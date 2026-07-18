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Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy

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  11:40
Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026)

Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026) | foto: Astrofotograf Petr Horálek

Ohromující úkaz. Nad Tibetem zázářili rudí skřítci
Vzácný nadoblačný blesk (Rudí Skřítci) nad ránem v Jižních Čechách (16....
Vzácný nadoblačný blesk (Rudí Skřítci) nad ránem v Jižních Čechách (16....
Red sprites - rudí skřítci se nejčastěji vyskytují ve výšce kolem 60–90...
7 fotografií
Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení skřítci“ doprovázely masivní bouřky.

Páteční noc přinesla do Česka nejen silné bouřky, ale také jeden z nejvzácnějších atmosférických úkazů. Krátce po třiadvacáté hodině se nad Pardubickem objevili takzvaní červení skřítci.

Unikátní úkaz se podařilo v Proseči u Seče zdokumentovat. „Snímek pochází ze vzdálenosti zhruba 240 kilometrů daleko od jádra bouře, která v té době přecházela z Ostravska dále na východ. Jev nastal přesně ve 23 hodin 6 minut a 34 sekund,“ přiblížil známý astrofotograf Petr Horálek.

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Červení skřítci jsou zvláštním druhem bouřkového výboje. Na rozdíl od klasických blesků nevznikají pod mraky, ale naopak vysoko nad nimi, ve stratosféře a mezosféře, v nadmořské výšce mezi 50 a 95 kilometry. Fungují jako jakýsi nadoblačný protipól silného blesku s pozitivním nábojem uvnitř samotné bouře.

Své jméno dostaly tyto gigantické výboje podle typického narudlého zbarvení, které je dáno excitací atomů dusíku, jimiž v danou chvíli protéká obrovské množství elektromagnetické energie. Celý úkaz však trvá pouhý zlomek sekundy, nejčastěji kolem jedné setiny.

„Při pozorování pouhým okem vypadal jako bělavý záblesk obláčku kouře, protože lidské oči jsou v noci vnímavé vůči barvám jen velmi málo. Na fotografii je ovšem jev mnohem krásnější, plný složitých struktur a s typickou načervenalou barvou,“ popsal Horálek.

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K zachycení tohoto zázraku není potřeba drahá vědecká technika. Stačí běžná zrcadlovka či bezzrcadlovka a pevný stativ. Klíčem je správná vzdálenost. Je třeba lovit bouřky, které zuří 100 až 800 kilometrů od vás. Fotografové k jejich vyhledávání používají radarové mapy nebo web Blitzortung.org.

2. června 2026
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