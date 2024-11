Kapitální sumci odpočívali na dně rybníka, trofejní ryby se teď ukážou lidem

Firma, která si na začátku listopadu převzala rybník Rosnička k celkové revitalizaci, si dnes do Svitav přizvala zkušené jihočeské rybáře, aby před zahájením odbahnění rybník slovili. Ačkoli ho před šesti lety postihla přírodní katastrofa, při které uhynulo 10 tun ryb, vydal rekreační rybník kapitální kousky.

Řada lidí od samého rána byla zvědavá hlavně na tři odolné více než dvoumetrové sumce, kteří v roce 2018 jako jedni z mála nedostatek kyslíku ve vodě ustáli.

„Do rybníka byli vysazeni zhruba před dvaceti lety. Za tu dobu je nikdo nevylovil. Když přišla ta pohroma, dali jsme je na jezírko jednoho našeho kolegy, a když se rybník trochu zastabilizoval, někdy v polovině září 2018 jsme je vrátili. Oba měli přes dva metry. Naposledy jsme je viděli někdy kolem roku 2022, takže je předpoklad, že tady pořád jsou,“ řekl před ranním výlovem Zdeněk Ryšavý, ekonom výboru místní organizace Českého rybářského svazu.

Na jeho slova došlo záhy, když vodu rozčeřil mohutný hřbet vodního obra. „Jé, lochneska,“ ozvalo se z davu přihlížejících lidí.

Rybáři si však kapitální úlovky nechali téměř na konec. Zápasili hlavně s nánosy bahna, které měli do půlky pasu. „Tím, že nám tady chybí výloviště a kádiště, je to samozřejmě problém. Kvůli množství sedimentu se nedají ani zatáhnout sítě,“ dodal Ryšavý. Výlov tak musel probíhat hlavně z lodí, ostatní rybáři se s podběráky v ruce brodili bahnem.

Půl metráku živé váhy

Když vody začalo ubývat, dostalo se i na obří sumce. Při jejich výlovu bylo potřeba projevit pořádnou tělesnou zdatnost. „Ten má snad padesát kilo, možná šedesát,“ odhadoval váhu „vousatého“, téměř dvouapůlmetrového dravce jen z rybářů, když ho s dalšími dvěma nesli do přistaveného auta určeného k převozu ryb.

Sumce totiž čeká zářná budoucnost. Jelikož tak velké vodní predátory, kteří si bez problému dají k svačině pětikilového kapra, do rybníku nikdo moc nechce, budou dělat radost lidem. Ve středu poputují do botanické expozice Živá voda v obci Modrá u Velehradu, která nabízí mimořádný pohled do života sladkovodních ryb. V biocentru si sumce bude moci každý prohlédnout přes prosklený tunel pod hladinou rybníka.

„Původně jsme si mysleli, že bychom je dali do soukromých revírů, které se specializují na sumce. Nakonec jsme se domluvili v biocentru v Modré. Budou přispívat k výchovně vzdělávacímu procesu a nikdo je už nebude nikdy trápit lovením,“ dodal Ryšavý k zaslouženému důchodu dvacetiletých jedinců.

Ostatní slovené ryby rybáři rozvezli do jiných revírů v okolí. Část ryb by se do odbahněné Rosničky měla do dvou let vrátit.

Ještě během podzimu by se na dno rybníka měla vydat těžká technika, která začne nánosy bahna ze dna shrnovat. Ze dna musí zmizet zhruba 60 tisíc kubíků sedimentů, které budou v příštím roce po vyschnutí rozvezeny na okolní pole.

Odbahnění patnáctihektarového rybníka vyjde na více než 53 milionů korun. Město Svitavy získalo dotaci ve výši 38 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.