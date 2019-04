Rybí zkázou poznamenaný rybník Rosnička ochrání plovoucí ostrůvky zeleně

Když během loňského léta rybník Rosnička prorostl sinicemi natolik, že ve vodě nebyl skoro vůbec žádný kyslík a všechny ryby uhynuly, místní volali po jeho vybagrování.

Už tehdy však starosta Svitav David Šimek upozorňoval, že téměř stamilionová investice, která by na odtěžení dna padla, není pro městský rozpočet reálná, a navíc by kýžený výsledek nemusela ani přinést.

Naopak hrozilo, že pokud by se k takovému kroku přistoupilo, rybník by mohl zůstat bez vody.



„Rybník je mělký, částečně na rašelinovém podloží a jediný přítok, kterým je řeka Svitava, je vyschlý. Po odbagrování bychom se mohli dostat do propustného podloží a rybník by už nikdy nemusel udržet vodu,“ řekl během kritické situace, během které svitavští rybáři přišli o devět tun ryb.

Město se už před dvěma lety rozhodlo, že půjde cestou méně nákladných opatření s cílem využít co nejvíce přírodní procesy.

Přizvalo si k tomu Blahoslava Maršálka, předního odborníka na sinice a kvalitu povrchových vod, jehož návrhy na očistu rybníka dostávají letos konkrétní podobu.

Jedním z opatření je výsadba vodní vegetace, která přispívá ke snížení obsahu živin.

„Právě vysoký obsah živin, zejména fosforu, je jednou z příčin rozvoje sinic, v důsledku jejichž přemnožení nelze rybník využívat ke koupání. Rostliny navíc vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, nezbytných pro funkci samočistících procesů. K nim významně přispívá i kyslík, který vodní rostliny produkují,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí ve Svitavách Marek Antoš.

Odborníci již vysadili různé druhy mokřadních a vodních rostlin

Odborníci proto už na začátku jara u zatím nevyschlého přítoku do rybníka a v jeho jihozápadní části vysadili různé druhy mokřadních a vodních rostlin. Aby byl účinek co nejsilnější a opatření fungovalo i v době, kdy hladina rybníka klesne, budou na vodní plochu instalovány speciální plovoucí ostrůvky.

„V ojedinělých případech se plovoucí ostrůvky v České republice vyskytují. Aby se dostavil kýžený efekt, v plánu máme osadit dvacet až třicet těchto ostrůvků. Zatím máme na rybníce s rostoucí vegetací jeden. S dalšími se počítá počátkem května,“ řekl Marek Antoš k zeleným ostrůvkům o velikosti dvakrát dva metry, které jsou zasazeny v roštu a ukotveny na speciálním plováku.

„Rostliny budou z našeho okolí, třeba i z jezírka v Parku Jana Palacha. Vegetace začne plnit plně svoji funkci, až její kořeny prorostou roštem do vody. Hádáme, že letos k tomu dojde na podzim. Výsledný efekt by se měl dostavit v příštím roce,“ přiblížil opatření, která budou ještě letos spojená s provzdušňováním rybníka a aplikací probiotických bakterií. Ty by měly během dvou až tří let zredukovat o polovinu až jeden a půl metru vysoké nánosy sedimentů na dně rybníka.

Do léčby rybníka se mohou zapojit i obyvatelé Svitav, kterým město nabídne koupi plovoucího ostrůvku.

„Princip bude stejný jako v Parku patriotů, kde si obyvatelé mohli pořídit keře nebo stromy. Sponzor si bohužel nebude moct rostoucí trávy prohlédnout zblízka. Životnost jednoho takového zeleného ostrova je zhruba pět let, poté ho přesadíme ke břehu. Náklady na pořízení ostrůvků máme propočítané na deset tisíc korun. Kontaktním místem bude informační centrum,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí.

Přestože se nedá očekávat, že by začátek léčby vody přinesl už letos v létě nějaké zlepšení kvality vody, Svitavy počítají s ještě jednou pojistkou. Pokud by stejně jako loni došlo k velkému zhoršení kvality vody a masivnímu rozmnožení sinic, má město v rozpočtu 900 tisíc na aplikaci látek, kombinujících sloučeniny železa a hliníku k rychlému potlačení sinic. Rozhodnuto o jejich použití bude až na základě výsledků měření hygieniků, kteří budou kvalitu vody v Rosničce sledovat i letos.

