Konec šetření, Chrudim chystá investice do sportovní haly nebo osvětlení

Chrudim si vyzkoušela v minulém volebním období zajímavý experiment rozpočtové odpovědnosti. Koalice ANO, Chrudimáků a Pirátů s ČSSD se zavázala, že nenavýší dluhy. Slib splnila, byť podmínky úvěrů byly z dnešního pohledu pro město výhodné.

Po podzimních volbách se stejný tým na radnici tentokrát už bez ČSSD rozhodl jít opačným směrem. Zastupitelé Chrudimi minulý týden totiž schválili schodkový rozpočet na příští rok, který počítá s příjmy 581 milionů a výdaji 790,5 milionu korun.

„Čeká nás rekonstrukce sportovní haly, pokračuje akce kanalizace Medlešice, v plánu je nová knihovna, to jsou velká sousta,“ řekl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci), jehož uskupení se v minulých letech bránilo zadlužení.

Největším výdajem bude první etapa modernizace sportovní haly na Tyršově náměstí, práce by měly začít v lednu a na starosti je bude mít firma Stako Hradec Králové, která s nabídkou 103 milionů korun s DPH vyhrála výběrové řízení.

Sportovci se budou moci do haly vrátit až v září roku 2024. Chrudim chce v první etapě provést rekonstrukci šaten, otevřít vstup z Opletalovy ulice, přistavět novou tělocvičnu nad stávajícími šatnami a opravit i zateplit hlavní halu.

Opravu smuteční síně město zase odloží

Práce na kanalizaci do Medlešic budou naopak dokončeny už příští rok. Stavba nové knihovny včetně komunitního prostoru v Topolské ulici by měla stát bezmála 19 milionů korun, většinu z toho uhradí dotace. V plánu jsou investice do fotovoltaiky za 9,2 milionu korun a první desetimilionová etapa budování nového veřejného osvětlení.

„Je dost fotovoltaik, které by nám měly ve finále ušetřit peníze, návratnost je spočítaná na tři a půl roku,“ řekl František Pilný.

Město dokončí opravu lávky v Moravské ulici a za šest milionů korun chystá opravit lávky v ulici V Průhonech nebo třeba postavit chodník do Vlčnova.

Chrudim by se měla dočkat i druhé ledové plochy vedle současného zimního stadionu. „Bude to klasický led, nikoliv syntetická deska,“ uvedl Pilný.

Peněz má Chrudim na investice sice víc, ale stále to nestačí. Až na rok 2024 odsouvá město opravu mostu v Malecké ulici, přes který nemohou jezdit vozy MHD, stejně jako například chystanou obnovu Michalského parku.

Na neustále odkládanou rekonstrukci smuteční síně za 42 milionů vyhradili radní kolonku až na rok 2025 a na kdysi slíbenou obnovu lávky přes Chrudimku v ulici Úzké nezbylo ani to.