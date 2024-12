Peníze z rozpočtu Chrudimi půjdou hlavně na údržbu, na nové stavby ne

Zastupitelé Chrudimi před pár dny schválili rozpočet na příští rok, který by se dal shrnout jako klasická údržba a oprava zanedbaných budov. Těžko to ale může někdo kritizovat. Chrudimský městský majetek je totiž poměrně zanedbaný. „Nezahajujeme žádnou velkou novou stavbu, ale věnujeme se spíše majetku města, považuju to za prospěšné a správné,“ uvedl radní Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

Chrudim podle starosty Františka Pilného (ANO) zavádí nový způsob oprav. „Odklonili jsme se od zajetého standardu, totiž dělat budovy salámovou metodou, kdy se udělá topení, pak se to vymaluje, uklidí, příští rok se dělají podlahy, potom zase okna a dveře. Samozřejmě to znechucuje lidi, kteří tam pracují, a nikdy nemáte hotovo,“ řekl Pilný.

Město, které má na investice a opravy bezmála 300 milionů korun, tak bude pokračovat v kompletní rekonstrukci Základní školy Husova, na niž je vyčleněno v rozpočtu 33 milionů korun. Na ni by měla navázat rekonstrukce budovy Mateřské školy Strojařů za 25 milionů korun. Nové střechy se dočká Základní škola Školní náměstí.

Chrudim dokončí rekonstrukci mostu v Malecké ulici a příští rok by měla završit také kompletní výměnu veřejného osvětlení. Radnice, kde sídlí městský úřad na Resselově náměstí, se dočká nové fasády, kraj s pomocí města vymění okna v budově Regionálního muzea, v plaveckém bazénu lidé najdou vylepšenou saunu.

Zatímco v předcházejícím volebním období se koalice vedená hnutím ANO zavázala, že nebude hospodařit na dluh, od roku 2022 si městská rada složená z hnutí ANO, Chrudimáků a Pirátů už žádnou rozpočtovou brzdu neuložila a nebojí se brát úvěry. I proto schválený rozpočet počítá s příjmy 638 milionů a výdaji 818 milionů korun. Schodek pokryjí úspory, fondy města a investiční úvěr.

I když novinek uvidí lidé ve městě poskrovnu, nějaké se přece objeví. Do krajiny mezi sídlištěm Na Větrníku a místní částí Topol se příští rok začnou vracet polní cesty. Součástí akce je nejenom vybudování přibližně tří kilometrů cest, založení mezí, terénní úpravy, ale plánována je i výsadba 116 stromů. „Mělo by to proběhnout na sklonku příštího roku,“ řekl Nunvář.