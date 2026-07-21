Tati, vrať se! Dcera popsala kolaps seniora u lanovky. Nadále hledá zachránkyni

Příběh seniora, který po kolapsu u lanovky přežil jen díky rychlé pomoci neznámé zdravotní sestřičky a následné péči záchranářů, vzbudil mezi lidmi velký ohlas. Rodina už se přes týden snaží se zachránkyní spojit. Senior by se s ní chtěl sejít a poděkovat. „Dala mu šanci pokračovat,“ říká dcera.
Můžete popsat, co přesně se v sobotu u lanovky stalo?
V 10.30 hodin jsme obdrželi telefonát, že tatínek na Dolní Moravě zkolaboval a resuscitují ho. Na můj dotaz, jak to vypadá, odpověděl záchranář, že špatně. Řekl, že to trvá už 35 minut a nedaří se obnovit srdeční akci. Poté zavěsil. Popadla mě panika a nic lepšího než volat: „tati vrať se!“ mě v ten okamžik nenapadlo.
Určitě tento příběh ukazuje důležitost vzdělávání laické veřejnosti v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace a diskuze na téma délky jejího provádění, protože i po 40 minutách to má význam.