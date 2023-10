Svitavy chtějí získat miliony na odbahnění přírodního koupaliště Rosnička

V posledních deseti letech je to stále stejné. Letní prázdniny ve Svitavách nejsou ještě ani v půlce, ale vyznavači přírodního koupání už mají utrum. V Rosničce se přemnoží sinice a hygienici musí vydat zákaz koupání.

Předloni se zdálo, že nasazená léčebná kúra v podobě aplikace bakterií a provzdušňování rybníka začíná zabírat, neboť po dlouhých letech byla voda vhodná ke koupání prakticky po celé léto.

Situace se rapidně zhoršila v loňském roce, kdy podle radnice někdo údajně vylil do rybníka fekálie, které společně s přísunem živin a dusíku pomohly rozvoji řas a sinic. Ozdravný proces chce nyní vedení města urychlit. Provzdušňování, aplikace probiotických bakterií a čištění vody plovoucími zelenými ostrůvky jsou sice metody přírodě blízké, jenže trvají dlouhé roky. Na dně rybníka se nahromadily tisíce metrů krychlových bahna, které jinou cestou než fyzickým odstraněním nezmizí.

„Chystáme projekt na odbahnění rybníka Rosnička. Akce by měla být dokončena do roku 2025. Šlo by o odbahnění dvou třetin ze dna rybníka. Půjde o zhruba 60 tisíc kubíků bahna,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

Nepůjde o žádnou lacinou záležitost. Projektanti odbahňování odhadují na 40 milionů korun. Obrovské množství bahna má být rozváženo na vytipované zemědělské pozemky.

„Z odebraných vzorků bahna víme, že je nezávadné a může být po domluvě se zemědělci navezeno na pole. Jsem rád, že jsme našli společnou shodu. Šlo by o 60 hektarů polí, kam by bylo navezeno do osmicentimetrové vrstvy. V současné době probíhá jednání s majiteli pozemků. Od všech musíme mít souhlasná stanoviska,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Projektanti i úředníci budou poměrně dost zápasit s časem. Pokud město bude chtít o dotaci z Národního plánu obnovy požádat, musí žádost podat do konce roku.

„Dotační pravidla mají dost přísné podmínky. Nicméně jsme se rozhodli, že o dotaci, která by se mohla pohybovat kolem 30 milionů, zkusíme zabojovat,“ řekl Šimek a dodal, že ještě letos by muselo být zahájeno stavební řízení.

Jak se čistí voda od nepříjemných sinic

31. července 2018

Když město peníze získá, příští rok v říjnu by začalo vypouštění dolního Svitavského rybníka, který je metr a půl pod hladinou Rosničky. Poté by se začala vypouštět i Rosnička a na přelomu let 2024 a 2025 by na dno rybníka najely bagry, které by bahno ze dna nahrnuly do dvou hald. Ty by se v létě 2025 rozvezly na zemědělské pozemky.

„Pokud to dobře půjde, na konci roku 2025 bychom mohli Rosničku začít napouštět. Jelikož je přítok slabý, může se Rosnička dočkat vody až o rok později,“ připustil starosta. Projekt počítá i s opravou stavidla rybníka.