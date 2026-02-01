Nové charitní domy ve Svitavách pomohou seniorům, hendikepovaným i jejich rodinám

Doby, kdy pečovatelská služba jen vozila obědy a uklízela v domácnostech osamělých seniorů, jsou dávno pryč. V důsledku stárnutí populace roste strmě potřeba sociálních služeb. Dnes musejí pečovatelky pomáhat imobilním a často osamělým seniorům se zajištěním stravy, dopravy k lékaři či se zabezpečením základních potřeb včetně hygieny.
Pečovatelky svitavské Charity musejí denně zajistit péči pro 150 klientů ze Svitav a dalších 17 obcí. Pro náročnou a ne příliš ohodnocenou práci měly doteď zázemí de facto v domově důchodců, kde se v jednom bytě 1 + 1 střídalo 16 pečovatelek a celý management pečovatelské služby. Tomu je teď konec. Nově najdou zázemí v jednom ze dvou nových charitních domů, které jako první vznikly v nově vybudované Perečínské ulici ve Svitavách-Lánech.
„Jsme nadšení. Člověk se v původních prostorách hodně naběhal. Navíc na chodbách byla velká zima a pečovatelky neměly dost místa ke své práci. Jsme za to hodně vděční a myslím si, že nám to bude všem sloužit ku prospěchu. Věřím, že naše děvčata se budou do práce těšit ještě více než teď. Jsou to srdcařky, které to fakt dělají z lásky pro lidi, a jsme opravdu vděční, že je máme,“ řekla sociální pracovnice Kateřina Kovářová.
Tím, jak seniorů přibývá a poptávka po podobných službách roste, nové zázemí díky dostatečně velkým prostorám počítá s možným rozvojem služby.
A nepolepší si jen zaměstnanci. Ve druhém novém domě, kam zamíří i vedení svitavské Charity, vznikly především nové prostorné výtvarné ateliéry a dílny Centra denních služeb. Ty už svitavská Charita měla, ale byly malé a bariérové, což byl problém hlavně pro klienty na vozíku.
„Centrum denních služeb je určeno pro dospělé lidi se zdravotním postižením, osobám s chronickým duševním onemocněním a imobilním seniorům, o které pečuje rodina doma, ale během dne, když jdou do práce, část dne tráví bezpečně u nás, kde mají zajištěné veškeré zázemí a program. Máme kapacitu 32 klientů a nově budeme moct pracovat v oddělených skupinách a počítáme s navýšením kapacity. Kromě výtvarného ateliéru a dřevodílen máme tvořivý ateliér a třeba tuto krásnou odpočinkovou místnost s terasou a výhledem do krajiny a na Lánský rybník,“ vyjmenovává ředitelka Charity Svitavy Vendula Kouřilová benefity dvou nových nízkoenergetických domů s veškerým zázemím.
Poradna pro sexualitu a vztahy lidí s mentálním postižením
Do nových prostor se kromě půjčovny kompenzačních pomůcek, která sídlí na faře, na nové adrese budou moct poradit lidé ohledně služeb a péče o své blízké, kteří chtějí trávit život v důstojném domácím prostředí.
Do uvolněných prostor, kde byly ateliéry, se naopak stěhuje zcela nová poradna pro sexualitu a vztahy lidí s mentálním postižením. „Je to velmi specifické téma, ve společnosti velmi tabuizované, ale velmi důležité. Cílová skupina je pro rodiče a jejich děti od 8 let. Služba funguje od ledna jako první v Pardubickém kraji,“ dodala ředitelka.
Investici za 60 milionů korun pokryla dotace z Národního plánu obnovy, částkou 1,7 milionu korun přispěli i humanitární misionáři Církve Ježíše Krista Svatých. Charita použije na pokrytí zbývajících nákladů i prostředky z Tříkrálové sbírky.
Město projekt podpořilo přístupovou cestou, která bude novou ulicí pro další bytovou výstavbu na Vějíři. „Při hledání názvu nové ulice jsme se rozhodli pro Perečínskou ulici podle našeho partnerského města na Ukrajině, které podporuje nejen město, ale dlouhodobě i Charita. Bereme to jako určitý symbol. Tím, že jde o první adresu v této ulici, kde nikdo nemá trvalý pobyt, nemusí nikdo měnit ani občanské průkazy. Do budoucna zde počítáme se zástavbou rodinných domů,“ řekl starosta Svitav David Šimek.