Firmy v Pardubickém kraji se s lidmi podělí o zisky, někde se bude přidávat

Česká republika zažila z ekonomického hlediska slušný rok. Hlavně díky tomu velká část zaměstnanců v Pardubickém kraji obdržela v závěru roku bonusy nebo odměny. V mnoha firmách v regionu letos chystají také navyšování mezd.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vánoční prémie jsou tradicí u mnoha zaměstnavatelů. Vyplácel je například Foxconn, Isolit-Bravo nebo skupina ČSOB. Oslovené firmy obvykle vyplácejí bonusy i několikrát do roka.

„Co se týká otázky bonusů, snažíme se zaměstnancům přinášet bonusy různého typu po celý rok. Vánoční, respektive roční bonusy jsou u nás nenárokovou složkou mzdy a každoročně závisí na hospodářském výsledku společnosti. O vyplacení bonusů pro kolegy ve výrobě pro letošní rok již bylo rozhodnuto, o bonusech pro ostatní kolegy ještě jednáme v rámci vedení společnosti,“ uvedl například tiskový mluvčí firmy Foxconn Martin Vencl.

Podobný přístup mají i v ČSOB Pojišťovně, která má jako jedna z mála velkých společností svou centrálu v Pardubicích. „Naše společnost vyplácí významné bonusy v průběhu celého roku. Většina zaměstnanců má čtvrtletní bonusy kolem 16 nebo 30 procent podle funkčního zařazení a dosažených výsledků. Někteří zaměstnanci mají dokonce měsíční bonusy, například zaměstnanci, kteří prodávají pojištění po telefonu, dosahují měsíčně na bonusy až na 100 procent základní mzdy,“ vysvětlil mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata.

Odměny pravidelně dostávají také úředníci kraje či města

Pardubický kraj má při odměňování pracovníků úřadu nastaven systém čtvrtletních a pololetních odměn, které nejsou nárokovou složkou. „Pololetní odměny mohou dosáhnout až výše 90 procent mzdy,“ sdělil tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Také pardubický magistrát odměňuje zaměstnance vícekrát v roce, a to na základě jejich přístupu k práci. „Magistrát třinácté platy v tomto slova smyslu plošně nevyplácí. Nicméně finanční bonus je svědomitým zaměstnancům vyplácen v průběhu celého roku formou mimořádných odměn. Návrhy na odměny dávají vedoucí odborů obvykle dvakrát či třikrát do roka. U velmi dobrých pracovníků mohou mimořádné odměny dosáhnout i přesáhnout souhrnně za kalendářní rok jeden plat navíc,“ uvedl tajemník úřadu Michal Zitko.

Na radnici pro letošní rok plánují také navýšení mezd pro zaměstnance. Již schválený rozpočet počítá s navýšením platového rozpočtu magistrátu a městské policie o deset procent.

Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

„Desetiprocentní navýšení platového rozpočtu pro pracovníky magistrátu rozdělíme zčásti do pevné složky platu a zčásti do mimořádných odměn, tedy do motivační složky platu. V současnosti se průměrný měsíční plat zaměstnanců magistrátu pohybuje kolem 47 tisíc hrubého. Naším cílem je do konce roku 2026 dosáhnout průměrného platu mezi 50 a 51 tisíci korunami. Tento cíl je v souladu s predikcí ministerstva financí, které očekává, že průměrná mzda v ČR v letošním roce dosáhne zhruba 51,5 tisíce korun,“ řekl Zitko.

Zatímco na magistrátě už přesná čísla znají, v mnoha firmách se rozbíhají jednání o nových kolektivních smlouvách. Tak jako například ve Foxconnu. „Téma případného navyšování mezd je součástí kolektivního vyjednávání s odborovým svazem,“ sdělil Vencl a dodal, že jednání se rozběhla se začátkem roku 2026.

Ve společnosti Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí mají o budoucnosti jasněji. „Pokud bude vše fungovat, předpokládám navýšení o 10 až 12 procent, což by bylo obdobné ke zvýšení mezi lety 2024 a 2025,“ informoval ředitel firmy Kvido Štěpánek.

Naopak benefity se obvykle měnit nebudou, a když ano, tak pouze kosmeticky. „Se zásadními změnami v oblasti benefitů v tuto chvíli nepočítáme. Náš systém nabízí zaměstnancům velké množství výhod z různých oblastí: například týden dovolené navíc, Multisport kartu, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování, velmi oblíbený program čerpání bodů z Cafeterie a mnoho dalšího. Každý rok se nabízené benefity snažíme o něco vylepšit, nicméně ty nejdůležitější výhody, které chceme našim zaměstnancům poskytovat, máme pevně zakotvené,“ doplnil Vencl.

Jen s drobnými úpravami počítají ve skupině ČSOB. „Náš benefitový balíček je výrazně nad obvyklou praxí na trhu. Měsíční objem činí přes 10 tisíc korun na zaměstnance a pro letošní rok počítáme jen s drobnými úpravami v oblasti zdraví,“ řekl Milata.

Stejný benefitní systém zůstává pro letošní rok i na Pardubickém kraji. „V současné chvíli neuvažujeme o jeho rozšiřování ani úpravách. Kromě stravenek v celkové výši 170 korun, kde zaměstnavatel přispívá částkou 150 korun, mají zaměstnanci možnost využívat kartu Multisport, plně hrazenou zaměstnavatelem, a využít až 8 500 korun ročně v rámci systému Pluxee,“ sdělil Barták.

Stravenky i příspěvek na penzijní pojištění

Naopak na pardubickém magistrátu ke změnám dochází. „Navyšujeme příspěvek zaměstnavatele na penzijní či životní připojištění, případně na jiný produkt spoření na stáří, ze stávajících 1 500 korun na 1 700 korun měsíčně. Zároveň navyšujeme nominální hodnotu stravenek na 200 korun na kus tak, že zaměstnanec si ze svého uhradí 40 korun a příspěvek zaměstnavatele na jednu stravenku činí 160 korun. Dosud byly stravenky v hodnotě 180 korun za kus, přičemž doplatek zaměstnance byl 30 korun za jednu stravenku. Stejný rozsah těchto benefitů mají i pracovníci městské policie,“ dodal tajemník magistrátu Michal Zitko.

