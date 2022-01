Běžkaři v Orlických horách se dočkali, pomohli vybrat peníze na rolbu

Když před takřka třiceti lety začaly obce v Orlických horách strojově upravovat lyžařské stopy v turisticky atraktivních lokalitách mezi Mladkovem, Suchým vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty, bylo pro ně velkým překvapením, jakou oblibu nová služba u lidí získala.

Širokou nabídku lyžařských stop začalo využívat tisíce běžkařů. Obce proto v roce 2004 pořídily technicky zdatnější stroj, pro který byla úprava tras v délce 35 kilometrů hračkou.

Kilometry zimní stopy časem přibývaly až na dnešních zhruba 80 kilometrů, což se na technickém stavu rolby projevilo. A tak se Sdružení obcí Orlicko rozhodlo pořídit novější stroj. Věc měla ale háček, a tím byly peníze.

„Zánovní rolba pět let v provozu stojí kolem 3 milionů korun plus DPH. O dotaci požádáme Pardubický kraj, předpokladem je získání 0,5 milionů korun. Na Ministerstvu pro místní rozvoj sice existuje dotační titul, ale výše investice by znamenala vyčerpat téměř celou roční alokaci určenou pro Pardubický kraj, což je nereálné,“ uvedl na jaře minulého roku manažer Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala.

Sbírka vynesla 250 tisíc

Protože úpravy lyžařských stop spadají do oblasti neumožňující výdělečnou činnost, rozhodly se obce zbylé peníze neobvykle vybrat od lidí ve veřejné sbírce. Na transparentní účet sbírky se za osm měsíců nakonec podařilo vybrat více než 250 tisíc korun. I díky těmto penězům rolba už měsíc stopy upravuje.

„Nakonec jsme se rozhodli koupit zcela novou rolbu za 4,3 milionů korun. Kromě půlmilionové dotace z Pardubického kraje jsme nový stroj mohli pořídit díky jednomu milionu korun, který jsme vyčlenili v rámci Sdružení obcí Orlicko. Obce svazku přispěly dalším milionem, od dalších obcí mimo svazek jsme obdrželi více než 500 tisíc,“ uvedl Fiala.

Stará rolba také nebyla do starého železa. Její prodej vynesl dalších 400 tisíc korun.

„Ve veřejné sbírce jsme od lyžařů vybrali 252 920 tisíc korun, což se sice může zdát v porovnání s pořizovací cenou jako malá částka, na druhou stranu desítky dárců svým příspěvkem projevily, že jim není společný zájem lhostejný, čehož si velmi ceníme,“ řekl Fiala s tím, že na zhruba 800 tisíc korun si muselo vzít sdružení úvěr.

Nová rolba upravuje desítky kilometrů běžeckých stop mezi Mladkovem, Suchým vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou, Štíty každé pondělí a pátek. Když je dostatek sněhu, tak upravené cesty mají lyžaři až do Jámného a Jablonného nad Orlicí.