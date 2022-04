Velké opravy silnic spěchají kvůli dálnici D35, začínají už o víkendu

Začátek letních prázdnin je na silnicích vždy zkouškou nervů a trpělivosti řidičů. Četné uzavírky vyvolané pokládáním nových asfaltových koberců se na hlavních silničních tazích napříč krajem letos přesouvají na jaro. Kvůli blížícímu se otevření druhého úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova silničáři spěchají s opravami silnic, na kterých po zprovoznění dálnice mnohonásobně naroste provoz.

Největší zkouška trpělivosti čeká na řidiče, kteří jezdí pravidelně mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem po silnici I/17.

V sobotu 2. dubna totiž začne kompletní oprava této důležité spojnice od Městce po Zámrsk, na kterou v prosinci kvůli dálnici zamíří veškerý tranzit mezi Čechami a Moravou. Oprava má trvat do začátku července.

Práce na osmikilometrovém úseku silnice jsou rozděleny do několika etap. Jejich společným jmenovatelem je jednosměrný provoz ve směru Chrudim – Vysoké Mýto. „Frekvence na,sedmnáctce‘ je už dnes natolik hustá, že kyvadlový provoz byl už na začátku projednávání uzavírky prakticky vyloučen. Kolony aut by byly obrovské,“ řekl Pavel Malý, starosta obce Ostrov, které se oprava silnice dotkne nejvíce. Objízdnou trasu pro veškerou dopravu na začátku týdne schválil krajský úřad.

Předem lze tušit, že řidiče jedoucí z Vysokého Mýta do Chrudimi zvolené řešení moc nepotěší. Pokud se jím budou striktně řídit, cesta přes Holice, Sezemice a Pardubice jim zabere podstatně víc času, neboť místo třiceti kilometrů je čeká objížďka dlouhá 50 kilometrů.

Kde začnou velké opravy silnic I. tříd: I/17 Městec – Zámrsk

I/35 Moravská Třebová

I/11 Suchý Vrch – Červená Voda

I/35 Linhartice – Borušov

I/43 Opatov

Kdo však umí číst dobře v mapách a slepě se nespoléhá na navigaci, může zvolit kratší trasu po silnicích třetích tříd. Silničáři totiž do prvních dvou etap nezahrnuli zhruba 1,5 kilometru dlouhý silniční úsek od křižovatky na Mentour po křižovatku na Vraclav. V praxi to znamená, že v tomto úseku zůstane obousměrný provoz, aby do Stradouně a Ostrova byla od Mýta zajištěna cesta jak pro osobní vozy, tak pro autobusovou dopravu přes obec Vraclav, potažmo Chroustovice.

„Na jednání nám bylo řečeno, že objízdná trasa přes Holice a Pardubice je určena hlavně pro nákladní auta. Osobní auta jedoucí na Chrudim si zřejmě najdou cestu jinudy,“ domnívá se Zdeněk Bačina, starosta obce Stradouň, kam se stavební práce přesunou až po dokončení modernizace dvou předešlých silničních úseků, která má skončit 8. července.

Na druhou stranu poměrně dlouhé omezení přinese obcím vyšší bezpečnost. Například v Ostrově dva přechody pro chodce u autobusové zastávky v centru obce nahradí jeden, který doplní bezpečnostní ostrůvky. „Přechody, které tam máme, dnešním normám neodpovídají. Úpravami si polepšíme. Nové ostrůvky nejenže zajistí větší bezpečnost chodců, ale doufám, že donutí řidiče na vjezdu do obce i výjezdu jet předepsanou padesátkou,“ uvedl starosta Malý.

Stavbaři uzavírky využijí také k výstavbě dočasného napojení silnice I/17 na budovanou dálnici.

Na úseku přes Stradouň, který silničáři teprve soutěží, se počítá s ještě většími úpravami. Bezpečnější bude díky připojovacím pruhům křižovatka silnic I/17 a II/305 ve směru na Luži a Skuteč. U mateřské školy vyroste na jediném přechodu v obci nový semafor a po vzoru Ostrova se počítá i s bezpečnostními ostrůvky. Veškeré úpravy musí být hotové do 22. prosince, kdy má být dálnice otevřena.

Na větší nápor aut z dálnice se Ředitelství silnic a dálnic připravuje i v Moravské Třebové, kde má v nejbližších dnech začít obnova živičného krytu na obchvatu města. „Práce na úseku, který bude opravován od kruhového objezdu v délce 1,678 km směrem na Olomouc, jsou plánovány do konce července. Obousměrný provoz zůstane v zúženém provedení zachován,“ uvedla v prohlášení za ŘSD Petra Drkulová.

Ani tam se oprava neobejde bez obtíží. Vedení města kvůli už tak tíživé dopravní situaci ve městě odmítlo dopravní proud od Olomouce po dobu oprav vést přes město. „Výjimku jsme udělali pouze na jeden víkend, kdy se budou dělat závěrečné koberce. Jinak provoz bude řízen kyvadlově přes semafory. Očekáváme, že řidiči se budou snažit najít cestu přes Moravskou Třebovou, aby nemuseli stát v kolonách. Městská policie bude hlídat, aby kamiony nejezdily přes město,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Petr Frajvald.

V těchto dnech začne také obnova povrchů přes Červenovodské sedlo na silnici I/11, která potrvá do podzimu. „Nyní probíhá jednání o dopravním omezení, samotná stavba bude realizována od dubna do října,“ doplnila Drkulová.