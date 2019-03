Zima se podepsala na pilíři rozhledny v Moravské Třebové, je zavřená

„Chceme vyloučit jakékoli procento pochybnosti, proto jsme vyhlídku raději zavřeli. Její bezprostřední zhroucení sice nehrozí, do dřeva však nevidíme a nikdo neví, co by mohl silný poryv větru s konstrukcí udělat,“ zdůvodnila přijatá opatření jednatelka Technických služeb Gabriela Horčíková.



Pracovníci technických služeb pro všechny případy raději vytyčili ochranné pásmo se zakázaným vstupem i v okolí rozhledny ve vzdálenosti padesát metrů od vyhlídky.

„Zda je riziko pádu dvouprocentní, nebo třicetiprocentní, to si netroufám říct. Riziko chceme co nejvíc eliminovat do doby, než rozhlednu prohlédne statik,“ řekla Gabriela Horčíková.

Už při pravidelné statické prohlídce v loňském roce měly technické služby indicie, že se stav jednoho ze čtyř dřevěných pilířů zhoršil a v budoucnu bude nutná jeho výměna. Po zimě však degradace dřeva postoupila mnohem dál.

Rozhlednu s ocelovým vřetenovým schodištěm navrhl moravskotřebovský rodák Jan Škoda. Slavnostně ji otevřeli v roce 2009 na místě původní vyhlídkové věže, která byla zničená v roce 1916.

Rozhledna Pastýřka je vysoká 27 metrů a návštěvníkům za dobré viditelnosti nabízí výhled na Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv Králického Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu.