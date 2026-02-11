Komu patří Doubrava? Rybáři se přou s vodáky, nepomohl ani soud

David Půlpán
  15:46
Rybáři se přou s vodáky, zda je možné každoročně vypouštět v dubnu vodu z přehrady Pařížov na Chrudimsku, aby řeka Doubrava byla na pár hodin splavná. Konflikt řešil i krajský soud, ani ten ho ale neukončil.
Přehrada Pařížov na Doubravě (5. června 2013)

Přehrada Pařížov na Doubravě (5. června 2013) | foto: Michal KlímaMAFRA

Tok řeky nabízí romantická zákoutí. Bez vody z přehrady je ale Doubrava pro...
Tok řeky nabízí romantická zákoutí. Bez vody z přehrady je ale Doubrava pro...
Tok řeky nabízí romantická zákoutí. Bez vody z přehrady je ale Doubrava pro...
Tok řeky nabízí romantická zákoutí. Bez vody z přehrady je ale Doubrava pro...
11 fotografií

Pozvánky na tradiční odemykání Doubravy na začátku dubna jsou už venku. Letos se ale vodáci bojí, že se na vodu vůbec nedostanou. Rybáři ze Žlebů s akcí nesouhlasí a nehodlají ustoupit, i když krajský soud jejich žalobu odmítl.

Řeka Doubrava není za normálních okolností v sezoně sjízdná. Jednou z mála šancí si vychutnat průjezd romantickým údolím a peřejemi Martin jsou tak dva víkendy, kdy pařížovská přehrada vypustí vodu, aby se mohla uskutečnit dvě organizovaná splutí řeky.

Jarní Odemykání Doubravy ale rybářům ve Žlebech hodně vadí. Tvrdí, že vlna spláchne mladé jedince i jikry chráněných živočichů, jako je střevle potoční nebo vranka obecná. Požadují proto akci posunout na březen, nebo květen.

Tajemství přehrad: Nádherná hráz v Pařížově je skrytým skvostem na Doubravě

„Když pustíte z průtoku 0,3 kubíku za vteřinu, který tam většinou je, zničehonic průtok 9 kubíků, tak vypláchnete celou řeku. Snažili jsme se s nimi domluvit normálně jako lidi, aby tu akci posunuli třeba na březen, kdy ještě ryby nejdou do tření. Ale není s nimi řeč a bohužel není řeč ani s ministerstvem životního prostředí,“ uvedla Alena Valtrová z místní organizace Žleby.

Vodáci uvádějí, že v roce 2019 získali od úřadů na dalších 30 let svolení s vypouštěním přehrady. Chyběli ale u toho rybáři ze Žlebů, ostatním rybářským organizacím na toku to nevadilo, uvedl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Ten vodáky ve sporu zastupuje.

„Organizátor rybářům vycházel vstříc, místo vypouštění 12 kubíků se to snížilo na 9, čili na úplné minimum, abychom tím úsekem mohli projet. Z nějakých šesti hodin denně se to stáhlo na čtyři. A posunul se termín z půlky na začátek dubna,“ řekl Ptáček.

Březnový termín je podle něj už nevhodný, je větší riziko, že by podmínky byly nepříznivé a vodákům by hrozilo podchlazení. V květnu už není zase možné vypouštět přehradu, protože voda by v ní pak mohla chybět.

Papírová válka

Když rybáři nedosáhli svého, začala papírová válka. Vodáci potřebují pro manipulaci na vodním díle Pařížov i výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů, které pod přehradou žijí: ropuchy obecné, vranky obecné, střevle potoční a skokana štíhlého.

Rybáři se proti výjimce vydané krajským úřadem pro akci v roce 2025 odvolali k ministerstvu životního prostředí.

Zatímco podle rybářů se výskyt chráněných živočichů snižuje, ministerstvo dospělo k závěru, že po 34 ročnících to žádné závažné negativní důsledky nemá.

Rybáři poté podali správní žalobu. Ani pardubický krajský soud jim ale minulý týden nedal za pravdu, žaloba byla zamítnuta. „Rozsudek ve věci byl vyhlášen 4. února, dosud však nebyl vyhotoven v písemné podobě,“ uvedla Kateřina Jarkovská, tisková mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové.

Tím spor neskončil. Vodáci sice už dostali od krajského úřadu výjimku z ochrany živočichů na Odemykání Doubravy pro roky 2026, 2027 a 2028, ale rybáři se proti tomu opět odvolali k ministerstvu životního prostředí. Vodáci se nyní bojí, že pro letošní akci nezískají potřebné razítko včas.

„Ze strany rybářů nyní jde už o obstrukci, protože po rozhodnutí soudu je jasné, že výjimku opět získáme. Akce je na začátku dubna, a projednat odvolání trvá tři až čtyři měsíce. Bojíme se, že nebudeme mít pravomocné rozhodnutí včas, a bez něj nás samozřejmě na vodu nikdo nepustí,“ uvedl Ptáček.

Vodáci například rybářům před soudem vyčetli, že ve skutečnosti jsou oni tím, kdo ohrožuje chráněné druhy živočichů, protože tok zarybňují kaprovitými rybami, a zvyšují tak na ně predační tlak. Valtrová to odmítla. Řekla, že se například vranka s kaprem ve vodě nestřetnou, pohybují se v jiných vodách.

Krajský soud sice obě strany vyzýval ke smíru, k tomu je ale zatím daleko. „Vyšli jsme jim vstříc. Teď jsme zahnáni do kouta. Potřebujeme dva dny, někdy ta akce je dokonce jen jeden den. Rybáři tam pak hospodaří po celý rok. Ta voda není jenom jejich,“ řekl Ptáček.

Rybáři spor vzdát nechtějí. „Naším úkolem je chránit živočichy, kteří tam žijí. Nechceme, aby vymizeli,“ uvedla Valtrová.

11. února 2026  15:46

