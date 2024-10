Miliarda korun pro Pardubický kraj každý rok? Vládní návrh ve Sněmovně naráží

Před dvaceti lety si zástupci Pardubického kraje nepohlídali klíč pro rozdělování peněz mezi kraji. Region se kvůli tomu zařadil mezi nejhůře financované regiony v zemi. Od té doby platí pravidla, která podle všech možných měřítek jsou (nejen) pro Pardubický kraj nevýhodná. Podle senátora a starosty Svitav Davida Šimka (Nestraníci) tak Pardubický kraj přišel za posledních dvacet let o deset až patnáct miliard.

V Poslanecké sněmovně dnes pokračuje první čtení novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která má staré křivdy napravit. Pardubický kraj by si mohl polepšit až o miliardu korun ročně, loni kraj získal na daních něco přes šest miliard. Jenže i když změnu rozpočtového určení daní připravila vláda a zaštítil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ke schválení má zatím hodně daleko.

„Začínám cítit, že to slibované rozpočtové určení daně se nám vzdaluje,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

Nyní každý kraj dostává z daní částku stanovenou podle koeficientu z roku 2005. Bez ohledu na to, že například v kraji Vysočina počet obyvatel stagnuje a v Pardubickém kraji jich mezitím přibylo přes dvacet tisíc.

Vládní návrh počítá s tím, že peníze z daní se budou rozdělovat spravedlivěji podle sedmi kritérií, mezi nimiž má největší váhu počet obyvatel, dále délka krajských silnic a rozloha kraje. Na tomto řešení se shodla většina hejtmanů. Změna by pomohla nejvíce Pardubickému, ale také Zlínskému, Libereckému či Karlovarskému kraji. Stanjura slíbil do systému přidat více peněz, aby na změnu žádný kraj nedoplatil. V čem je tedy problém?

Počet obyvatel stanovíme jinak, řekla vláda. A to se nelíbí

Potíž je v tom, že vláda chce novelou zároveň zavést jiný způsob určení počtu obyvatel obcí a krajů, od něhož se odvíjí dělení vybraných daní. „Novela zavádí věcně naprosto správný přechod ve způsobu stanovení počtu obyvatel obcí pro výpočet RUD pro obce z dosavadního méně přesného zdroje ročních dat ČSÚ na zcela přesná a v čase aktuální data z registru obyvatel. Tato správná, věcně nezpochybnitelná změna bude mít samozřejmě v prvním roce dopady na rozpočty obcí,“ uvedl pardubický poslanec Karel Haas (ODS).

„Ministr Stanjura použil fígl, kdy peníze navíc pro kraje sebere obcím, a s touto konstrukcí nesouhlasím a nelíbí se mi. Například Pardubice by přišly o něco přes devět milionu korun. Někdo může namítnout, že je to malá částka, pro mě ne,“ uvedl pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Sdružení místních samospráv odhaduje, že část obcí přijde kvůli změně v rozpočtech o 3,5 miliardy korun ročně.

Vytvořilo kalkulačku, kde každý může zjistit předpokládaný dopad novely. Řada obcí si pohorší, největší města, především Praha a Brno, na tom budou naopak lépe. „Změna dopadá až na 5 500 obcí, které kvůli změně ztratí mnohdy až deset procent příjmů z rozpočtového určení daní,“ uvedla ve Sněmovně poslankyně ANO Lenka Knechtová.

Koaliční poslanci změnu hájí s tím, že snížení příjmů některých obcí bude zanedbatelné a nový systém bude spravedlivější. „Jsou data v Registru obyvatel správná, nebo ne? To je přece otázka,“ řekl při předchozím jednání v Poslanecké sněmovně Zbyněk Stanjura.

Haas podle svých slov novelu silně podporuje, je ale lehce skeptický, pokud jde o vyhlídky na její schválení. „A to pouze kvůli tomu, že u některých kolegů poslanců z hnutí STAN převládají partikulární subjektivní zájmy jednotlivé konkrétní obce, ke které mají nějaký bližší vztah, nad objektivní a věcnou správností novely,“ uvedl Haas.

Pokud by novela zákona prošla, Pardubický kraj by si výrazně polepšil o více než miliardu korun. I politici uznávají, že stav silnic je ve srovnání s komunikacemi v sousedním kraji Vysočina špatný a do oprav je třeba dát víc peněz.

Po velkých investicích do nemocnic v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí musí politici najít prostředky pro Svitavskou nemocnici, jejíž lůžková část dělá ostudu. Investice si vyžádá více než miliardu korun. Stamiliony potřebuje i Pardubická nemocnice na obnovu starých pavilonů. Kraj by také rád více investoval do modernizace souprav na železnici.