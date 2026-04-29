Obce si došlápnou na rychlé řidiče, Chrudim vyhlásí soutěž na rozmístění radarů

  14:41
Měření rychlosti na Chrudimsku bylo až dosud výjimkou. Nově bude spíše pravidlem. Radní v Chrudimi totiž v pondělí schválili vyhlášení soutěže, která umožní během tří let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na jedenácti místech.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Dodávky jednotlivých stacionárních radarů budou probíhat v rozmezí tří let tak, aby se cena rozložila do jednotlivých roků. Instalovat se budou postupně,“ uvedl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář (ANO). Město si zařízení pronajme, dodal.

Měřiče se objeví podle Koláře v obcích Rabštejnská Lhota, Tuněchody, Nová Ves, Kočí, Čankovice, Sobětuchy, Lukavice, Bylany. V Kostelci u Heřmanova Městce budou dvě zařízení.

„Pokud vybereme firmu, která je bude schopna instalovat,“ řekl Kolář. Úsekové měření už několik let funguje v Hrochově Týnci, instalováno je i v Zaječicích.

Už před šesti lety projevily o zavedení úsekového měření rychlosti zájem i další obce. Ty se ale musely nejdříve dohodnout s Chrudimí, která to koordinuje. „Probíhala i jednání s Policií ČR, aby to odpovídalo všem parametrům,“ uvedl Kolář.

Řidiče u Vysokého Mýta překvapily nové rychlostní radary, pokutovaných jsou tisíce

Pokuty nepůjdou do kasy obce, ale Chrudimi, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí, zřídilo pro to zvláštní nadační fond.

Zatímco okolí města bude plné tabulí s upozorněním na měření a možnou pokutu, v Chrudimi je zatím jediné takové místo – v místní části Markovice. Piráti před lety chtěli radary instalovat i u Základní školy Dr. Malíka, v Hrubešově ulici, v Topolské ulici či ve Václavské ulici, ale neuspěli. „V Chrudimi se s dalším měřením zatím nepočítá,“ řekl Kolář.

Na nové radary si budou muset zatím počkat také v Prosetíně, který sužuje těžká nákladní doprava z místního kamenolomu.

„O radary kvůli bezpečnosti usilujeme zhruba osm let a stále na ně čekáme. Těžká nákladní auta nám jezdí kolem školy. Před pár týdny jsme tady měli pana krajského radního za dopravu, zástupce dopravní policie, správy a údržby silnic i odboru dopravy. Všichni se shodli, že situace na průtahu je špatná. Čekáme na stanovisko,“ řekl starosta Prosetína Michal Vychroň.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Obce si došlápnou na rychlé řidiče, Chrudim vyhlásí soutěž na rozmístění radarů

Ilustrační snímek

Měření rychlosti na Chrudimsku bylo až dosud výjimkou. Nově bude spíše pravidlem. Radní v Chrudimi totiž v pondělí schválili vyhlášení soutěže, která umožní během tří let rozmístit stacionární měřiče...

29. dubna 2026  14:41

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož

Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...

29. dubna 2026  11:28

Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Metro.cz
Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

29. dubna 2026  10:42

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

29. dubna 2026  10:40

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...

29. dubna 2026  10:37

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Pardubické mistrovské oslavy

Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...

29. dubna 2026  8:58

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.

Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...

29. dubna 2026  8:14

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

28. dubna 2026  18:07,  aktualizováno  29. 4. 4:42

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:09

