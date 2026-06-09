Oznámení se týkalo dieselového vozidla, které už téměř hodinu stálo nastartované před bytovým domem. „Oznamovatel byl rozčílen, že nastartované auto pod domem ruší krátce před půlnocí noční klid. Na místo jsme vyslali hlídku, aby situaci prověřila,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Překvapením pro strážníky však bylo, že na předních sedadlech nikdo neseděl. Odpověď našli až na zadních sedačkách. Dvojice strážníkům vysvětlila, že si během teplého víkendového večera šla dozadu povídat.
Nakonec se ukázalo, že v tomto směru se o žádné protiprávní jednání skutečně nejedná. „Bylo by určitě lepší, kdyby si na to ‚povídání‘ vypnuli motor. Zbytečně to poutá pozornost sousedů, a navíc dochází k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ řekl Sejkora.
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Podle něj byl právě běžící motor toho večera jediným problémem. Samotná přítomnost rozvášněné dvojice ve vozidle přestupkem není.
„Nešlo o chování dvojice jako takové. Pokud by tedy za okny zrovna nestála mateřská škola, to už by situaci změnit mohlo. Pokud by do vozu bylo vidět a pár by někoho vyloženě pohoršil, pak bychom to řešit s největší pravděpodobností museli, ale zde šlo skutečně o přestupek související s chodem motoru,“ dodal.
Městská policie může v takových případech udělit řidiči pokutu až 2 500 korun za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno, že řidič nesmí obtěžovat okolí zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší a právě zbytečným během motoru. Vzhledem k situaci ale tento případ vyřešili domluvou.
Hlukem ruší i grilovačky nebo dětská hřiště
Podobných oznámení přibývá podle Jiřího Sejkory převážně v létě, kdy mají lidé otevřená okna a dění na ulici vnímají mnohem intenzivněji než v zimě. Setkávají se tak se stížnostmi na obtěžující hluk nebo kouř z grilování či veřejných prostranství.
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Nejabsurdnějšími jsou pak oznámení o zvýšeném hluku z dětských hřišť. Ta bývají v letních měsících hojně využívána až do večerních hodin, kdy už ale podle provozního řádu mají být zavřená.
„Z magistrátu přišel nápad, že bude doba využívání dětských hřišť omezena provozním řádem. Tedy se stále častěji setkáváme s tím, že nám někteří stěžovatelé volají třeba dvě minuty po skončení této doby. Ačkoliv souzníme s rodiči, kteří své děti v tomto počasí vezmou ven až později, kdy už je příjemněji, musíme oznámení řešit, protože zrovna v tento čas hřiště zavře provozní řád,“ dodal.