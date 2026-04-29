„Dodávky jednotlivých stacionárních radarů budou probíhat v rozmezí tří let tak, aby se cena rozložila do jednotlivých roků. Instalovat se budou postupně,“ uvedl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář (ANO). Město si zařízení pronajme, dodal.
Měřiče se objeví podle Koláře v obcích Rabštejnská Lhota, Tuněchody, Nová Ves, Kočí, Čankovice, Sobětuchy, Lukavice, Bylany. V Kostelci u Heřmanova Městce budou dvě zařízení.
„Pokud vybereme firmu, která je bude schopna instalovat,“ řekl Kolář. Úsekové měření už několik let funguje v Hrochově Týnci, instalováno je i v Zaječicích.
Už před šesti lety projevily o zavedení úsekového měření rychlosti zájem i další obce. Ty se ale musely nejdříve dohodnout s Chrudimí, která to koordinuje. „Probíhala i jednání s Policií ČR, aby to odpovídalo všem parametrům,“ uvedl Kolář.
Pokuty nepůjdou do kasy obce, ale Chrudimi, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí, zřídilo pro to zvláštní nadační fond.
Zatímco okolí města bude plné tabulí s upozorněním na měření a možnou pokutu, v Chrudimi je zatím jediné takové místo – v místní části Markovice. Piráti před lety chtěli radary instalovat i u Základní školy Dr. Malíka, v Hrubešově ulici, v Topolské ulici či ve Václavské ulici, ale neuspěli. „V Chrudimi se s dalším měřením zatím nepočítá,“ řekl Kolář.
Na nové radary si budou muset zatím počkat také v Prosetíně, který sužuje těžká nákladní doprava z místního kamenolomu.
„O radary kvůli bezpečnosti usilujeme zhruba osm let a stále na ně čekáme. Těžká nákladní auta nám jezdí kolem školy. Před pár týdny jsme tady měli pana krajského radního za dopravu, zástupce dopravní policie, správy a údržby silnic i odboru dopravy. Všichni se shodli, že situace na průtahu je špatná. Čekáme na stanovisko,“ řekl starosta Prosetína Michal Vychroň.