Czech Open bude bez Rusů. A snad i bez covidu, přejí si pořadatelé

To, že děti mají za sebou čtvrtinu prázdnin, se dalo v Pardubicích roky zjistit jen pouhou procházkou po ulicích. Vždy přibližně v půlce července se jimi totiž abnormálně často nesla ruština.

Mohly za to desítky šachistů a dalších hráčů, kteří do města přijeli na Czech Open. Často v doprovodu široké rodiny. Letos se však nic takového konat nebude. Ruská agrese proti Ukrajině ovlivní i podobu festivalu šachu a her.

„Obvykle k nám jezdilo zhruba 150 až 200 ruských hráčů. Ti tady letos nebudou z logických důvodů,“ uvedl letitý organizátor Czech Open Petr Laušman.

Šachový činovník však dodává, že kdyby Rusové chtěli přijet, tak by vlastně mohli. Mezinárodní šachová federace FIDE jim totiž hraní nezakázala. Ale stanovila jasné podmínky, za jakých mohou hrát i mezinárodní turnaje.

„Hned po vpadnutí ruské armády na Ukrajinu se od toho většina ruské šachové reprezentace distancovala a agresi odsoudila. Tito lidé pak dostali možnost buď hrát za jinou federaci, nebo se vzdát hraní pod ruskou vlajkou a nastupovat pod hlavičkou FIDE. Této možnosti u nás využil jen jeden Rus, který však dlouhodobě žije v Praze,“ doplnil Laušman.

Nicméně neúčastí Rusů nijak zásadně mezinárodní kredit akce neklesl. Do města dorazí hráči třeba z Jižní Koreje, Malajsie, Spojených arabských emirátů, Mongolska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, JAR, USA nebo Izraele.

„Celkem bude zastoupených 43 států. Tím už se blížíme na úroveň roku 2019, tedy posledního ročníku, který nijak nepoznamenala epidemie covidu-19 a opatření proti jeho šíření,“ doplnil ředitel festivalu a náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Kdo chce, může hrát v roušce

Ačkoliv nyní počty nakažených zase prudce rostou nejen v České republice, pořadatelé doufají, že se turnaj odehraje v plném rozsahu a bez omezení.

„Pevně věřím, že tyhle věci už máme za sebou. Na místě budou mít hráči k dispozici dezinfekci na ruce, a kdo chce, může hrát v roušce. Více zatím dělat nebudeme,“ uvedl Laušman s tím, že akce začíná už ve čtvrtek a bude končit až poslední červencový den.

„Z diváckého pohledu bude zřejmě nejlepší hned tento víkend, kdy se bude soutěžit ve skládání Rubikovy kostky. Budou tam i vizuálně velmi vděčné soutěže ve skládání jednou rukou, poslepu nebo dokonce nohama,“ pozval diváky do Ideonu Petr Laušman s tím, že vstup mají po celou dobu akce zdarma.

Na výstavišti vedle pardubické sokolovny se bude akce konat třetí rok po sobě. Přitom ještě v roce 2019 se hrálo v enteria areně. Jenže pak covid výrazně snížil počet aktivních účastníků festivalu a pořadatelé se rozhodli, že jim Ideon stačí i pro další roky.

„Stěhování mělo i ekonomické důvody, přece jen v Ideonu máme menší nájem. Objekt se navíc v posledních letech značně vylepšil, jsou v něm opravené záchody, je plně klimatizován. Poskytuje nám dobré zázemí,“ doplnil Laušman s tím, že rozpočet celé akce je zhruba 10 milionů korun. Výrazně na ni přidává město i kraj.

Festival má přínos pro pardubické podnikatele. Akce si jistě všimnou majitelé hotelů nebo restaurací.

„Po slabších dvou letech už zase platí, že ubytování nyní nelze v Pardubicích prakticky získat. Krizový bude hlavně příští víkend, kdy se ještě koná hudební festival České hrady. Momentálně to vypadá, že do Pardubic přijedou zhruba tři tisíce hráčů,“ dodal Laušman.

Kdo nezavítá přímo na akci, může sledovat hlavní šachové zápasy online. Se čtvrthodinovým zpožděním je bude organizátor přenášet na svém webu.

Proluka je jedním z opatření proti podvodům. Proti takzvanému elektronickému dopingu dělají pořadatelé různá opatření. V sálech jsou elektronické rámy a detektory, které najdou případná elektronická zařízení. Hráči u sebe nemohou mít mobily či chytré hodinky, aby nemohli přijímat zprávy či hledat informace.