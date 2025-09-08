Pěšky, na kole i koloběžce. Lidem se otevře obchvat Pardubic i Vysokého Mýta

Jako první přijde na řadu dálniční obchvat Vysokého Mýta, který začne řidičům sloužit letos v prosinci. Veřejnost si nový úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov bude moci prohlédnout v rámci Dne otevřené dálnice v sobotu 13. září.
Prozkoumat bude možné dálnici pěšky, na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Od 10 do 16 hodin bude připraven doprovodný program včetně ukázek silniční a stavební techniky, fotokoutku a her pro děti.
ŘSD upozorňuje, že vstup na dálnici pro pěší a cyklisty bude možný z poutní cesty na Knířov. Vyhrazené parkoviště pro auta bude přímo na dálnici u mimoúrovňové křižovatky Džbánov.
Dny otevřených staveb ŘSD
Šestikilometrový úsek dálnice D35 se otevře nejpozději 16. prosince a v krajině už má dnes jasné kontury včetně velké mimoúrovňové křižovatky u Džbánova se dvěma nápadně velkými okružními křižovatkami, které budou do dokončení navazujícího úseku sloužit jako hlavní přivaděč ke stávající spojnici I/35.
U přivaděče, který napojí dálnici na hlavní silnici, se soustředí velké množství prací, neboť křížení bude muset po zprovoznění obchvatu přenést velký nápor dopravy. Souběžně tak běží i stavba plánovaných semaforů, bez nichž se křižovatka neobejde.
Dokončovací práce jedou naplno v celé trase dálnice. „Na stavbě D35 Vysoké Mýto – Džbánov probíhá pokládka konstrukčních vrstev vozovky, montáž protihlukových stěn, betonáž monolitických odvodňovacích žlabů. Na mostních objektech se dokončuje hydroizolace, provádějí se úpravy pod mosty,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Na obchvatu Pardubic čeká překvapení
Silniční tour se o týden později přesune na nový severovýchodní obchvat Pardubic, který si budou moci lidé prohlédnout v rámci dne otevřené stavby. Na čtvrteční dopravní konferenci v Pardubicích to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Severovýchodní obchvat o délce 4,2 kilometru vedoucí z Dubiny do Trnové se staví od prosince 2022, jeho součástí je nový most přes Labe. Bude největším lanovým zavěšeným mostem v Česku. ŘSD už dříve oznámilo, že řidiči na novou silnici budou moci poprvé vyjet letos 5. prosince.
V pátek 19. září bude pro veřejnost obchvat otevřen odpoledne, uvedl Mátl. „Chystáme pro občany Pardubic jako omluvu za ta příkoří, která museli s touto stavbou zažívat, překvapení. Chceme zpestřit odpoledne, aby si to lidé v Pardubicích užili,“ uvedl bez bližších podrobností.
V letošním roce ŘSD zprovozní i dálnici mezi Litomyšlí a Svitavami. Téměř dvanáctikilometrový úsek má být zprovozněn 18. prosince.
Na centimetr přesně. Stavbaři usadili estakádu, v říjnu se D35 otevře bruslařům
„Díky optimálnímu počasí se nám daří ukládat denně 2 500 tun obalované směsi. Dokončení pokládky asfaltových vrstev je plánováno na konec října,“ sdělila Drkulová. Na stavbě intenzivně probíhají také práce na mostní estakádě přes I/35. Na levém mostě probíhá betonáž říms a pokládka izolačního systému. Na pravém mostě se dokončuje předpínání nosné konstrukce a osazování definitivních mostních ložisek.
Prohlédnout si stavební dílo, jehož stavba začala v květnu 2023, půjde 11. října.