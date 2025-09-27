Rozdělte obchvat. Chceme ho kolem města, žádá ŘSD starosta České Třebové

Příprava stavby obchvatu České Třebové se již několik let protahuje. Vedení radnice si přeje, aby stát stavbu rozdělil a udělal přednostně část kolem města. Třebové, kterou denně projede kolem 12 tisíc aut, by obchvat výrazně ulevil. Problematická je hlavně část kolem rybníka Hvězda.
Starosta České Třebové Zdeněk Řehák (3PK) zažil při dopravní konferenci v Pardubicích před nedávnem nepříjemné překvapení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo projekty na stavbu silnic první třídy, které v Pardubickém kraji připravuje. Na seznam se dostal například i severní obchvat Chrudimi, léta slibovaný obchvat České Třebové na něm naopak chyběl.

„Samozřejmě se mi to nelíbilo, že na seznamu Česká Třebová nebyla,“ řekl Řehák.

„V České Třebové stále nejsme ve fázi investiční přípravy,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Průtahem České Třebové podle posledního sčítání projede v průměru přes dvanáct tisíc aut denně.
Zvažované trasy obchvatu České Třebové a obce Třebovice. Proces EIA posuzoval tři varianty.
Bezpečnost na frekventované křižovatce v České Třebové má zajistit nový kruhový objezd.
Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí obchvatu města. Zaslepené rameno na křižovatce však chybí. (12. srpna 2025)
Přes Českou Třebovou se klikatým průtahem silnice I/14 valí podle posledního sčítání dopravy více než dvanáct tisíc aut denně. Lidé trpí hlukem kamionů, které sem směřují i kvůli překladišti firmy Metrans. Chodcům se špatně přechází, řidičům obtížně vyjíždí z vedlejších ulic. To vše zhoršuje přestavba železničního uzlu a také špatný stav vozovky na průtahu.

R35 kolem města padla. Od té doby Třebová čeká na řešení

Obchvat České Třebové měla původně obstarat nová rychlostní komunikace R35, to však padlo, stavební stroje budují dálnici D35 kolem Litomyšle. ŘSD si už před patnácti lety nechalo zpracovat vyhledávací studii se třemi variantami obchvatu, ale dodnes není rozhodnuto, kudy silnice povede.

Hlavní komplikace neleží na východ od České Třebové, kudy by měl obchvat vést, ale na jihu, kde má silnice obejít Třebovici. Kvůli dvěma rybníkům zde však chybí koridor, kde by bylo možné silnici relativně bezbolestně postavit. Zdá se, že kvůli stavbě bude nutné buď poničit přírodu u rybníka Hvězda, což odmítají zástupci ekologických sdružení, anebo vést novou silnici přímo přes obytnou čtvrť, kde by padly rodinné domy.

Starosta České Třebové Zdeněk Řehák je nešťastný z toho, že problémy kolem Třebovice blokují obchvat města. „Pro Českou Třebovou je důležitá část kolem města. Doufám, že by bylo možné ŘSD přesvědčit, aby to rozdělilo,“ řekl Řehák.

ŘSD připouští, že by mohlo na podobné řešení kývnout. „Musíme si na tom s panem starostou sednout a hledat nějaká řešení. Je možné, že jsme schopni udělat dílčí etapu a neřešit to jako celek. K takovéto debatě jsme otevřeni,“ řekl Mátl pro MF DNES.

Pokud by to tak dopadlo, obchvat by se pravděpodobně odpojil od silnice I/14 ve Dlouhé Třebové poblíž autobazaru a po osmi kilometrech by se napojil na novou kruhovou křižovatku u Korada. Dvě favorizované varianty, červená a modrá se v tomto úseku liší jen mírně.

Červená varianta ve své plné délce měří 14 kilometrů a 639 metrů a míjí rybník Hvězda od západu. Zasáhla by významné mokřadní a luční biotopy. Varianta modrá vede po severním okraji rybníka Hvězda a v rozporu s územním plánem přes dnešní obytnou čtvrť na okraji Třebovice. Varianta zelená je zase výrazně kratší a s tranzitní dopravou moc nepomůže.

Utrpí příroda, nebo obytná čtvrť?

A tak se stále hledá, které z možných řešení je méně špatné. Před pěti lety ŘSD připravilo dokumentaci EIA, která však obsahovala chyby, a dva a půl roku trvalo, než státní organizace dodala opravenou verzi. S ní krajský úřad opět nebyl spokojen a vrátil ji k přepracování. Teprve tento měsíc by měl krajský úřad zveřejnit verzi číslo tři, kterou připravilo ŘSD.

Pro Českou Třebovou je však možná dobrým znamením, že už i krajský úřad uvažuje o rozdělení stavby. „Na základě požadavků krajského úřadu firma Ekoteam, která je zpracovatelem dokumentace EIA, měnila jednotlivé posuzované varianty – dělila je na severní a jižní část, aby byla větší šance na projednání,“ uvedla Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby pardubické správy ŘSD.

Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Česko bude v roce 2029 po 13 letech hostit mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Závodit se bude v Novém Městě na Moravě a na Dolní Moravě. Na čtvrtečním kongresu během silničního mistrovství...

25. září 2025  20:19

Za „Z“ na mikině půjde expolitik k soudu. Ale na lavici obžalovaných si nesednu, říká

Premium

Bývalý pardubický politik Pavel Křivka musí za měsíc k soudu kvůli tomu, že se po městě loni procházel v mikině s ruským symbolem „Z“. Podle něj jde o bezpráví a pošlapání ústavy, která zaručuje...

25. září 2025

