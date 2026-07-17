Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O nechtěné spalovně v Rybitví rozhodne Nejvyšší správní soud, je několik variant vývoje

Autor: ,
  11:28
Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic | foto: Michal Klíma, MAFRA

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...
Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)
Zleva: náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice), náměstek...
Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
14 fotografií
Po dvacetiletém snažení, aby v Rybitví na Pardubicku odpadová firma AVE CZ nevybudovala velkou spalovnu nebezpečných odpadů, očekává obec klíčové rozhodnutí. Nejvyšší správní soud v Brně se bude v příštích měsících zabývat kasační stížností firmy proti rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích, který potvrdil změnu územního plánu Rybitví. Vesnice v ní výstavbu velké spalovny zakázala.

Investor se změnou územního plánu nesouhlasí, protože mu znemožňuje spalovnu obnovit a provozovat. S obdobnou kasační stížností uspěla AVE CZ už v minulosti. Také v roce 2011 se Rybitví snažilo spalovně zabránit změnou územního plánu, ale Nejvyšší správní soud tehdy pasáž zrušil.

Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví je mimo provoz od roku 2004, kdy byla odstavena, protože nesplňovala tehdejší technické a ekologické požadavky. Areál v roce 2006 koupila AVE CZ, která usiluje o jeho modernizaci a obnovení provozu. Proti záměru dlouhodobě vystupují samosprávy, obávají se dopadů na životní prostředí, kvalitu ovzduší a nárůstu dopravy.

Plán firmy AVE na spalovnu v Rybitví se vážně komplikuje, soud zamítl žalobu

Aktuálně má investor pro obnovu spalovny kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a zatím nezískal integrované povolení ani stavební povolení.

„Práva územní samosprávy nejsou bezbřehá. Ministerstvo životního prostředí záměr spalovny posoudilo v procesu EIA s kladným výsledkem. Za podmínek, které ministerstvo stanovilo, nelze považovat zprovoznění spalovny za rizikové. Vliv na životní prostředí je malý a podle ministerstva zcela přijatelný,“ uvedl v dubnu k rozsudku krajského soudu Aleš Hampl, generální ředitel AVE CZ.

„Byli bychom rádi, kdyby k tomu ještě proběhlo nějaké jednání, abychom se ho mohli zúčastnit. Není to ale úplně pravidlem. Nejvyšší správní soud často rozhoduje pouze na základě nastudování podkladů a vydává rozhodnutí bez osobního jednání,“ řekl předseda stavebního výboru obce a zastupitel Rybitví Darek Horník.

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic.
Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)
Zleva: náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice), náměstek primátora Jan Hrabal, náměstkyně primátora Jiřina Klčová a primátor Jan Nadrchal (všichni ANO). (27. února 2024)
Po prohlídce spalovny následovala debata na pardubické radnici. (27. února 2024)
14 fotografií

Obec má schválenou změnu, která umožňuje běžné využívání areálu, ale nepovoluje jeho rozšíření ani využití pro zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního významu, jako je právě spalovna odpadů, kterou připravuje AVE CZ.

„Nejvýhodnější pro obec by bylo, kdyby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl a ponechal v platnosti rozhodnutí krajského soudu. Druhou možností je, že věc vrátí krajskému soudu k novému projednání, přičemž ten bude při dalším rozhodování vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu,“ řekl Horník.

Třetí možností je, že soud dospěje k závěru, že obec změnu územního plánu přijala v rozporu se zákonem, zruší rozhodnutí krajského soudu a současně zruší i tuto změnu územního plánu. Obec by pak musela vydat dokument znovu.

Dvacet let sporů a spalovna stále v nedohlednu. Rybitví ji chce zastavit

Pokud by Rybitví chtělo přijmout krátkodobá opatření, může například vyhlásit stavební uzávěru nebo jednat s investorem o odkupu pozemků.

„V tuto chvíli jsou však všechny tyto možnosti pouze hypotetické a o jejich případném využití by muselo rozhodnout zastupitelstvo obce,“ řekl Horník.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....

Největší PPP projekt v historii Česka vstupuje do rozhodující fáze. Dnešek je totiž posledním dnem, kdy mohou tři vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 kilometrů...

ŘSD otočilo. Den otevřené dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem nakonec bude

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce kvůli napjatému...

Stovky dodávek přes vesnici nepojedou, slibuje Rohlík. Halu otevře v zimě

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Dodavatele i kurýry budeme směrovat na novou silnici, a lidé ve vsi se tak nemusejí bát zvýšené dopravy, slibuje obyvatelům Čeperky na Pardubicku e-shop Rohlik.cz, který tam chce začátkem příštího...

Kvůli uzavírce dálnice se obcí povalí tisíce aut denně. Ministerstvo se omluvilo

Obcí Ostrov projíždí momentálně něco přes čtyři tisíce vozidel denně. (29....

Ostrov na Chrudimsku od pondělí čeká pořádný nápor dopravy. Kvůli uzavírce dálnice D35 a provizorního přivaděče povede veškerý tranzit přes obec. Ministerstvo dopravy na nezbytně nutnou dobu povolilo...

Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...

Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí horkovod a místo něj firma postaví bytové domy a hlavně nábřeží. Politici projekt podporují.

O nechtěné spalovně v Rybitví rozhodne Nejvyšší správní soud, je několik variant vývoje

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic

Po dvacetiletém snažení, aby v Rybitví na Pardubicku odpadová firma AVE CZ nevybudovala velkou spalovnu nebezpečných odpadů, očekává obec klíčové rozhodnutí. Nejvyšší správní soud v Brně se bude v...

17. července 2026  11:28

Výherce 11 milionů z Pardubického kraje se zatím nehlásí. Miliarda mu utekla o vlásek

Výherce více než jedenácti milionů z Pardubického kraje se zatím nepřihlásil....

Vsadil vlastní čísla a trefil téměř dokonalou kombinaci. Výherce více než jedenáctimilionové částky v Eurojackpotu však o svém štěstí dost možná zatím ani neví. Podle mluvčí Allwyn Česko Dity...

16. července 2026  14:06

Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské...

16. července 2026  10:10

Ochladit se u tobogánu? Akvacentrum kvůli opravám zavřelo na pět měsíců

Koupaliště za aquacentrem na břehu Chrudimky je výhodné hlavně pro rodiny s...

Divokou řeku, skluzavky či tobogány si příštích několik měsíců návštěvníci plaveckého areálu v Pardubicích neužijí. Od středy jsou kvůli opravám uzavřené a lidé se tak musejí v horkých dnech zchladit...

15. července 2026  16:52

Czech Open je zpět v pardubické aréně. A hostí i mládežnické ME šachistů

Šachy - ilustrační foto

Je to obří akce, na niž se do Pardubic sjede několik tisíc účastníků téměř z celého světa. Sedmatřicátý ročník populárního festivalu šachu a her Czech Open začíná už ve čtvrtek.

15. července 2026  7:42

ŘSD otočilo. Den otevřené dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem nakonec bude

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce kvůli napjatému...

14. července 2026  15:58

Jak zvládat krizové situace na silnicích. Motorkáři se sjedou do Vysokého Mýta

Závody FIM SuperMoto of Nations na autodromu ve Vysokém Mýtě (27. - 28. září...

Motorkářská sezona je v plném proudu. Letní počasí přímo vybízí majitele jednostopých strojů k projížďkám po krajině. V celém Česku se navíc konají desítky srazů a setkání. Na akci Kolama dolů s...

14. července 2026  8:59

V Pardubicích odvolali starostu obvodu. Čelí obvinění z manipulace zakázek

Mimořádné zastupitelstvo na městském obvodě VI v Pardubicích odvolalo starostu...

Zastupitelé městského obvodu VI v Pardubicích v pondělí odvolali Petra Králíčka (Pardubice pro lidi) z postu starosty. Od června je obviněn z údajné manipulace s veřejnými zakázkami. Králíček ale...

13. července 2026  19:43,  aktualizováno  20:22

Stovky dodávek přes vesnici nepojedou, slibuje Rohlík. Halu otevře v zimě

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Dodavatele i kurýry budeme směrovat na novou silnici, a lidé ve vsi se tak nemusejí bát zvýšené dopravy, slibuje obyvatelům Čeperky na Pardubicku e-shop Rohlik.cz, který tam chce začátkem příštího...

13. července 2026  15:04

Malá hokejová hala by mohla vyrůst o patro, tělocvičny i moderní zázemí

Malá hala pardubické enteria arény

Celoroční provoz, další patro a dvě multifunkční tělocvičny. To vše by v dohledné době mohla poskytovat takzvaná malá hala pardubické enteria areny. Rozvojový fond Pardubice, který se o sportoviště...

13. července 2026  10:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...

Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí horkovod a místo něj firma postaví bytové domy a hlavně nábřeží. Politici projekt podporují.

12. července 2026  8:32

Šplouchání vody se vrátí. Veselý Kopec bude mít zdroj vody pro mlýn a olejnu

Dostat vodu zpátky na zgenerálkovaná kola by měly podzemní vrty...

Skanzen na Veselém Kopci bojuje s nedostatkem vody v potoce, kvůli kterému nemůže ukázat návštěvníkům obilný mlýn a olejnu v plném provozu. Problém vyřeší nový uzavřený systém s podzemními nádržemi...

11. července 2026  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.