a počítání každé koruny. Pasti na rodiče samoživitele číhají podle Dany Pavlouskové z Klubu svobodných matek prakticky na každém rohu. A společnost navíc podle ní stále nahlíží rozdílně na matky a otce samoživitele.

Je brzy ráno. Děti ještě spí, ale Gabriela už jim připravuje svačiny a chystá se do práce. Potřebují vyrazit ideálně bez zpoždění, protože každá minuta navíc může znamenat problém. Pracovní den samoživitelů provází jedna společná obava, telefon ze školy nebo školky „Péťovi není dobře, přijeďte si pro něj.“ Jenomže kdo? Co na to zaměstnavatel? A co potom výplata nebo nájem?

Po návratu domů přitom pracovní den zdaleka nekončí.

Ani stabilní zaměstnání a slušný výdělek nemusí být pro pronajímatele zárukou. Obešla jsem několik bytů a vždy mi dali určitým způsobem najevo, že se jim děti vůbec nezamlouvají.

samoživitelka Gabriela

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Matka má nálepku, otec je hrdina. Na samoživitele se nehledí stejně, říká odbornice

Premium
ilustrační snímek

Levnější nájem výměnou za intimnosti, obavy ze ztráty zaměstnání a počítání každé koruny. Pasti na rodiče samoživitele číhají podle Dany Pavlouskové z Klubu svobodných matek prakticky na každém rohu....

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