Starostové vyhlížejí autostrádu na Brno, podle ŘSD stavbě pomůže liniový zákon

Pokud se nic neobvyklého nepřihodí, už na konci roku bude dálnice D35 v Pardubickém kraji spolu s jihočeskou dálnicí D3 nejrozestavěnější liniovou stavbou v zemi. Staveniště se potáhne v délce více než 40 kilometrů.

Ale zatímco obce od Ostrova po Svitavy se těší na pohodlné a bezpečné cestování, lidé na Moravskotřebovsku, kde vyhlížejí dálniční tepnu na Brno, si musejí počkat.

„Když jedu v jedenáct hodin večer z Brna do Velkých Opatovic, trvá mi to 55 minut. Ovšem když jedu tu samou trasu ve čtyři hodiny odpoledne, jedu hodinu a půl až dvě hodiny. V pátek to bývá dvě a půl hodiny. Časová stopa je šílená. Dálnice je pro celý region Malé Hané životně důležitá,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Novou silnici obce na Moravskotřebovsku potřebují i k tomu, aby přilákaly do regionu nové investory.

„Potenciální investoři se vždy ptají na dálnici spojující připravovanou D35 s D1, respektive Brnem,“ uvedl starosta Jevíčka Dušan Pávek při nedávném jednání starostů s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem v Moravské Třebové. Město Jevíčko sice už průmyslovou zónu má, ale je zaplněná, a tak by rádo vybudovalo nový podnikatelský park a do něj přilákalo nové investory.

Stavba ještě nemá povolení

ŘSD plánuje mezi Moravskou Třebovou a Brnem vybudovat čtyřproudovou silnici dálničního typu I/73. Má nahradit silniční tah ze Svitav na Brno, přezdívaný vzhledem k velkému počtu dopravních nehod silnice smrti.

„Půjdeme v koridoru někdejší Hitlerovy dálnice. Trasa je stabilizovaná. Už víme, že využijeme stávající těleso. Mosty budou muset být ve většině případů nové,“ řekl Radek Mátl. Dodal, že jakmile bude vydáno platné stanovisko EIA, proces přípravy se zrychlí.

Předběžné termíny zahájení silnice I/73 hranice Jihomoravského kraje – Staré Město 2028 Svitávka – hranice Jihomoravského kraje 2028 Bořitov – Svitávka 2026 Kuřim – Bořitov 2030 Troubsko – Kuřim 2030



Zdroj: ŘSD

„Půjdeme cestou společného povolení podle liniového zákona. Předpokládám, že pokud se na podzim příštího roku pustíme do samotné dokumentace, mohli bychom se někdy v roce 2026 či 2027 dostat k výkupům pozemků,“ uvedl Mátl k prvním dvěma severním úsekům silnice I/73, kterou stát po ministerském přezkumu mezi dálnicí D35 u Starého Města a brněnskou aglomerací postaví namísto původně zamýšleného střídavého třípruhu v plnohodnotném uspořádání.

S autostrádou, kterou se podařilo zanést do přílohy liniového zákona, se podle Mátla počítá, neboť je součástí základní dálniční sítě, kterou ŘSD deklaruje dokončit do deseti let.

Zahájit výstavbu severního a jižního úseku chce ŘSD v roce 2029 až 2030. „Počítejte tři až čtyři roky na výstavbu, takže do roku 2033 bychom mohli stavbu dokončit. Věřím a doufám, že na severním úseku nebudou tak velké problémy jako u Brna, kde nás čekají složitá jednání. Termín tam bude strašně ovlivněn tím, jak se nám podaří stavbu v území prosadit, zdali budou námitky, odvolání či zda na nás nečekají soudní řízení,“ řekl šéf ŘSD starostům obcí regionu. Ještě před dvěma roky ŘSD odhadovalo, že stavba začne v roce 2028.

Zatímco termín zahájení silnice I/73 je ještě daleko, v případě dálnice D35 ŘSD termíny drží. Konec roku 2029 je tak podle Mátla stále platný termín kompletního dokončení dálnice D35 v celé své délce. Byť stát má zpoždění s výběrem koncesionáře, který formou PPP projektu vybuduje dálnici z Opatovce do Mohelnice.

„Je jasné, že dříve než začátkem roku 2026 se vybrat koncesionáře nepodaří. Abychom eliminovali zpoždění, domluvili jsme se, že v předstihu začneme na vykoupených pozemcích provádět archeologický výzkum. Na prvním úseku z Opatovce do Starého Města máme takřka vše vykoupeno, u zbývajícího úseku do Mohelnice jsme na zhruba 80 procentech,“ dodal Mátl.