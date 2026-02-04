Odstřely a postup po 50 metrech. Stavbu D35 u Litomyšle komplikuje skála

David Půlpán
  15:51
Při budování desetikilometrového dálničního obchvatu Litomyšle začali stavbaři od ledna používat výbušniny. Ve čtvrtek před polednem provedli před novináři v pořadí již čtvrtý odstřel, dalších osm ještě plánují. Dálnice D35 v tomto úseku má být hotová v srpnu příštího roku.

Stavbu zářezu u Janova komplikuje skalnaté podloží, které tam podle projektu být nemělo. Původně na jeho zdolání stavbaři nasadili skalní frézu, později narazili na ještě tvrdší materiál a od začátku ledna tak postupují dál pomocí odstřelů vždy po padesátimetrových úsecích.

Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)
Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)
Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)
Horninový odstřel na stavbě D35 Litomyšl – Janov. (4. února 2026)
8 fotografií

Už v polovině minulého roku, kdy firma objevila problém s podložím, požádala o povolení pro odstřel horniny od Báňského úřadu. To se jí nyní hodí. „Jsme rádi, že jsme měli připravenou alternativu,“ uvedl Radek Novotný ze společnosti Strabag.

„Zářez je téměř 2,5 kilometrů dlouhý, dosahuje hloubky až 11 metrů a celková těžba v tomto místě je přes 300 tisíc kubíků horniny,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Za normálních okolností by k odtěžení stačily bagry, rypadla a další běžná těžká mechanizace. Na přichystaném padesátimetrovém úseku stavbaři nyní provedou vždy přibližně 250 vrtů ve vzdálenosti zhruba dvou metrů.

VIDEO: Pozor, pálíme! Stavbaři ukázali odstřel při ražbě tunelu na D35

„Ty se musí naplnit trhavinou a za přísných bezpečnostních pravidel se potom uskuteční samotný odstřel,“ uvedl Radek Novotný. Každý odstřel rozdrtí zhruba osm tisíc kubíků materiálu, který se pak musí ještě rozbít a odvézt. „K odstřelu je nyní určeno 95 tisíc kubíků,“ uvedl Novotný.

Komplikace podle něj navýší cenu díla, termín dokončení by naopak ovlivnit neměla. Podle Novotného není překvapivé, že projektem potíže s podložím nepopsal. „Je problematické odhalit v tak různorodém terénu, jaký je zde, všechny anomálie,“ uvedl.

Výstavba úseku dálnice D35 Litomyšl Janov začala loni v únoru. „Tento úsek je dlouhý 10,5 kilometrů, jeho součástí je 14 mostních objektů, jedna mimoúrovňová křižovatka Janov a také 13 protihlukových stěn o celkové délce téměř sedm kilometrů,“ uvedla Drkulová.

