Pěšky, na kole i koloběžce. Lidem se otevře obchvat Pardubic i Vysokého Mýta

  11:34
Hned dvě významné silniční stavby v Pardubickém kraji, které uleví dopravě v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě, se tento a příští týden otevřou na několik hodin veřejnosti, než na ně před finálním zprovozněním na konci roku vyjedou auta.

Jako první přijde na řadu dálniční obchvat Vysokého Mýta, který začne řidičům sloužit letos v prosinci. Veřejnost si nový úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov bude moci prohlédnout v rámci Dne otevřené dálnice v sobotu 13. září.

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Ředitelství silnic a dálnic zve veřejnost na prohlídku téměř dokončené dálnice u Vysokého Mýta.
Okružní křižovatka na silnici I/35 u Zámrsku, která bude sloužit nájezdu na dálnici. (11. srpna 2025)
Prozkoumat bude možné dálnici pěšky, na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Od 10 do 16 hodin bude připraven doprovodný program včetně ukázek silniční a stavební techniky, fotokoutku a her pro děti.

ŘSD upozorňuje, že vstup na dálnici pro pěší a cyklisty bude možný z poutní cesty na Knířov. Vyhrazené parkoviště pro auta bude přímo na dálnici u mimoúrovňové křižovatky Džbánov.

Dny otevřených staveb ŘSD

  • D35 Vysoké Mýto – Džbánov 13. září 2025 (zprovoznění 16. prosince 2025)
  • I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina 19. září 2025 (zprovoznění 5. prosince 2025)
  • D35 Janov – Opatovec 11. října 2025 (zprovoznění 18. prosince 2025)

Šestikilometrový úsek dálnice D35 se otevře nejpozději 16. prosince a v krajině už má dnes jasné kontury včetně velké mimoúrovňové křižovatky u Džbánova se dvěma nápadně velkými okružními křižovatkami, které budou do dokončení navazujícího úseku sloužit jako hlavní přivaděč ke stávající spojnici I/35.

U přivaděče, který napojí dálnici na hlavní silnici, se soustředí velké množství prací, neboť křížení bude muset po zprovoznění obchvatu přenést velký nápor dopravy. Souběžně tak běží i stavba plánovaných semaforů, bez nichž se křižovatka neobejde.

Dokončovací práce jedou naplno v celé trase dálnice. „Na stavbě D35 Vysoké Mýto – Džbánov probíhá pokládka konstrukčních vrstev vozovky, montáž protihlukových stěn, betonáž monolitických odvodňovacích žlabů. Na mostních objektech se dokončuje hydroizolace, provádějí se úpravy pod mosty,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na obchvatu Pardubic čeká překvapení

Silniční tour se o týden později přesune na nový severovýchodní obchvat Pardubic, který si budou moci lidé prohlédnout v rámci dne otevřené stavby. Na čtvrteční dopravní konferenci v Pardubicích to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Severovýchodní obchvat o délce 4,2 kilometru vedoucí z Dubiny do Trnové se staví od prosince 2022, jeho součástí je nový most přes Labe. Bude největším lanovým zavěšeným mostem v Česku. ŘSD už dříve oznámilo, že řidiči na novou silnici budou moci poprvé vyjet letos 5. prosince.

V pátek 19. září bude pro veřejnost obchvat otevřen odpoledne, uvedl Mátl. „Chystáme pro občany Pardubic jako omluvu za ta příkoří, která museli s touto stavbou zažívat, překvapení. Chceme zpestřit odpoledne, aby si to lidé v Pardubicích užili,“ uvedl bez bližších podrobností.

V letošním roce ŘSD zprovozní i dálnici mezi Litomyšlí a Svitavami. Téměř dvanáctikilometrový úsek má být zprovozněn 18. prosince.

Na centimetr přesně. Stavbaři usadili estakádu, v říjnu se D35 otevře bruslařům

„Díky optimálnímu počasí se nám daří ukládat denně 2 500 tun obalované směsi. Dokončení pokládky asfaltových vrstev je plánováno na konec října,“ sdělila Drkulová. Na stavbě intenzivně probíhají také práce na mostní estakádě přes I/35. Na levém mostě probíhá betonáž říms a pokládka izolačního systému. Na pravém mostě se dokončuje předpínání nosné konstrukce a osazování definitivních mostních ložisek.

Prohlédnout si stavební dílo, jehož stavba začala v květnu 2023, půjde 11. října.

