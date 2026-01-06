Bez ohledu na mráz. Stavbu dálničního tunelu Homole nezastavily ani nízké teploty

David Půlpán
  15:09
Práce na dálničním úseku z Ostrova do Vysokého Mýta s tunelem Homole pokračují i za velmi nízkých teplot. Zimní přestávka na budované trase dálnice D35 není možná, tunel musí stavbaři podle smlouvy otevřít do konce letošního roku.
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35 před Vysokým Mýtem, navzdory mrazům pokračují. (6. ledna 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...
28 fotografií

Budoucí tunel Homole na stavbě dálnice u Vysokého Mýta přes vánoční svátky pořádně vychladl.

Teď se do levé části vrátili dělníci a hlavně stroje a doslova si ho zadýchali. Venku v sedm ráno bylo dvanáct stupňů pod bodem mrazu. Díky zaslepení jedné strany tunelu a teplu motorů stavebních strojů se v úterý posunula rtuť pomyslného teploměru uvnitř na pět stupňů nad nulou. Zatímco venku zůstaly stopy těžkých strojů zmrzlé na kámen, uvnitř se dělníci brodili blátem a kalužemi.

„Výfukové plyny a vysoká teplota motorů pomáhají. Zítra tu bude zase o pár stupňů víc,“ řekl jeden z techniků Eurovie.

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35 před Vysokým Mýtem, navzdory mrazům pokračují. (6. ledna 2026)
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35 před Vysokým Mýtem, navzdory mrazům pokračují. (6. ledna 2026)
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35 před Vysokým Mýtem, navzdory mrazům pokračují. (6. ledna 2026)
Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35 před Vysokým Mýtem, navzdory mrazům pokračují. (6. ledna 2026)
28 fotografií

To ale nebylo nic platné montérům, kteří pracovali na sekundárním ostění u budoucího vjezdu do tunelu. Někteří si i přesto ani nezapnuli bundu, jiným, zimomřivějším, z důkladně provedeného zábalu koukaly jen oči.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tvrdí, že práce za mrazů probíhají i na desítkách dalších staveb. Jejich harmonogramy s tím počítají. „Zrušili jsme zimní technologické přestávky,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Některé práce je podle něj možné provádět i v tomto počasí, jiné se naopak dělat nesmí, na dodržování technologické kázně dohlíží stavební dozor.

V tunelu jsou podmínky přívětivější

V tunelu Homole jsou podmínky přívětivější než na jiných silničních stavbách. V létě chránil stavbaře před horkem, nyní zde najdou útočiště před mrazy. „My jsme si tunel na druhé straně ucpali, abychom si udrželi kladné teploty, jinak by nám tu vítr proudil vysokou rychlostí. Díky tomu nyní máme v tunelu dobré klima,“ uvedl šéf projektu budování tunelu Boris Čillik ze společnosti Marti, která tunel staví.

Podle něj se betonuje, pokračuje na některých úsecích v ražbě a pracuje se i na odvodnění tunelu či hydroizolaci. Pokračuje také betonáž sekundárního ostění.

„Nasadíme výkonné ohřívače s velkou kapacitou, které by nám měly pomoci k tomu, abychom mohli některé práce provádět i na venkovních objektech,“ uvedl Čillik.

Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Zatímco v tunelu je možné díky vyšším teplotám betonovat, za jeho hranicí už platí v mrazech přísný zákaz.

„Teď je velmi vhodné dělat takzvanou zemařinu. To znamená samozřejmě budování zářezů, výběr zeminy, převoz, transport zeminy. Mimo jiné to má tu výhodu, že v mrazech tolik nezašpiníme ty silnice. Řidiči i lidé třeba v blízkých obcích nemají takové trápení s blátem na silnicích,“ uvedl Rýdl.

„Týká se to zářezů, tam, kde si to připravíme, jsme schopni kopat,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Jiří Studený z Eurovie.

Žádné velké transporty zeminy se ovšem na budoucím šest a půl kilometru dlouhém úseku v úterý neodehrávaly, na stavbě bylo vidět jen pár těžkých strojů. U Stradouně pak u dlouhého výkopu zaparkovalo několik vozů s plynaři, kteří sledovali jediný bagr v akci. Přitom pojídali oběd z misek, z nichž v mrazu stoupala pára.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Bez ohledu na mráz. Stavbu dálničního tunelu Homole nezastavily ani nízké teploty

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...

Práce na dálničním úseku z Ostrova do Vysokého Mýta s tunelem Homole pokračují i za velmi nízkých teplot. Zimní přestávka na budované trase dálnice D35 není možná, tunel musí stavbaři podle smlouvy...

6. ledna 2026  15:09

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

6. ledna 2026

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Klíčový krok pro Pardubice. Západní tangenta má konečně vybranou trasu

Koncem roku byl zprovozněn severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubický kraj se přiklonil k jedné variantě silnice, která má propojit Semtín a Staré Čívice. Tangenta by umožnila napojení i budoucího přístavu na Labi. Přestože samotná stavba je stále ještě...

5. ledna 2026  15:11

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Zdrogovaný muž na benzince ukradl nastartované auto, po cestě ho odřel

Zdrogovaný muž si „vypůjčil“ nastartované auto z benzinky. Po cestě do Pardubic...

Stačila chvilková lehkomyslnost a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky. Jeho majitel ho tam nechal, když si odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj do cizího vozu bez...

5. ledna 2026  12:18

Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka

Pardubickému street artovému umělci nechybí kromě talentu ani smysl pro humor....

Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...

5. ledna 2026  10:22

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

Pardubické zdymadlo

Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství...

4. ledna 2026  9:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Role favorita nám svazuje ruce, vědí v Pardubicích. Zlomit to má derby s Hradcem

Hradecký Petric Alessandro brání v pohybu Petru Šafarčíkovi z Pardubic.

Nebude to tentýž soupeř, kterého pardubičtí basketbalisté 1. listopadu loňského roku před vlastními příznivci přejeli 105:73. Mančaft východočeského rivala z Hradce Králové, proti němuž hostující...

3. ledna 2026  10:58

Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...

3. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.