Pardubice mají rozpočet s rekordními investicemi, prošla i oprava Brány borců

Zastupitelé Pardubic na začátku týdne schválili rozpočet, který nabobtnal. Díky inflaci a zvýšení počtu obyvatel na 92 500 bude mít město k dispozici 3,78 miliardy korun. Výše loni schváleného rozpočtu byla o půl miliardy nižší.

„Běžné příjmy jsou vyšší než výdaje, kladné provozní saldo je přes 140 milionů korun,“ řekl zastupitelům náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Na investice půjde 1,25 miliardy korun, což je rekordní částka. Většina zastupitelů návrh rozpočtu ocenila, výhrady měli jen k některým položkám.

Například zastupitel Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice kritizoval demolici budov v Masarykových kasárnách, kde vznikne nová základní škola. Část budov zde podle něj mohla zůstat. „110 milionů korun na demolice budov, které by mohly fungovat, je podle mne luxus,“ uvedl Sedlák.

„Částka je naprosto nezbytná, pokud máme stavět novou školu,“ reagoval Rychtecký.

Opoziční zastupitel Karel Haas (ODS) kritizoval, že město vyhlašuje architektonické soutěže na úplné marginálie, město chce například v ulicích instalovat sochu koně. Vadí mu i kompenzace dopravnímu podniku za to, že vozí seniory nad sedmdesát let zdarma bez ohledu na to, zda žijí v Pardubicích a jaká je jejich sociální situace. „V hodnotě 9,1 milionu korun mi to přijde jako rozhazování peněz,“ řekl. Vadí mu i podpora města projektu sdílených kol. „Dlouhodobě říkám, že se takové služby mají buď tržně uživit, nebo ne,“ řekl Haas.

Náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) mu řekl, že sdílená kola bez dotací jinde nefungují. Nově se bikesharingu ujme dopravní podnik. „Tohle nevyřeší neviditelná ruka trhu. Všechna větší města službu dotují,“ řekl Hrabal.

Mostní provizorium, cyklostezka, demolice Masarykových kasáren

Části zastupitelů vadila i chystaná oprava Brány borců, která je kulturní památkou. Je součástí letního stadionu, který prošel modernizací, brána nikoliv. Je ve velmi špatném stavu. „Nechce se mi podpořit rozpočet, kde je rekonstrukce Brány borců za 30 milionů korun,“ uvedl zastupitel zvolený za KDU-ČSL Vít Ulrych. „Běžte se podívat, jak to tam vypadá. Investiční záměr jsme už schválili. Nový prostor nebude sloužit jenom fotbalu, má tam být kavárna. Finální investiční záměr budeme schvalovat v lednu nebo únoru,“ řekl náměstek Rychtecký.

Město příští a přespříští rok plánuje velké investice, některé z nich začaly letos. Stavět bude mostní provizorium a most kpt. Bartoše, cyklostezku kolem severovýchodního obchvatu nebo parkovací dům u terminálu Jih. Začít má demolice části Masarykových kasáren, kde vznikne nová základní škola.

V lednu začne modernizace basketbalové haly na Dukle. Radnice plánuje investice do oprav městských bytů, chce na to dát desítky milionů korun. Připravena je revitalizace přírodní lokality Červeňák, na řadu by mělo přijít odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici. Příští rok radnice dokončí obnovu Zelené brány a chystá modernizaci Wernerova nábřeží v historické části města.

Pardubice získaly v rámci střednědobého výhledu rozpočtu nejvyšší možné hodnocení od společnosti City Finance. „Finanční zdraví Pardubic bylo výborné a nejlepší v historii,“ sdělil Luděk Tesař ze City Finance. Dodal, že do příjmů rozpočtu města se pozitivně promítl také růst počtu zaměstnanců pracujících na území města, obyvatel i žáků ve školách a školkách.