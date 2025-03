Miliardy z daní navíc jsou pryč, Pardubický kraj chystá dvě ústavní stížnosti

Na opravu zničených silnic půjde z krajského rozpočtu 1,1 miliardy korun ročně místo dosavadních 600 milionů. Pardubický kraj najde čtvrt miliardy na přeložku k budovanému obchvatu Sezemic, kterou zatím nemá, urychlí přestavbu nemocnic a řidiči v Pardubické nemocnici se dočkají hned dvou parkovacích domů. To je malá ochutnávka z investičních plánů, které nebudou.

Hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK) tento týden na tiskové konferenci představil novinářům alternativní investiční rozpočet pro případ, že Poslanecká sněmovna schválí změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která zvedne příjmy kraji o půldruhé miliardy korun. Ale s tím už se do konce volebního období nedá počítat.

„Pravděpodobnost není vysoká,“ připustil Netolický. Ten chtěl svými propočty ilustrovat, jak obyvatelé kraje na nespravedlivé dělení daní doplácejí.

Pardubický kraj v minulosti zaspal

Před dvaceti lety si zástupci Pardubického kraje nepohlídali klíč pro rozdělování peněz z daní mezi kraji. Je určen procentem bez ohledu na jakékoliv změny. Region se kvůli tomu zařadil mezi nejhůře financované regiony v zemi. Současná vláda se to ve svém programovém prohlášení zavázala narovnat, už letos měl Pardubický kraj podle nových pravidel dostat bezmála osm miliard korun namísto 6,5 miliardy.

Jenže novela zákona loni na podzim uvázla v prvním čtením v zákopech rozdělené Poslanecké sněmovny. Těžce vybojovaný konsensus mezi kraji se navíc po podzimních krajských volbách začal rozpadat. Moravskoslezský kraj, který se změnou původně souhlasil, je už proti.

Část koalice s novelou navíc nesouhlasí, obsahuje totiž jiný způsob určení počtu obyvatel obcí a krajů, což by pro některé obce znamenalo propad v příjmech. Opozice vládě těsně před volbami nepomůže. „Naši hejtmani, se kterými komunikujeme, tak s tím nesouhlasí, proto my ten zákon nepodporujeme v tomto znění,“ prohlásila nedávno pro ČTK předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Půjdeme k Ústavnímu soudu, plánuje hejtman

Pardubický kraj proto vytahuje plán číslo dvě, který mu ale peníze nezajistí. Chce si stěžovat, jak se vláda a Poslanecká sněmovna k regionům chová. „Zvažuju podání ústavní stížnosti,“ uvedl Netolický.

Kraj má podle zákona právo navrhovat nové zákony. Zastupitelé Pardubického kraje v roce 2021 a 2023 předložili dva takové návrhy týkající se rozdělení daní, Sněmovna je dodnes nezařadila na program schůze. Ústavní soud by podle Netolického měl jasně říct, že to je protiprávní.

„Druhá ústavní stížnost by byla přímo zaměřena na zrušení některých částí zákona o rozpočtovém určení daní. Nyní připravujeme argumentaci, a pokud se našimi návrhy zákonodárci nebudou zabývat, jsme připraveni sbírat potřebný počet podpisů senátorů,“ řekl Netolický.

Zatímco letos Pardubický kraj získá z daní 6,1 miliardy korun, kraj Vysočina bez ohledu na menší počet obyvatel obdrží 8,1 miliardy. Hradecký kraj pak počítá s příjmy na úrovni 7,1 miliardy korun.

Pro Pardubický kraj by změna zákona znamenala výrazné posílení rozpočtu. Letos by to bylo o 1,4 miliardy korun více, v příštím roce přibližně o 1,6 miliardy a v roce 2027 až o 1,8 miliardy korun.

S tím se ale nedá počítat. Naopak se teď kraj musí starat, aby nepřišel o čtvrt miliardy korun, kterou každoročně dostával od státu na silnice. Letos s těmito penězi stát nepočítá, protože měly být rozpuštěny ve změnách souvisejících s novým zákonem. Ten ale zatím neprošel a patrně ani neprojde.