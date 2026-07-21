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Tati, vrať se! Dcera popsala kolaps seniora u lanovky. Nadále hledá zachránkyni

Ladislav Pošmura
  14:50
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Hlavním cílem seniora v Dolní Moravě byl visutý most Sky Bridge 721. | foto: iDNES.tv

Hrůzné okamžiky z minulého víkendu, kdy její šestasedmdesátiletý otec zkolaboval u lanovky v Dolní Moravě, popsala pro iDNES.cz zdravotní sestra Edita Habartová ze Zlínska. Resuscitace seniora, kterou duchapřítomně zahájila jiná zdravotní sestra nacházející se zrovna poblíž, trvala desítky minut. Vypadalo to zle, ale nakonec vše dobře dopadlo.

Příběh seniora, který po kolapsu u lanovky přežil jen díky rychlé pomoci neznámé zdravotní sestřičky a následné péči záchranářů, vzbudil mezi lidmi velký ohlas. Rodina už se přes týden snaží se zachránkyní spojit. Senior by se s ní chtěl sejít a poděkovat. „Dala mu šanci pokračovat,“ říká dcera.

Můžete popsat, co přesně se v sobotu u lanovky stalo?
V 10.30 hodin jsme obdrželi telefonát, že tatínek na Dolní Moravě zkolaboval a resuscitují ho. Na můj dotaz, jak to vypadá, odpověděl záchranář, že špatně. Řekl, že to trvá už 35 minut a nedaří se obnovit srdeční akci. Poté zavěsil. Popadla mě panika a nic lepšího než volat: „tati vrať se!“ mě v ten okamžik nenapadlo.

Určitě tento příběh ukazuje důležitost vzdělávání laické veřejnosti v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace a diskuze na téma délky jejího provádění, protože i po 40 minutách to má význam.

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