Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních Králíkách vzniknout další rekreační areál Wellness Resort Moravilla. Vyplývá to z úřední desky krajského úřadu, který zahájil zjišťovací řízení v rámci procesu EIA.
Brněnská společnost Moravilla Development svůj projekt chystá u výpadovky na Dolní Moravu v katastrálním území Červený Potok. Kromě apartmánových domů s vířivkami a bazénem na zastavěné ploše 1 336 metrů čtverečních investor chystá výstavbu restaurace a dvaceti chatek s dispozicí 3+kk a 5+kk.

Celkem má být v areálu 183 lůžek, nové cesty, parkoviště včetně areálové čistírny odpadních vod.

Další plány má i společnost Sněžník brněnského developera Jiřího Rulíška, která na Dolní Moravě provozuje celoroční rekreační areál se sjezdovkami, visutou lávkou, vyhlídkovou věží, bobovou dráhou a atrakcemi pro děti. Nechybí ani hotel a apartmánové domy s kapacitou tisíc lůžek.

Minulý týden společnost otevřela na ploše téměř sedm tisíc metrů čtverečních wellness Melori se saunami a vodním světem, které je největším zařízením svého druhu na českých horách. Společnost ho budovala od roku 2023.

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Rozsáhlý komplex je jedním z posledních projektů dlouhodobého rozvojového plánu, který se investor před 13 lety v údolí pod Králickým Sněžníkem rozhodl uvést v život. Doteď v Dolní Moravě prostavěl přes čtyři miliardy korun.

„Věděli jsme, že když se nám ten plán povede a postavíme všechno, co jsme si naplánovali, tak zde bude stabilní firma, stabilní zaměstnavatel široko daleko, který bude ekonomicky schopný přečkat i složité etapy. Zažili jsme covid, byla tu povodeň atd. Wellness bylo naším cílem, přestože vzniklo s mírným zpožděním,“ řekl developer Jiří Rulíšek, který již většinu aktivit v resortu převedl na svoji dceru.

Developer chystá lanovku a další hotel

Podle něj schází vybudovat v Dolní Moravě dvě věci. Jednou z nich je kabinová lanová dráha na Slaměnku, kterou chce resort postavit v co nejkratší době kvůli připravované rekonstrukci čtyřsedačkové lanovky, která byla uvedena do provozu před více než 15 lety.

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

„Oprava zabere celé letní období od března do listopadu, rychleji se to udělat nedá. Představa, že nemáme k dispozici k našim atrakcím náhradní dopravu, pro nás znamená ekonomický problém. Vzhledem k tomu, že lidé jsou dnes dost líní a pěšky se jim k našim atrakcím moc nechce, reálně by visutá lávka SkyWalk se Stezkou v oblacích zůstaly odříznuté, což by pro nás byl tak velký ekonomický výpadek, že by hrozilo reálné riziko krachu,“ prohlásil Rulíšek.

Mráz kouzlí na Dolní Moravě (leden 2026)

6. ledna 2026

Zatímco ochránci přírody si stěžují, že rozmach resortu ničí tamní přírodu a úřady tomu prakticky nebrání, Rulíšek to vidí přesně obráceně. Podle něj úředníci neberou v úvahu, že na Dolní Moravě díky investicím společnosti Sněžník našli lidé práci.

„To člověka až mrzí, jaká přehnaná demokracie u nás panuje. Na loukách máme chráněné rostliny, a my musíme dokázat celospolečenský zájem nad likvidací sazeniček, které my ani nezlikvidujeme, jen je přesuneme,“ řekl.

Horský resort vybuduje v Králíkách 179 bytů, budou stát místo věznice

Poslední záměr, který by resort rád zrealizoval, je hotel rakouského typu přizpůsobený hlavně dětské klientele. Stávající hotel Vista, se kterým je wellness propojeno podzemní chodbou, by prošel modernizací a zaměřoval by se na klidnější atmosféru.

Velká investice má přijít i do sousedních Králík, kde společnost koupila areál s bývalou polepšovnou, kde plánuje vybudovat 179 nových bytů v deseti bytových domech.

